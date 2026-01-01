Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Властелин Колец: Две крепости Награды и номинации фильма Властелин Колец: Две крепости

Награды и номинации фильма Властелин Колец: Две крепости 2002

Оскар 2003 Оскар 2003
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Audience Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Feature Film
Номинант
 Best Feature Film
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003 MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший фильм
Победитель
Best Virtual Performance
Победитель
Best On-Screen Team
Победитель
Best Action Sequence
Победитель
Best Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
