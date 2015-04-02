Вдоволь напутешествовавшись по острову Черепа и милым костям, новозеландский хоббит Питер Джексон вернулся в свое Средиземье, дабы уточнить кое-какие подробности, недоосвещенные во «Властелине Колец». Несмотря на то что «Хоббит» – книга вполне компактная, уж во всяком случае покомпактнее «Властелина Колец», формат кинотрилогии остался прежним. И даже режиссер в итоге остался прежний, хотя изначально кино должен был ставить не менее похожий на сказочного персонажа Гильермо дель Торо, теперь…
Те, кто читал книгу «Хоббит», конечно, представляют себе, что нам предстоит увидеть, ну а перед теми, кто ждёт в сладостном неведении, сегодня мы слегка приоткроем завесу тайны и опишем в общих чертах начало сюжета.
Бильбо Бэггинс... Довольно состоятельный и уважаемый хоббит. Он живёт один в своей норке и вполне доволен спокойным укладом своей жизни. Приключений он не ищет, ибо хоббиты вообще не жалуют приключений. Тех, кто питает слабость к таким развлечениям, как ходить в гости к эльфам или даже лазить по деревьям, уже вызывают их неодобрение. А фамилия Бэггинс всегда была на хорошем счету, и можно было с уверенностью ожидать, что Бильбо не свернёт с проторенной тропы, которую проложили многие Бэггинсы до него.
Он живёт в норе, которую построил ещё его отец, обильно питается, как принято у хоббитов - по многу раз в день, и курит свою любимую трубку. Вот как раз за курением трубки его и застаёт старик в островерхой шляпе, сером плаще и с длинной серой бородой. Многие из вас уже, конечно же, догадались, кто именно этот старик, но Бильбо никогда его ещё не видел. Во всяком случае он так думал. На самом деле они встречались, но хоббит тогда был ещё очень мал и помнил только разноцветные красивые фейрверки, который старик пускал в небо на праздник.
Гэндальф организовывал новое приключение. Неизвестно, что же именно в маленьком хоббите притягивало его взгляд, но почему-то, поговорив с ним, он выбрал именно Бильбо.
Сам же Бильбо об этом и не подозревал вплоть до того момента, пока в его дверь не постучал первый гость - вестник Нежданного путешествия...
Источник: http://lotr-bfme.ru/the-hobbit.html
прееелесть...
Дель Торо проект покинул, так что это детище Джексона.
Дак вот я и не фанат фэнтези... не цепляет как-то, да и режиссер не дель торро, а я уж было и собралась смотреть)))))...
С нетерпением жду продолжения!!!✊
Сбили на взлете✊ . Мы собирались как раз на 48 кадров.
я интересуюсь, Вы случаем не поклонник Мирера?
ага, хотелось на 48 испытать, чисто ради аттракциона. В итоге коллектив раскололся, и часть ушла в аймакс, а часть осталась смотреть корейский фильм "М" - та еще психоделика, надо сказать, но как изысканно и красиво...
Цитата (komons, 01/01/2013 - 19:14:59):не то чтоб поклонник, но ник происхождением оттуда :) Оусы, шиусы...
Я так и поняла. Я люблю Дом скитальцев с детства, оусом быть обидно, зато "комонс" звучит гордо✊
Хоббит я посмотрела, конечно, со второй волной; серьёзно, народ аж по второму ходил и с удовольствием, потом затерзали: понравилось-не понравилось...
Мне понравилось где-то наполовину, а наполовину скучалось и хотелось на воздух.
Великолепный, до мурашек, Голлум, хотелось кричать браво и похлопать стоя.
Классно гномы дрались всю дорогу и еще прэлестно метали тарелки в начале кино.
Тридэ нормальное в аймаксе: птички разве что на нос не садились, орочьи зубы в лицо летели, здорово было, когда две горы боксировали. И Шир такой уютый, ярко-зелёный и цветастый.
А в остальном грустно. Не то чтобы плохое кино, режиссура мастерская, но хронометраж утомляет реально. Сценарий для детей писали, похоже, разварили и размазали как манную кашу по тарелке.
Боюсь, что если действительно будет девятичасовая история, Джексон ее просто похоронит под грузом собственных штампов.
Толкин как раз-таки и есть основатель жанра, как Вам и написали!
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