Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хоббит: Нежданное путешествие
Награды и номинации фильма Хоббит: Нежданное путешествие
The Hobbit: An Unexpected Journey
Хоббит: Нежданное путешествие
2012 / США
Смотреть трейлер
8.1
Оцените
151
голос
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Хоббит: Нежданное путешествие
Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2013
Лучший герой
Победитель
Лучший испуг
Номинант
Оскар 2013
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA 2013
Лучший грим/прически
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Чужая
Отзывы
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Отзывы
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Вовсе не голубой: удивитесь, какой цвет глаз на самом деле является исконно русским
Только 3 девушки из 100 проходят этот IQ тест: а вы сможете?
Сын Хворостовского еще немного и станет Халком: свежее фото поражает
Весила 100 кг: после похудения звезда «Миража» вызывает зависть даже у молоденьких
Первая красавица за границей: американская внучка Ротару с каждым годом все лучше
Длинноволосый брюнет: Малахов перестал скрывать сына Сашу от фанатов (фото)
Проболтался Винокур: Газманов не утаил правду о настоящей фамилии
Этим блюдом Голубкина навсегда подкупила Миронова: готовится просто и быстро
Над этой нелепицей в «Ночном дозоре» смеются все иностранцы: у нас никто не заметил
Любимица Листьева и копия Раневской: как сложилась жизнь самой эпатажной ведущей 90-х
Мужчины с этими именами портят жизнь окружающим: лучше держаться подальше
13 лет без Галкина: как живет вдова, которая предала актера перед трагедией
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить