Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про долги
Киноафиша Подборки Фильмы про долги

Фильмы про долги

Все 37 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Денежный самолёт
Денежный самолёт
4.0
боевик
2020, США
Извините, мы вас не застали
Извините, мы вас не застали
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2019, Великобритания / Франция / Бельгия
Коллекторша
Коллекторша
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, комедия
2019, США
Ласковое безразличие мира
Ласковое безразличие мира
6.0
драма
2018, Казахстан
Коллекторы
Коллекторы
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик
2018, Великобритания
Малыш на драйве
Малыш на драйве
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, криминал, триллер
2017, США / Великобритания
Мария Магдалина
Мария Магдалина
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, биография
2017, Великобритания
Грабители
Грабители
0.0
криминал, драма
2017, Россия
Возвращение в Бургундию
Возвращение в Бургундию
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2017, Франция
Взятка
Взятка
5.0
триллер, драма
2017, США
Скорбь
Скорбь
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер
2017, США
Джон Уик 2
Джон Уик 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2016, США
Любой ценой
Любой ценой
7.0
криминал, драма
2016, США
Белое вино из Баббудойу
Белое вино из Баббудойу
5.0
комедия
2016, Италия
Парни с Датч Киллз
Парни с Датч Киллз
Смотреть за 1 рубль
5.0
криминал, драма, триллер
2015, США
99 домов
99 домов
7.0
драма
2014, США
День дурака
День дурака
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, приключения
2014, Россия
Двойная игра
Двойная игра
2.0
триллер, боевик
2014, США
Пьета
Пьета
7.0
драма
2012, Корея
Всех порву!
Всех порву!
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, драма
2012, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Боевик Драма Комедия Криминал Триллер Биография Приключения Мелодрама Исторический
Страна
Все США Великобритания Франция Бельгия Казахстан Россия Италия Корея Германия Дания СССР
Год
Все 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Человек берет чужие деньги, а отдавать ему приходится свои – так говорится в известной пословице. Но если мелкая задолженность или дружеский жест помощи может остаться без возврата, то крупные суммы, позаимствованные у серьезных людей, в случае нарушения срока могут стать фатальными для должника.

Пять лучших фильмов про долги

Деньги – один из самых значимых мотивов преступного мира. В борьбе за целостность своего добросовестно, пусть и не всего законно, нажитого состояния человек готов на все. И горе тому, кто решился взять в займы у авторитетной персоны и не вернуть долг вовремя.

Карты, деньги, два ствола

Четверо друзей из Лондона, обладающие яркими прозвищами, решили заработать крупную сумму. Для этого они снаряжают одного из приятелей, местного гения азартных игр, на турнир. Вход на азартное соревнование стоит 100 тысяч фунтов, и кое-как главные герои умудряются собрать эти деньги. Но Эдди проигрывает карточным мастерам, и теперь он и его друзья должны отдать криминальному авторитету Гарри Лонсдейлу, организатору турнира, полмиллиона. Срок, в который нужно уложиться, – неделя. Кажется, приятели обречены, но тут им в руки попадает информация о нападении некой банды на нарколабораторию.

Нужно только придумать, как перехватить у грабителей куш.

Счастливое число Слевина

Мистер Гуд Кэт, появившийся в городе внезапно, убивает людей и пропадает. Тем временем в квартиру главного героя, Слевина, вламываются два незнакомца и угрожают ему смертью, если он не согласится на услугу для их босса. У парня не остается выхода, в ходе событий он знакомится с гангстером Раввином, что сулит ему неблагоприятные последствия. А соседка Слевина, очаровательная красотка Линдси, пообещала сходить с ним на ужин, если он, конечно, окажется жив. Как минимум ради этого он должен предпринять все возможное и выбраться из передряги целым и невредимым.

Любой ценой

Тоби и Тиннер – братья, разъезжающие по мелким городкам Техаса и грабящие отделения «Мидленд-Банка». Материальная нажива не интересует этих людей, они идут на преступление осознанно, ради справедливости. Их мать слегла в больницу из-за постоянных звонков сотрудников финансовой организации, которые угрожали ей конфискацией фермы. Тоби и Таннер, покопавшись в базах данных, выяснили, что таким образом банк уже более тридцати лет грабит доверчивых горожан.

Вслед за грабителями мчатся престарелый шериф и его напарник.

Афера столетия

Денни Бишоп три года отбывал наказание в тюрьме за мелкое преступление. Когда он наконец выходит из заключения, его встречает старший брат, Артур, который не слишком рад возвращению незадачливого родственника. Артур потерял жену и живет с дочкой Лизой. Дэнни быстро находит с девочкой общий язык и учит ее играть в покер. Но беззаботному существованию главного героя скоро приходит конец: появляются люди из прошлого. Алекс, его старая знакомая, влиятельная женщина в сфере незаконного бизнеса, требует вернуть ей долг и дает срок в три дня. Денни планирует использовать свои навыки игры в покер, чтобы получить нужную сумму, но все идет не так, как ожидалось.

Замечательная жизнь

Ян и Надя – молодая влюбленная пара, связанная общностью интересов. Ян – молодой повар, а Надя разносит еду, но в планах на будущее у обоих – открыть собственное заведение. Однажды во время прогулки они замечают идеальное место и срочно влезают в огромный кредит, чтобы претворить мечты в действительность.

Но суровая реальность с грабительскими процентами быстро дает о себе знать, и ребята попадают в бесконечный круг займов – от одного банка в другой.

Выбор редакции
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
«КИНОТЕРАПИЯ» от Каро.Арт: 10 фильмов, которые стоит пересмотреть на большом экране
«КИНОТЕРАПИЯ» от Каро.Арт: 10 фильмов, которые стоит пересмотреть на большом экране
16 увлекательных фильмов, действие которых происходит в море
16 увлекательных фильмов, действие которых происходит в море
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши