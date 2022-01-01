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Хоббит: Нежданное путешествие Хоббит: Нежданное путешествие
Киноафиша Фильмы Хоббит: Нежданное путешествие Хоббит: Нежданное путешествие, 2012: актеры и роли
The Hobbit: An Unexpected Journey Хоббит: Нежданное путешествие 2012 / США
8.5 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Хоббит: Нежданное путешествие, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
В ролях
Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Мартин Фриман Мартин Фриман Martin Freeman Ричард Эрмитедж Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Эйдан Тернер Эйдан Тернер Aidan Turner Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Сирша Ронан Сирша Ронан Saoirse Ronan Роберт Казински Роберт Казински Robert Kazinsky Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Эванджелин Лилли Эванджелин Лилли Evangeline Lilly Ли Пейс Ли Пейс Lee Pace
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