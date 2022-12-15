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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2005

Рейтинг фильмов 2005 года

Гарри Поттер и кубок огня
1 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Мистер и миссис Смит
2 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Константин: повелитель тьмы
3 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Ангел А
4 Ангел А
мелодрама, комедия 2005, Франция
8.1
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
5 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Белый плен
6 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
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Дом восковых фигур
7 Дом восковых фигур
ужасы, триллер 2005, Австралия / США
8.0
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Царство небесное
8 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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Бэтмен: начало
9 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Турецкий гамбит
10 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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9 рота
11 9 рота
драма, военный 2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
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Труп невесты
12 Труп невесты
анимация, сказка 2005, США
7.8
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Кинг Конг
13 Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.8
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Город грехов
14 Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик 2005, США
7.8
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Бой с тенью
15 Бой с тенью
боевик, драма 2005, Россия
7.7
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Разбогатей или сдохни
16 Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.7
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Статский советник
17 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
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Мюнхен: Возмездие
18 Мюнхен: Возмездие
драма, триллер 2005, США
7.7
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Гордость и предубеждение
19 Гордость и предубеждение
мелодрама, драма 2005, Франция / Великобритания
7.6
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Шесть демонов Эмили Роуз
20 Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер 2005, США
7.6
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Между небом и землей
21 Между небом и землей
мелодрама, комедия 2005, США
7.6
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Чарли и шоколадная фабрика
22 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Мадагаскар
23 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Правила съема: Метод Хитча
24 Правила съема: Метод Хитча
комедия, мелодрама 2005, США
7.5
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Война миров
25 Война миров
триллер, фантастика, драма 2005, США
7.5
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Звонок 2
26 Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма 2005, США
7.5
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Остров
27 Остров
драма, триллер, фантастика 2005, США
7.5
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Горбатая гора
28 Горбатая гора
драма, мелодрама 2005, США
7.4
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Револьвер
29 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Пила 2
30 Пила 2
ужасы, триллер 2005, США
7.4
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
31 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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«V» значит Вендетта
32 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Братья Гримм
33 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Жмурки
34 Жмурки
комедия 2005, Россия
7.1
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Doom
35 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Лысый нянька: Спецзадание
36 Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия 2005, США / Канада
6.9
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Автостопом по Галактике
37 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
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Дневной дозор
38 Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика 2005, Россия
6.9
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Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
39 Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
криминал, комедия 2005, США
6.6
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Бумер. Фильм второй
40 Бумер. Фильм второй
криминал, драма 2005, Россия
6.5
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Сволочи
41 Сволочи
боевик, драма 2005, Россия
6.2
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