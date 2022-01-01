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Властелин Колец: Две крепости Властелин Колец: Две крепости
Киноафиша Фильмы Властелин Колец: Две крепости Властелин Колец: Две крепости, 2002: актеры и роли
The Lord of the Rings: The Two Towers Властелин Колец: Две крепости 2002 / США / Новая Зеландия / Германия
8.6 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Властелин Колец: Две крепости, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
В ролях
Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Лив Тайлер Лив Тайлер Liv Tyler Шон Эстин Шон Эстин Sean Astin Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Билли Бойд Билли Бойд Billy Boyd Доминик Монахэн Доминик Монахэн Dominic Monaghan Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Джон Рис-Дэвис Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Миранда Отто Миранда Отто Miranda Otto Бернард Хилл Bernard Hill Брюс Хопкинс Bruce Hopkins Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif Сэла Бэйкер Крэйг Паркер Крэйг Паркер Craig Parker Карл Урбан Карл Урбан Karl Urban Натаниэль Лис Дэвид Уэнэм Дэвид Уэнэм David Wenham Стивен Ур Билли Джексон Billy Jackson Кэйти Джексон Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
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