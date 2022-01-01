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Хоббит: Нежданное путешествие
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Хоббит: Нежданное путешествие
2012 / США
Трейлер
8.5
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141
голос
Рейтинг IMDb: 7.8
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Хоббит: Нежданное путешествие, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон
Peter Jackson
В ролях
Орландо Блум
Orlando Bloom
Мартин Фриман
Martin Freeman
Ричард Эрмитедж
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Энди Серкис
Andy Serkis
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Сирша Ронан
Saoirse Ronan
Роберт Казински
Robert Kazinsky
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Эванджелин Лилли
Evangeline Lilly
Ли Пейс
Lee Pace
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