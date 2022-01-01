В каком порядке смотреть все фильмы серии «Хоббит» по хронологии

Приквел «Властелина колец» вышел на экраны спустя почти 10 лет после завершения саги. И не разочаровал большинство зрителей. В основу экранизации легла повесть Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Тонкую книжку, в которой насчитывается чуть больше 200 страниц, создатели фильма растянули на целых 3 фильма. Добавили новые сюжетные повороты, героев и в целом довольно вольно адаптировали повесть. Но получилось зрелищно, не так ли? Запасаемся попкорном и в очередной раз пересматриваем трилогию в следующем порядке.

2012 – «Хоббит: Нежданное приключение»

Первые кадры новой истории возвращают нас в Шир. Бильбо Бэггинс готовится праздновать 111 лет со дня рождения и вспоминает о том, что произошло 60 лет назад. Этот хоббит явно не тот, кого мы привыкли видеть. Бильбо не желает и слышать о приключениях. Все, что ему нужно – вкусно поесть, почитать книгу у окна и пообщаться с соседями.

Но все меняется, когда на его пороге один за другим возникают 13 бравых гномов с Гэндальфом во главе. Волшебник предлагает хоббиту отправиться с ними к Одинокой горе. Бильбо должен стать вором и найти нечто очень ценное.

Поначалу он отказывает, но уже на следующее утро догоняет компанию и отправляется в путь вместе с ними. Вместе им предстоит встретиться с троллями, орками, эльфами. И именно в этой части трилогии Бильбо получит заветное и такое опасное кольцо…

2013 – «Хоббит: Пустошь Смауга»

Первая часть путешествия подошла к концу. Гномы почти добрались до Одинокой горы. Но опасность не миновала. Компанию по-прежнему преследуют орки во главе с Азогом Осквернителем.

Гэндальф прячет гномов в доме Беорна. Это оборотень, который может превращаться в могучего медведя. В его доме компания получает временную передышку. Но ждать некогда – близится день, когда можно будет открыть запечатанный вход в Одинокую гору.

Беорн помогает гномам добраться до Лихолесья. Теперь их путь лежит прямо через этот опасный лес. Гэндальф вынужден покинуть их – он получает сообщение от Галадриэль и должен исследовать гробницу назгулов. Ему предстоит столкнуться с опасностью, как и гномам с Бильбо.

В Лихолесье друзей поджидает неизвестность. Гэндальф же выясняет, что девять гробниц взломаны и пусты. А это значит, что Средиземью угрожает серьезная опасность. Ведь Некромант – это и есть Саурон, дух которого не был повержен в последней войне. И теперь он вновь призывает на службу силы зла…

2014 – «Хоббит: Битва пяти воинств»

Последняя часть трилогии начинается с кадров, которыми закончился второй фильм. Смауг проснулся, и он жаждет отомстить гномам за их возвращение в Эребор. Дракон сжигает Озерный город, но Бард успевает пронзить его черной стрелой. Великий Смауг повержен, и путь к Одинокой горе свободен.

Оставшиеся без дома жители Озерного города прячутся в руинах и просят гномов отдать им часть сокровищ, как они обещали. Но уже слишком поздно – Торин поддался «драконьей болезни» и думает лишь о сокровищах, хранящихся в недрах горы. Он не собирается делиться ими ни с кем.

Тем временем на Эребор движутся две огромных армии орков. Свои силы собрал эльфийский король Трандуил, а также двоюродный брат Торина Дайн. Люди тоже готовы бороться, ведь у них ничего не осталось.

Одержимый Торин Дубощит ищет главное сокровище гномов – Аркенстон. А в это время готовится битва пяти воинств. И каждому предстоит решить, на чьей он стороне…