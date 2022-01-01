В какой последовательности смотреть все части картины «Властелин колец»

У кинотрилогии «Властелин колец» богатая история. Она до сих пор считается одной из самых крупных в истории мировой киноиндустрии. На создание всех частей ушло восемь лет, а снимались они на родине Питера Джексона – в Новой Зеландии. Фильмы выиграли 17 премий «Оскар», а последняя часть трилогии получилась «Оскароносной» во всех смыслах этого слова: картина завоевала 11 статуэток.

Первая часть – «Властелин колец: братство кольца» – вышла в 2001 году. Бюджет составил 93 миллиона долларов, а кассовые сборы – более 871 миллиона.

События картины начинаются в деревне хоббитов. Один из ведущих персонажей – хоббит Бильбо решает уйти на покой и оставляет своему любимому племяннику Фродо волшебное кольцо. Сила кольца уникальна – перстень делает невидимым того, кто его носит.

От колдуна Фродо узнает, что этот перстень – Кольцо Всевластия. Оно дарит великую силу и могущество, однако такими дарами не мешало бы научиться управлять. Когда-то перстень принадлежал темному повелителю Средиземья Саурону. Вместе с кольцом злой маг утратил власть над Средиземьем, но мечтает ее вернуть.

Перед Фродо стоит сложная задача: нужно уничтожить кольцо и не дать Саурону вновь обрести власть. Вместе с другими хоббитами и эльфами (отряд назовут «Братство кольца») он отправляется в опасный путь к Мордору – стране зла и тьмы. Отряд спасается от черных всадников, орков, балрог. Словом, зрителя ждет увлекательный сюжет, в котором идет жестокое противостояние добра и зла.

Вторую часть поклонники хоббитов ждали с большим нетерпением. Она вышла в 2002 году и называлась «Властелин колец: две крепости». Бюджет также внушительный – 94 миллиона долларов. Фильм заработал более 926 миллионов долларов.

Братства кольца больше не существует, в этом фильме каждый герой – сам за себя. Но перстень Всевластия все еще не уничтожен, а значит, опасность не миновала. Хранитель перстня отважный Фродо отправляется в Мордор вместе с верным другом Сэмом Гемджи. На протяжении всего пути хоббитов сопровождает Голлум – странное существо, околдованное Перстнем.

Тем временем многотысячная армия Саурона готовится к жестокой схватке. В случае победы их правитель сможет вернуть себе утерянную власть. Война за Средиземье вновь продолжается. Во второй части она еще более захватывающая.

Премьера третьей части состоялась в 2003 году. Ее название – «Властелин колец: возвращение короля». Бюджет вновь составил 94 миллиона долларов, а кассовые сборы – 1 миллиард 119 миллионов.

Фродо и Сэм в сопровождении Голлума пробираются все ближе к своей цели. Голлум поклялся в верности друзьям, и Фродо верит ему. Но Сэм напряжен: он понимает, что Голлум находится во власти Кольца, а значит, он попытается уничтожить друзей. Доказательства этому есть: Голлум пытается разными способами поссорить старых товарищей, строит козни и обманывает каждого из них.

Мордор силен как никогда. Саурон готовится к сражению особенно тщательно. Когда изможденные хоббиты Фродо и Сэм наконец добираются до подножия великого Ородруина – действующего вулкана Средиземья – Голлум пытается противостоять им, но теперь его попытки тщетны. Чем закончится бой между силами зла в лице могучего Саурона и хоббитами? Удастся ли уничтожить кольцо, а с ним и Мордор? Ответы на эти вопросы узнают зрители третьей части.