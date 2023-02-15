Магия вне Хогвартса: гид по школам волшебства вселенной «Гарри Поттера»

Рассказываем, где находятся, как поступить и кто же там учится.

В волшебном мире существует одиннадцать школ для обучения юных волшебников, каждая из которых зарегистрирована в Международной конфедерации магов. Все они находятся в разных частях света, а местоположение некоторых их них засекречено. Школы представляют собой учебные заведения, в которых обучают заклинаниям, защите от Темных сил, зельеварению и другим магическим дисциплинам.

Чаще всего магические учебные заведения располагаются на труднодоступных территориях, чтобы ни маглы, ни темные волшебники не смогли с легкостью проникнуть во внутрь. Существование нескольких школ по большей части обусловлено территориальными условиями и языковыми различиями — например, в Хогвартсе обучаются жители Британских островов, а в Колдовстворце — ученики из России.

Хогвартс

Одной из самых популярных школ является Хогвартс, расположенный где-то в шотландских горах. Детей туда принимают с 11 лет, а учиться нужно еще 7 лет. Школа была основана примерно в X веке четырьмя могущественными волшебниками: Годриком Гриффиндором, Салазаром Слизерином, Кандидой Когтевран и Пенелопой Пуффендуй. В честь них были основаны четыре одноименных факультета, по которым студенты распределяются на первом курсе.

В качестве школьной формы ученики носят черные мантии, галстуки и символику своего факультета. Самые важные экзамены учащихся — OWL и NEWT, которые сдаются на пятом и седьмом курсах. В Хогвартсе обучаются совершенно разные дети с разными способностями и талантами, и именно поэтому британская школа волшебства считается одной из лучших.

Гарри Поттер и Кубок огня

Дурмстранг

Дурмстранг имеет довольно непростое прошлое, связывающее его с темными силами. Помимо проживания Гриндевальда до его изгнания, в стандарт учебной программы входили предметы со склонностью к темным искусствам. Кроме этого, Дурмстранг также был единственной школой в Европе, которая не принимала маглорожденных учеников.

Расположение школы засекречено, известно только то, что она находится где-то в Северной Европе, высоко в горах, там, где преобладает суровый северный климат. Учитывая расположение, ученики носят меховые плащи и кроваво-красные мантии.

Гарри Поттер и Кубок огня

Шармбатон

Шармбатон — это французская школа магии и волшебства, которая находится на южном побережье страны, где-то в элегантном замке в Пиренеях. В Шармбатоне обучается большее количество студентов, чем в Хогвартсе, в том числе потому, что школа принимает учеников не только из Франции, но и из ближайших европейских государств: Испании, Португалии, Нидерландов, Люксембурга и Бельгии. В качестве школьной формы студенты носят синие шелковые мантии.

Шармбатон был одной третью школ, участвовавших в Турнире Трех Волшебников, соревнующихся с Хогвартсом и Дурмстрангом с тринадцатого века. Среди известных выпускников — участница Турнира Трех Волшебников Флер Делакур, создатель философского камня Николас Фламель и сама директриса Олимпия Максим.

Гарри Поттер и Кубок огня

Колдовстворец

О загадочном Колдовстворцу известно немного, но говорят, что он спрятан в Ладожском озере в России. Но несмотря на то, что школа волшебства находится в России, она принимает абитуриентов и из других стран тоже. Студенты Колдовстворца традиционно участвуют в чемпионатах мира по зельям, а также играют в свою версию квиддича, где вместо обычных метел используют вырванные с корнем деревья.

Гарри Поттер и Кубок огня

Махоутокоро

Махоутокоро расположена на вершине японского вулканического острова и является самой известной школой в Восточной Азии. Несмотря на свой престиж академического центра, у Махоутокоро маленький студенческий состав из всех одиннадцати магических учебных заведений, поскольку она принимает только японских студентов.

После поступления в школу ученики получают заколдованную мантию, которая растет вместе с ее обладателем, а также меняет цвет по мере продвижения в магическом обучении. В конечном счете из светло-розовой она должна стать золотой, что является показателем мастерства. А в случае обращения студента к темным силам мантия становится белой. Школа также известна своими изнурительными тренировками по квиддичу, которые сделали японскую команду одной из лучших в мире.

Гарри Поттер и Философский камень

Ильверморни

Школа Ильверморни была основана ирландской волшебницей Изольдой Сейр и ее мужем-маглом Джеймсом Стюардом. В школу принимали детей из Северной Америки и, как и в Хогвартсе, распределяли их по четырем факультетам: Рогатый Змей, Вампус, Тандерберд и Паквуджи.

Ильверморни является демократической школой, так как у одного из ее создателей не было магических способностей. Также известно, что школа обучала как индейской, так и европейской магии. Студенты носили клюквенные и синие мантии и изучали большинство предметов, которые предлагались в Хогвартсе.

Гарри Поттер и Кубок огня

Кастелобрушу

Студенты из Южной Америки посещают Кастелобрушу — бразильскую магическую школу, которая находится где-то в джунглях Амазонки. Ученики в ней носят ярко-зеленые мантии и большую часть времени уделяют травологии и магозолоогии, поскольку их местность богата магическими видами.

Кастелобрушу известна как учебное заведение двух знаменитых волшебников: Либациуса Бораго, автора «Продвинутого зельеварения», и Жуана Коэлью, известного игрока в квиддич.

Гарри Поттер и Тайная комната

Уагаду

Уагаду — древняя африканская школа магии, расположенная в горном хребте Лунные горы. Это одна из крупнейшей школ волшебства, в которой живут и обучаются волшебники со всей Африки. Уагаду всемирно известна своими знаниями в области астрономии, алхимии и трансфигурации, а многие из ее учеников успешно превращались в анимагов на протяжении всей своей карьеры.

Студенты Уагадо практикуют магию, используя при этом не палочки, а жесты рук, а также принимаются в школу через «Послания сновидений». Одним из самых известных выпускников является Бабайди Экинбада, который даже сменил Дамблдора на посту Верховного Чародея Международной конфедерации магов.