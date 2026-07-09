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Не те девушки

, 2026
The Wrong Girls
США / комедия, драма
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Не те девушки - Трейлер
Не те девушки  Трейлер

В ролях

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Frances
Алиа Шокат
Алиа Шокат
Molly
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Zack Fox
Тони Хейл
Тони Хейл
Martin Flynn
Крис Эстрада
Jose
Сет Роген
Сет Роген
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Deep Sea Expert
Морган Кранц
Морган Кранц
Mike Z
Режиссер Dylan Meyer
Сценарист Dylan Meyer
Композитор Ty Segall
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 августа 2026
Дата выхода
14 августа 2026 Канада
14 августа 2026 США R
20 августа 2026 Сербия o.A.
20 августа 2026 Хорватия ab 15
Производство Curious Gremlin, Nevermind Productions I, Point Grey Pictures
Другие названия
The Wrong Girls, As Garotas Erradas

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

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Не те девушки - Трейлер
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