Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хоббит: Нежданное путешествие Хоббит: Нежданное путешествие
Киноафиша Фильмы Хоббит: Нежданное путешествие Фильмы похожие на Хоббит: Нежданное путешествие
The Hobbit: An Unexpected Journey Хоббит: Нежданное путешествие 2012 / США
8.5 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Хоббит: Нежданное путешествие

Вся информация о фильме
Эспен в королевстве троллей
Эспен в королевстве троллей
приключения 2017, Норвегия
6.0
Хоббит: Битва Пяти Воинств
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.0
Хоббит: Пустошь Смауга
Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.0
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.0
Властелин колец
Властелин колец
драма, фэнтези, приключения, анимация 1978, США
7.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.0
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.0
Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.0
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.0
Милые кости
Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Кинг Конг
Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.0
Страшилы
Страшилы
комедия, фэнтези, ужасы 1996, Новая Зеландия / США
7.0
Небесные создания
Небесные создания
фэнтези, мелодрама, криминал, триллер, драма 1994, Германия / Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Легенды ночных стражей
Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
7.0
Капитан Марвел
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Варкрафт
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше