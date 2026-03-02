Оповещения от Киноафиши
Мало кто знает, что есть две версии «Хоббита»: вторую Толкин выпустил, чтобы залатать сюжетную дыру во «Властелине колец»

2 марта 2026 16:30
Она и стала каноничной. Но чем был плох первый вариант?

Если вы читали «Властелин колец», а потом взяли в руки «Хоббита», вас могли смутить нестыковки. Первая книга 1937 года — это сказка о драконах и гоблинах. Ее продолжение — уже эпос о войне и тирании. Отсюда и вопросы: почему мудрый Гэндальф не распознал в находке Бильбо Кольцо Всевластья? Зачем Саурону быть невидимым?

На большинство подобных загадок у Толкина со временем нашлись ответы. Но одна проблема оказалась настолько серьезной, что писатель был вынужден изменить уже опубликованный текст.

Речь о главе «Загадки в темноте». В знакомой нам версии Бильбо, найдя кольцо, побеждает Голлума в состязании. Тот в ярости пытается убить хоббита, поняв, что потерял «сокровище», но Бильбо сбегает благодаря невидимости.

Однако в оригинальном издании 1937 года все было иначе. Кольцо было призом в игре. Проиграв, Голлум спокойно пошел за ним, но не обнаружил в своей норе. Бильбо, уже спрятавший находку, не стал сознаваться. Он просто попросил Голлума показать выход, и тот, сдержав слово, выполнил просьбу. Их расставание было почти мирным.

Мало кто знает, что есть две версии «Хоббита»: вторую Толкин выпустил, чтобы залатать сюжетную дыру во «Властелине колец»

Сговорчивый Голлум стал невозможен, когда Толкин начал работу над «Властелином колец». Одержимость кольцом стала ключевой для всего будущего сюжета. Именно она определяет путь Голлума, демонстрирует силу артефакта и в итоге приводит к его гибели в жерле Ородруина. Без этой фанатичной жажды вся история рассыпалась.

Поэтому в 1940-х, параллельно с созданием главной эпопеи, Толкин кардинально переписал ту самую главу. Новый, зловещий и одержимый Голлум появился во втором издании «Хоббита» 1951 года. Именно этот текст стал каноном.

Позже писатель даже хотел переработать и другие части первой книги, чтобы она лучше сочеталась со «Властелином колец» по духу. Но от этой идеи отказался, поняв, что рискует уничтожить любимую миллионами сказочную атмосферу «Хоббита». Даже гению пришлось пойти на компромисс со своей же вселенной.

Фото: Кадры из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
