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Хоббит: Нежданное путешествие Хоббит: Нежданное путешествие
Киноафиша Фильмы Хоббит: Нежданное путешествие Отзывы о фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»
The Hobbit: An Unexpected Journey Хоббит: Нежданное путешествие 2012 / США
8.4 Оцените
147 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»

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Наша рецензия

Вдоволь напутешествовавшись по острову Черепа и милым костям, новозеландский хоббит Питер Джексон вернулся в свое Средиземье, дабы уточнить кое-какие подробности, недоосвещенные во «Властелине Колец». Несмотря на то что «Хоббит» – книга вполне компактная, уж во всяком случае покомпактнее «Властелина Колец», формат кинотрилогии остался прежним. И даже режиссер в итоге остался прежний, хотя изначально кино должен был ставить не менее похожий на сказочного персонажа Гильермо дель Торо, теперь…

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fireballpro100 2 апреля 2015, 12:51
Ну что ж, время идёт, скоро в свет выйдет первый из фильмов новой кинотрилогии Питера Джексона, снятой по мотивам романов Толкиена. «Хоббит. Нежданное путешествие».



Те, кто читал книгу «Хоббит», конечно, представляют себе, что нам предстоит увидеть, ну а перед теми, кто ждёт в сладостном неведении, сегодня мы слегка приоткроем завесу тайны и опишем в общих чертах начало сюжета.



Бильбо Бэггинс... Довольно состоятельный и уважаемый хоббит. Он живёт один в своей норке и вполне доволен спокойным укладом своей жизни. Приключений он не ищет, ибо хоббиты вообще не жалуют приключений. Тех, кто питает слабость к таким развлечениям, как ходить в гости к эльфам или даже лазить по деревьям, уже вызывают их неодобрение. А фамилия Бэггинс всегда была на хорошем счету, и можно было с уверенностью ожидать, что Бильбо не свернёт с проторенной тропы, которую проложили многие Бэггинсы до него.



Он живёт в норе, которую построил ещё его отец, обильно питается, как принято у хоббитов - по многу раз в день, и курит свою любимую трубку. Вот как раз за курением трубки его и застаёт старик в островерхой шляпе, сером плаще и с длинной серой бородой. Многие из вас уже, конечно же, догадались, кто именно этот старик, но Бильбо никогда его ещё не видел. Во всяком случае он так думал. На самом деле они встречались, но хоббит тогда был ещё очень мал и помнил только разноцветные красивые фейрверки, который старик пускал в небо на праздник.



Гэндальф организовывал новое приключение. Неизвестно, что же именно в маленьком хоббите притягивало его взгляд, но почему-то, поговорив с ним, он выбрал именно Бильбо.



Сам же Бильбо об этом и не подозревал вплоть до того момента, пока в его дверь не постучал первый гость - вестник Нежданного путешествия...



Источник: http://lotr-bfme.ru/the-hobbit.html
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня в аймаксе трейлер посмотрела и чуть не лопнула от восторга. Волшебно.

прееелесть...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scully 2 апреля 2015, 12:51
Что-то как-то меня пока не впечатлил трейлер... Такое ощущение, что фильм всё же проиграет Властелину колец.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ой ой ой... Я только сейчас обратила внимание КТО режиссер. Гильермо Дель Торо очень уважаю! Вот только всю эту катавасию про хоббитов не люблю, как-то не пронимает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (neverending13, 05/12/2012 - 12:32:41):Гильермо Дель Торо



Дель Торо проект покинул, так что это детище Джексона.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
d
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 05/12/2012 - 18:36:26


Дак вот я и не фанат фэнтези... не цепляет как-то, да и режиссер не дель торро, а я уж было и собралась смотреть)))))...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Да все будет хорошо, ребята. Сказка будет, что надо, а ввиду отсутствия конкуренции, на этом поле, вобще спасибо мистер Джексон!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
10 из 10 как всегда. безупречно сделанный фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Недавно вернулся с Хоббита. Ходил на него в IMAX 3D на Байконурской. Скажу, что это один из лучших фильмов, которые я когда-либо видел!!! Не знаю про остальных, но меня действие увлекло с первых минут и не отпускало до конца. Более 2 с половиной часов пролетели как мгновение...

С нетерпением жду продолжения!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yuron 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился,такое кино только и надо в кинотеатре смотреть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение komons от 24/12/2012 - 21:45:12




Сбили на взлете✊ . Мы собирались как раз на 48 кадров.



я интересуюсь, Вы случаем не поклонник Мирера?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ширин999 2 апреля 2015, 12:51
Действительно,непонятно чем фильм уныл и затянут,наоборот достаточно много экшена и напряженных захватывающе сцен. Полностью погрузилась и в этот мир и в эту историю!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
затянутый фильм. Первый ВК по сравнению с Хоббитом - намного интереснее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (komons, 01/01/2013 - 19:14:59):Сходили на 24? :)



ага, хотелось на 48 испытать, чисто ради аттракциона. В итоге коллектив раскололся, и часть ушла в аймакс, а часть осталась смотреть корейский фильм "М" - та еще психоделика, надо сказать, но как изысканно и красиво...



Цитата (komons, 01/01/2013 - 19:14:59):не то чтоб поклонник, но ник происхождением оттуда :) Оусы, шиусы...



Я так и поняла. Я люблю Дом скитальцев с детства, оусом быть обидно, зато "комонс" звучит гордо✊



Хоббит я посмотрела, конечно, со второй волной; серьёзно, народ аж по второму ходил и с удовольствием, потом затерзали: понравилось-не понравилось...

Мне понравилось где-то наполовину, а наполовину скучалось и хотелось на воздух.

Великолепный, до мурашек, Голлум, хотелось кричать браво и похлопать стоя.

Классно гномы дрались всю дорогу и еще прэлестно метали тарелки в начале кино.

Тридэ нормальное в аймаксе: птички разве что на нос не садились, орочьи зубы в лицо летели, здорово было, когда две горы боксировали. И Шир такой уютый, ярко-зелёный и цветастый.

А в остальном грустно. Не то чтобы плохое кино, режиссура мастерская, но хронометраж утомляет реально. Сценарий для детей писали, похоже, разварили и размазали как манную кашу по тарелке.

Боюсь, что если действительно будет девятичасовая история, Джексон ее просто похоронит под грузом собственных штампов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Чудом попал на этот фильм, очередь в кассы была нереальная. Фильм длиннющий и перерыв через полтора часа ( "поразмять косточки" ) крайне необходим. Но самое главное, что несмотря на точное следование сюжету из книги( сюжет кажется бесхитростным ( одни вороны чего стоят✊ ), даже банальным после "Властелина колец" ), сюжет отступает на второй план, а главное - это картинка т.е.зрелище. Имеет значение и обыгрывается в фильме "не что, а как": колоритные типажи гномов, троллей, эльфов, хоббитов, орков и гоблинов; волшебные города ( особенно поразил красотой город эльфов ) и снятая под волшебную природа, головокружительные (компьютерные) трюки как в лучшем боевике. Сюжет тоже детально обыгрывается и постоянное "из огня да в полымя" заставляет с интересом "а что же будет дальше?", до последней минуты, смотреть такой длинный фильм. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elle 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение komons от 11/01/2013 - 18:33:01






Толкин как раз-таки и есть основатель жанра, как Вам и написали!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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