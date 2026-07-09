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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Не те девушки
Не те девушки
, 2026
The Wrong Girls
США / комедия, драма
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Не те девушки
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В ролях
Кристен Стюарт
Frances
Алиа Шокат
Molly
Лакит Стэнфилд
Zack Fox
Тони Хейл
Martin Flynn
Крис Эстрада
Jose
Сет Роген
Кумэйл Нанджиани
Кейт МакКиннон
Джина Дэвис
Кейт Бланшетт
Deep Sea Expert
Морган Кранц
Mike Z
Режиссер
Dylan Meyer
Сценарист
Dylan Meyer
Композитор
Ty Segall
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
14 августа 2026
Дата выхода
14 августа 2026
Канада
14 августа 2026
США
R
20 августа 2026
Сербия
o.A.
20 августа 2026
Хорватия
ab 15
Производство
Curious Gremlin, Nevermind Productions I, Point Grey Pictures
Другие названия
The Wrong Girls, As Garotas Erradas
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