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Алисия Сильверстоун близкие подруги
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Кейт Хадсон близкие подруги
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс были в отношениях с 1995 по 1998
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Лив Тайлер

Liv Tyler

Дата рождения
1 июля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Восточный Гарлем, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография Лив Тайлер

Содержание:

- Лив Тайлер в молодости
- Лив Тайлер - фильмы
  - Лив Тайлер – «Армагеддон»
  - Лив Тайлер – «Властелин Колец»
- Личная жизнь Лив Тайлер

Лив Тайлер – американская актриса и модель, родилась 1 июля 1977 года в Нью-Йорке. Родители Лив также являются известными людьми: ее отец - фронтмен рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер, а мать – певица и бывшая фотомодель Биби Бьюэлл. Свои ранние годы Тайлер провела с мамой, бабушкой и тетей. До девяти лет Лив считала своим биологическим отцом  музыканта Тодда Рандгрена, супруга ее матери. Правда о том, что отцом девушки является Стивен Тайлер, открылась после того, как она обратила внимание на сильное сходство с его дочерью Мией Тайлер. Когда факт отцовства был подтвержден, Лив взяла фамилию своего настоящего отца. Уже в детстве девочке нравилось одеваться в мамину одежду и устраивать показы мод для своих подруг, также она мечтала стать кинозвездой.

Лив Тайлер в молодости

В возрасте 14 лет Лив Тайлер начала модельную карьеру. На свой первый кастинг ее уговорила пойти подруга, ныне известная фотомодель Полина Поризкова. Уже спустя год Лив красовалась на обложках популярных глянцевых журналов, таких как Seventeen, Interview и Mirebella. Чуть позже девушка начала появляться в ТВ-роликах и снялась в видеоклипе группы Aerosmith на композицию «Crazy», где также сыграла ее подруга, актриса Алисия Сильверстоун. Этот клип стал важным шагом для пути к славе обеих девушек.

Лив Тайлер - фильмы

Дебют Тайлер в кино произошел в 1994 году с фильмом «Безмолвная схватка», и ее актерский талант был положительно оценен критиками. Прорывным проектом для Лив стала драма «Ускользающая красота» (1996) Бернардо Бертолуччи. После этого актриса исполнила несколько второстепенных ролей в таких картинах, как «Выдуманная жизнь Эбботов» (1997), «Поворот» (1997) и «Не могу дождаться» (1998).

Лив Тайлер – «Армагеддон»

Одним из самых ярких проектов в кинокарьере Лив считается фильм-катастрофа «Армагеддон», где она исполнила роль дочери персонажа Брюса Уиллиса. Критики сошлись на мнении о том, что именно неподдельные эмоции актрисы смогли оживить эту полную спецэффектов киноленту. Роль в этом проекте закрепила за девушкой статус голливудской звезды.

Лив Тайлер – «Властелин Колец»

Огромную популярность принесла актрисе роль эльфийской принцесса Арвен в культовой трилогии «Властелин колец» (2001-2003), экранизации одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина. Для того чтобы сыграть эту роль, актрисе пришлось избавиться от 10 кг веса. Картины получили множество номинаций и наград престижных премий, включая «Оскар», «Золотой Глобус» и «Сатурн».

Актрису также можно увидеть в таких фильмах, как «Девушка из Джерси» (2004), «Опустевший город» (2007), «Незнакомцы» (2007), «Невероятный Халк» (2008), «Цена страсти» (2011) и «Порох» (2017).

Личная жизнь Лив Тайлер

Долгое время Тайлер состояла в отношениях с актером Хоакином Фениксом, до того момента, как на концерте случайно познакомилась с лидером группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном и влюбилась в него. Спустя какое-то время Лив призналась Хоакину, что влюбилась в другого мужчину, а весной 2003 году Лив и Ройстон поженились. В 2004 году у них родился сын Майло Уильям Лэнгдон. Спустя 4 года их брак распался, но они оба принимают участие в воспитании ребенка. С 2014 года Лив состоит в фактическом браке со спортивным агентом Дейвом Гарднером, у пары есть сын Сейлор Джин Гарднер и дочь Лула Роуз Гарднер.

Связи Лив Тайлер
Алисия Сильверстоун
близкие подруги Алисия Сильверстоун
Кейт Хадсон
близкие подруги Кейт Хадсон
Хоакин Феникс
были в отношениях с 1995 по 1998 Хоакин Феникс

Популярные фильмы

Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца (2001)
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости (2002)
Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля (2003)

Фильмография Лив Тайлер

Капитан Америка: Новый мир 6.3
Капитан Америка: Новый мир Captain America: Brave New World
боевик, приключения, фантастика 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
911: Одинокая звезда 7.8
911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
К звездам 6.3
К звездам Ad Astra
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
Смотреть трейлер Рецензия
Сага о чудовище. Сумерки 5.7
Сага о чудовище. Сумерки Wildling
ужасы, фэнтези 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Порох 6.4
Порох
драма, исторический, мини-сериал 2017, Великобритания
Куртизанки 7.5
Куртизанки
драма, исторический 2017, США
Оставленные 8.3
Оставленные
драма, фантастика, триллер 2014, США
Джейми Маркс мертв 5.4
Джейми Маркс мертв Jamie Marks Is Dead
триллер, драма 2014, США
Смотреть трейлер
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Энтони Маки защищает президента США в трейлере фильма Marvel «Капитан Америка: Дивный новый мир»
Энтони Маки защищает президента США в трейлере фильма Marvel «Капитан Америка: Дивный новый мир»
Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»
Лив Тайлер вернется к роли Бетти Росс в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Интересные факты о Лив Тайлер

- Свое имя девушка получила в честь норвежской актрисы Лив Ульман.

- Кинорежиссеры заметили девушку после того, как она снялась в видеоклипе группы ее отца, Aerosmith.

- Актриса снималась в роли Татьяны Лариной в фильме «Онегин» (1999), при этом сам роман она не читала, так как страдает дислексией.

 

Фотографии Лив Тайлер

Лив Тайлер Лив Тайлер Лив Тайлер Лив Тайлер Лив Тайлер Лив Тайлер с отцом
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