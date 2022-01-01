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Властелин Колец: Две крепости
2002 / США / Новая Зеландия / Германия
Трейлер
8.6
Оцените
115
голосов
Рейтинг IMDb: 8.8
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Властелин Колец: Две крепости, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон
Peter Jackson
В ролях
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Лив Тайлер
Liv Tyler
Шон Эстин
Sean Astin
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Билли Бойд
Billy Boyd
Доминик Монахэн
Dominic Monaghan
Орландо Блум
Orlando Bloom
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Кристофер Ли
Christopher Lee
Миранда Отто
Miranda Otto
Бернард Хилл
Bernard Hill
Брюс Хопкинс
Bruce Hopkins
Энди Серкис
Andy Serkis
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Сэла Бэйкер
Крэйг Паркер
Craig Parker
Карл Урбан
Karl Urban
Натаниэль Лис
Дэвид Уэнэм
David Wenham
Стивен Ур
Билли Джексон
Billy Jackson
Кэйти Джексон
Питер Джексон
Peter Jackson
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