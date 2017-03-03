Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Столик № 19
5.8
Столик № 19 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Столик № 19
5.8

Столик № 19

, 2017
Table 19
США / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Столик № 19
5.8
Столик № 19 - Трейлер
Столик № 19  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Элоиза оказывается в ужасной ситуации: любимый парень, Тедди, бросает ее по смс, не осмелившись даже озвучить свое решение при встрече. Вскоре его сестра приглашает главную героиню на свою свадьбу. Обдумав предложение, девушка соглашается. На мероприятии ее помещают за девятнадцатый столик. Как выясняется, место выделено специально для нежелательных гостей с личными проблемами. Оказавшиеся соседями по столу персонажи знакомятся поближе и начинают веселиться, не обращая внимания на остальных посетителей, включая виновников торжества.

  • Над сценарием киноленты изначально работали Джей и Марк Дюпласс. Позже создатели фильма наняли Джеффри Блитца, чтобы он переделал сценарий и занялся постановкой.
  • Актриса, сыгравшая главную роль, Анна Кендрик, стала популярной после роли Джессики – одной из немногих подруг Беллы – во франшизе «Сумерки».
  • Лиза Кудроу, исполнившая одну из ролей, знаменита после съемок в ситкоме «Друзья». Она имеет степень бакалавра биопсихологии. Ее решению стать актрисой удивилась вся семья.
  • Съемки проходили неподалеку от Атланты, на островах в озере Ланье, и длились чуть больше месяца.

Бывшая подружка невесты Элоиза, которую незадолго до церемонии бросает шафер по СМС, решает все же отправиться на свадьбу, где оказывается в окружении 5 незнакомых ей гостей за жутким столиком N19.

В ролях

Анна Кендрик
Анна Кендрик
Eloise McGarry
Аманда Крю
Аманда Крю
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Bina Kepp
Уайатт Рассел
Уайатт Рассел
Стивен Мерчант
Стивен Мерчант
Walter Thimble
Тони Револори
Тони Револори
Renzo Eckberg
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Jerry Kepp
Джун Скуиб
Джун Скуиб
Jo Flanagan
Риа Мейерс
Francie Millner
Чарльз Грин
Чарльз Грин
Mr. Manny
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Freda Eckberg
Carlos Aviles
Jalapeño
Режиссер Джеффри Блитц
Сценарист Марк Дюпласс, Джей Дюпласс, Джеффри Блитц
Композитор Джон Свайхарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 7 апреля 2017
Премьера в мире 3 марта 2017
Дата выхода
3 марта 2017 Россия 16+
10 апреля 2017 Австралия
7 апреля 2017 Великобритания
17 августа 2017 Германия
22 июня 2017 Дания
7 апреля 2017 Ирландия 12A
31 марта 2017 Испания
3 марта 2017 США
MPAA PG-13
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $5 042 014
Производство 3311 Productions, 21 Laps Entertainment, Hurwitz Creative
Другие названия
Table 19, Mesa 19, A 19-es asztalnál ülők, Convidados Sem Honra, Devynioliktasis stalas, Laud number 19, Masa 19, Miza št. 19, Sto broj 19, Stolik 19, Table 19: Liebe ist fehl am Platz, Tavolo 19, Маса 19, Столик 19, Столик No19, ウェディング・テーブル, 單身19桌, 婚宴桌牌19号, 테이블 19, Tavolo n. 19

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 июня 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Столик № 19 - Трейлер
Столик № 19 Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Столик № 19

Цитаты

Eloise McGarry Сегодня не будет отстойно.
[из фильма Столик № 19]
Eloise McGarry Привет.
Rezno Eckberg Здравствуйте. О боже. Привет, я Ренцо. Я достиг половой зрелости и играю в рок-группе.
Walter Thimple Я Уолтер, и я тоже достиг половой зрелости.
Freda Eckberg Я первая няня Франси Милнер.
Jerry Kepp Я чувствую запах туалетов отсюда — вот как хорошо мы знаем жениха и невесту.

Наша рецензия

Шестеро за столом, не считая собаки
Шестеро за столом, не считая собаки Элоиз (Анна Кендрик) приезжает на свадьбу лучшей подруги, но несмотря на столь радостный повод, как бракосочетание, Элоиз предстоит та еще каторга. Накануне свадьбы ее бросил бойфренд, который по совместительству – родной брат невесты. В один миг Элоиз скатилась с поста главной подружки невесты до столика №19, за которым сидят случайные гости, получившие приглашение из вежливости, но какого-то черта согласившиеся прийти. Так она оказалась в кругу коллег отца жениха – Бины (Лиза…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Столик № 19

Великолепная четверка
Великолепная четверка комедия
2024, США
5.0
Холлеры
Холлеры комедия, драма
2016, США
6.0
Последние пять лет
Последние пять лет мелодрама, драма, мюзикл, комедия
2014, США
5.0
Свадебный угар
Свадебный угар комедия
2016, США
6.0
Охота на работу
Охота на работу комедия
2016, США
5.0
Простая просьба
Простая просьба триллер, криминал, детектив
2018, США
7.0
Идеальный голос 3
Идеальный голос 3 комедия, мюзикл
2017, США
6.0
Мои парни - животные
Мои парни - животные комедия
2016, США
6.0
Мой парень – киллер
Мой парень – киллер мелодрама, комедия, боевик
2015, США
6.0
Восторг Палуза
Восторг Палуза комедия, ужасы, фантастика
2013, США
5.0
Где-то там
Где-то там криминал, триллер, драма
2009, США
5.0
Шопоголик
Шопоголик комедия, мелодрама
2009, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс
В СССР этот фильм с восторгом посмотрели 84.4 млн зрителей, а сейчас от него воротят нос: «все грустно и тошнотворно»
«Берегись автомобиля» и ошибиться в тесте по кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадру с водителем
После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
Этот сериал обязательно нужно глянуть перед «Мстителями: Доктор Дум» — скучно не будет, ведь на IMDb ему ставят 8,2 балла
6,6 к зрителей добавили «Похищение» в «Буду смотреть»: что известно о 12-серийном детективе с Трибунцевым, который стартует 24 июля на ОККО
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше