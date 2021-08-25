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Миранда Отто
Миранда Отто
Miranda Otto
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Миранда Отто
Miranda Otto
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Дата рождения
16 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Миранды Отто
Родилась 16 декабря 1967 года. Брисбен, Австралия.
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Фильмография Миранды Отто
Бюро магических услуг
фэнтези
2022, Австралия
0.0
Под откос
драма, комедия
2019, США
4.0
Ни звука
ужасы
2018, США
5.0
Зои
мелодрама
2018, США
6.0
Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер
2017, США
7.0
Дочь
драма
2015, Австралия
6.0
Я, Франкенштейн
триллер, ужасы
2013, США / Австрия
6.0
10 мгновений судьбы
драма
2013, Австралия
5.0
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Hulu выпустил трейлер мини-сериала «Необычные подозреваемые» о группе женщин, задумавших ограбление
Одну из ключевых ролей исполнила Миранда Отто.
Написать
25 августа 2021 16:28
В тизере четвертого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» раскрыли дату премьеры
Юная ведьма вернется к зрителям в последний день 2020 года.
Написать
27 октября 2020 12:21
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