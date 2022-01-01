Человек берет чужие деньги, а отдавать ему приходится свои – так говорится в известной пословице. Но если мелкая задолженность или дружеский жест помощи может остаться без возврата, то крупные суммы, позаимствованные у серьезных людей, в случае нарушения срока могут стать фатальными для должника.

Пять лучших фильмов про долги

Деньги – один из самых значимых мотивов преступного мира. В борьбе за целостность своего добросовестно, пусть и не всего законно, нажитого состояния человек готов на все. И горе тому, кто решился взять в займы у авторитетной персоны и не вернуть долг вовремя.

Карты, деньги, два ствола

Четверо друзей из Лондона, обладающие яркими прозвищами, решили заработать крупную сумму. Для этого они снаряжают одного из приятелей, местного гения азартных игр, на турнир. Вход на азартное соревнование стоит 100 тысяч фунтов, и кое-как главные герои умудряются собрать эти деньги. Но Эдди проигрывает карточным мастерам, и теперь он и его друзья должны отдать криминальному авторитету Гарри Лонсдейлу, организатору турнира, полмиллиона. Срок, в который нужно уложиться, – неделя. Кажется, приятели обречены, но тут им в руки попадает информация о нападении некой банды на нарколабораторию.

Нужно только придумать, как перехватить у грабителей куш.

Счастливое число Слевина

Мистер Гуд Кэт, появившийся в городе внезапно, убивает людей и пропадает. Тем временем в квартиру главного героя, Слевина, вламываются два незнакомца и угрожают ему смертью, если он не согласится на услугу для их босса. У парня не остается выхода, в ходе событий он знакомится с гангстером Раввином, что сулит ему неблагоприятные последствия. А соседка Слевина, очаровательная красотка Линдси, пообещала сходить с ним на ужин, если он, конечно, окажется жив. Как минимум ради этого он должен предпринять все возможное и выбраться из передряги целым и невредимым.

Любой ценой

Тоби и Тиннер – братья, разъезжающие по мелким городкам Техаса и грабящие отделения «Мидленд-Банка». Материальная нажива не интересует этих людей, они идут на преступление осознанно, ради справедливости. Их мать слегла в больницу из-за постоянных звонков сотрудников финансовой организации, которые угрожали ей конфискацией фермы. Тоби и Таннер, покопавшись в базах данных, выяснили, что таким образом банк уже более тридцати лет грабит доверчивых горожан.

Вслед за грабителями мчатся престарелый шериф и его напарник.

Афера столетия

Денни Бишоп три года отбывал наказание в тюрьме за мелкое преступление. Когда он наконец выходит из заключения, его встречает старший брат, Артур, который не слишком рад возвращению незадачливого родственника. Артур потерял жену и живет с дочкой Лизой. Дэнни быстро находит с девочкой общий язык и учит ее играть в покер. Но беззаботному существованию главного героя скоро приходит конец: появляются люди из прошлого. Алекс, его старая знакомая, влиятельная женщина в сфере незаконного бизнеса, требует вернуть ей долг и дает срок в три дня. Денни планирует использовать свои навыки игры в покер, чтобы получить нужную сумму, но все идет не так, как ожидалось.

Замечательная жизнь

Ян и Надя – молодая влюбленная пара, связанная общностью интересов. Ян – молодой повар, а Надя разносит еду, но в планах на будущее у обоих – открыть собственное заведение. Однажды во время прогулки они замечают идеальное место и срочно влезают в огромный кредит, чтобы претворить мечты в действительность.