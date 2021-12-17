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Билли Бойд
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Billy Boyd
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Билли Бойд
Billy Boyd
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Дата рождения
28 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
169 см
Биография Билли Бойда
Родился 28 августа 1968 года. Глазго, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Билли Бойда
Globe: Макбет
спектакль
2013, Великобритания
0.0
Экстази
мелодрама, драма
2011, Канада
5.0
Кармел
драма
2011, США
5.0
Джек и Джилл: любовь на чемоданах
мелодрама, комедия
2009, Канада / Франция
7.0
Камень судьбы
комедия, приключения
2008, Канада / Великобритания
6.0
Ясным днем
драма
2005, Великобритания
6.0
Потомство Чаки
комедия, ужасы
2004, США / Румыния
5.0
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
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