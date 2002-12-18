The Lord of the Rings: The Two Towers

, 2002
The Lord of the Rings: The Two Towers
USA, New Zealand, Germany / Adventure, Fantasy, Drama / 18+
Synopsis

While Frodo and Sam edge closer to Mordor with the help of the shifty Gollum, the divided fellowship makes a stand against Sauron's new ally, Saruman, and his hordes of Isengard.

Cast

Elijah Wood
Ian McKellen
Viggo Mortensen
Liv Tyler
Sean Astin
Cate Blanchett
Director Peter Jackson
Writer J.R.R. Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens, Stephen Sinclair
Composer Howard Shore
Film details

Country USA / New Zealand / Germany
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2002
Online premiere 18 December 2002
World premiere 18 December 2002
Release date
22 April 2021 Russia UPI 12+
26 December 2002 Australia
18 December 2002 Belgium
27 December 2002 Brazil
18 December 2002 Canada PG
23 April 2021 China
19 March 2026 Croatia o.A.
16 January 2003 Czechia
18 December 2002 Denmark
10 January 2003 Estonia
18 December 2002 Finland
18 December 2002 France
26 September 2024 Georgia PG-13
18 December 2002 Germany
18 December 2002 Great Britain
18 December 2002 Greece
9 January 2003 Hong Kong
9 January 2003 Hungary
25 November 2024 Iceland 12 year age limit
18 December 2002 Ireland
16 January 2003 Italy
22 February 2003 Japan
22 January 2003 Kazakhstan
14 April 2024 Latvia N12
24 January 2003 Lithuania
20 December 2002 Mexico
19 March 2026 Montenegro o.A.
19 December 2002 Netherlands
18 December 2002 New Zealand
18 December 2002 Norway
13 March 2025 Panama
31 January 2003 Poland
20 December 2002 Portugal
19 March 2026 Serbia o.A.
16 January 2003 Slovakia
19 December 2002 South Korea
18 December 2002 Spain
5 December 2003 Sweden
25 December 2002 Thailand
18 December 2002 USA
22 January 2003 Ukraine
11 October 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $94,000,000
Worldwide Gross $944,925,225
Production New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company
Also known as
The Lord of the Rings: The Two Towers, El señor de los anillos: Las dos torres, Sagan om de två tornen, Властелин колец: Две крепости, ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔, 魔戒二部曲：雙城奇謀, A Gyűrűk Ura: A két torony, Arbab-e halgheha 2: Do borj, Banjieui jewang du gaeeui tab, Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Hai Tòa Tháp, Der Herr der Ringe: Die zwei Türme, El senyor dels anells: Les dues torres, Gospodar prstanov: stolpa, Gospodar prstenova: Dvije kule, Gospodarot na prstenite: Dvete kuli, Gredzenu pavēlnieks: Divi torņi, Hringadróttinssaga: Tveggja turna tal, Il Signore degli Anelli - Le due torri, In de ban van de ring: De twee torens, Kryezoti i Unazave: Dy Kullat, Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours, Le Seigneur des anneaux: Les deux tours, O arhontas ton dahtylidion: Oi dyo pyrgoi, O Senhor dos Anéis - As Duas Torres, O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, Pán prsteňov: Dve veže, Pán prstenů: Dvě věže, Ringenes herre: De to tårne, Ringenes herre: To tårn, Sagan om de två tornen: Härskarringen, Sar Hatabaot: Shnei Hatzri'kh'im, Seyed alkhavatem 2, Sõrmuste isand: Kaks kantsi, Stăpânul inelelor: Cele două turnuri, Suek Hokhoi Khu Ku Phiphop, Taru Sormusten Herrasta - Kaksi tornia, Taru sormusten herrasta: Kaksi tornia, The Two Towers, Uzuklar hukmdori: Ikki qal'a, Üzüklərin hökmdarı: İki qala, Władca Pierścieni: Dwie wieże, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule, Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Οι δύο πύργοι, Властелинът на пръстените: Двете кули, Володар перснів: Дві вежі, Володар перснів: Дві фортеці, Господар прстенова: Две куле, Жүзіктер әміршісі: Қос мұнара, Сақиналар әміршісі: Екі қамал, दी लार्ड ऑफ दी रिंग्स: दी टू टॉवर्स, 指环王：双塔奇兵

8.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  26 In the Adventure genre  11 In the Fantasy genre  2 In the Drama genre  10 In films of USA  14 In films of New Zealand  2 In films of Germany  1 In films of 2002  1

Quotes

Frodo I can't do this, Sam.
Sam I know. It's all wrong. By rights we shouldn't even be here. But we are. It's like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered. Full of darkness and danger, they were. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? But in the end, it's only a passing thing, this shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines it will shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. That meant something, even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back, only they didn't. They kept going. Because they were holding on to something.
Frodo What are we holding onto, Sam?
Sam That there's some good in this world, Mr. Frodo... and it's worth fighting for.
Interesting facts

On the ramparts of Helm's Deep during the battle a one-eyed warrior turns to the camera, revealing his scarred, empty eye socket. The performer had come as an extra wearing an eye patch. Director Sir Peter Jackson politely asked to look beneath the patch, then enquired whether the man would be prepared to appear in the film without it. He was hesitant at first and felt quite self-conscious, but afterwards said the experience had made him more comfortable with his condition.

