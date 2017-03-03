Eloise McGarry Сегодня не будет отстойно.

[из фильма Столик № 19]

Eloise McGarry Привет.

Rezno Eckberg Здравствуйте. О боже. Привет, я Ренцо. Я достиг половой зрелости и играю в рок-группе.

Walter Thimple Я Уолтер, и я тоже достиг половой зрелости.

Freda Eckberg Я первая няня Франси Милнер.