10 актеров, которые отказались сниматься в «Звездных войнах» (и правильно сделали)

Классическую трилогию «Звездные войны» невозможно себе представить с другим кастом, но, как выясняется порой много лет спустя, изначально на привычные нам роли – от Хана Соло до Оби ван Кеноби и даже Йоды – рассматривались совсем другие кандидатуры.