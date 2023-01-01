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Хоббит: Нежданное путешествие Хоббит: Нежданное путешествие
Киноафиша Фильмы Хоббит: Нежданное путешествие Награды и номинации фильма Хоббит: Нежданное путешествие
The Hobbit: An Unexpected Journey Хоббит: Нежданное путешествие 2012 / США
8.1 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Хоббит: Нежданное путешествие

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший герой
Победитель
Лучший испуг
Номинант
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший грим/прически
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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