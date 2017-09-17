Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Christopher Lee
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Кристофер Ли
Christopher Lee
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 мая 1922
Возраст
93 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
7 июня 2015
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кристофер Ли
Родился 27 мая 1922 года, Лондон, Англия
Развернуть
Фильмография Кристофер Ли
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.0
Ночной поезд до Лиссабона
мелодрама, триллер
2013, Швейцария / Португалия
7.0
Плетеное дерево
драма, триллер
2011, Великобритания
4.0
Руки-ноги за любовь
комедия, триллер
2010, Великобритания
6.0
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.0
Ловушка
драма, триллер
2010, США / Великобритания
7.0
Сортировка
триллер, драма, мистика
2009, Ирландия / Бельгия
7.0
1939
мелодрама, военный, драма, исторический, триллер
2009, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Составлен рейтинг актеров, чаще всего умирающих на экране
Поклонники «Игры престолов», да и не только, прекрасно знают, что у Шона Бина («Властелин колец», «Марсианин», сериал «Легенды») есть своеобразная
Написать
17 сентября 2017 20:45
Календарь «Киноафиши» 5-11 июня: «Секс в большом городе», первый в мире видеомагнитофон, Джонни Депп и другие интересные даты
Первая неделя июня изобилует интересными событиями и датами: на этой неделе мы отдаем дань памяти Саруману, поздравляем с днем рождения «доктора Хауса» Хью Лори, «Джека
Написать
5 июня 2017 09:24
Скончался легендарный актер Кристофер Ли
В Лондоне на 94-м году жизни скончался британский актер сэр Кристофер Ли. Смерть констатировали 7 июня в госпитале Вестминстер, где актер проходил лечение в течение последних нескольких недель. Ли
Написать
11 июня 2015 00:00
Все новости
Статьи о персоне
10 актеров, которые отказались сниматься в «Звездных войнах» (и правильно сделали)
Классическую трилогию «Звездные войны» невозможно себе представить с другим кастом, но, как выясняется порой много лет спустя, изначально на привычные нам роли – от Хана Соло до Оби ван Кеноби и даже Йоды – рассматривались совсем другие кандидатуры.
2 комментария
1 октября 2018 00:03
Все статьи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»