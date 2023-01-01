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Шопоголик
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Confessions of a Shopaholic
Шопоголик
2009 / США
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7.1
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99
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Вся информация о фильме
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