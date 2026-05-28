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Прайм-тайм

, 2026
Primetime
США / боевик, криминал, драма
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Прайм-тайм - Тизер
Прайм-тайм  Тизер

В ролях

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Chris Hansen
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер
Скайлер Гизондо
Скайлер Гизондо
Мэттью Мэхер
Мэттью Мэхер
Боким Вудбайн
Боким Вудбайн
Шон Бриджерс
Шон Бриджерс
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Mary Joan Hansen
Jessica Blackmore
Gail
Сью-Линн Ансари
Сью-Линн Ансари
Studio Executive
Dan Matteucci
Ja'Quan Monroe-Henderson
April Alsbury
Режиссер Лэнс Оппенхайм
Сценарист Ajon Singh
Композитор Ari Balouzian
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 11 сентября 2026
Дата выхода
4 декабря 2026 Литва
11 сентября 2026 США
5 ноября 2026 Украина
Производство A24, Icki Eneo Arlo, Range Media Partners
Другие названия
Primetime, Bluefin Tuna

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