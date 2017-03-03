Элоиза оказывается в ужасной ситуации: любимый парень, Тедди, бросает ее по смс, не осмелившись даже озвучить свое решение при встрече. Вскоре его сестра приглашает главную героиню на свою свадьбу. Обдумав предложение, девушка соглашается. На мероприятии ее помещают за девятнадцатый столик. Как выясняется, место выделено специально для нежелательных гостей с личными проблемами. Оказавшиеся соседями по столу персонажи знакомятся поближе и начинают веселиться, не обращая внимания на остальных посетителей, включая виновников торжества.
Бывшая подружка невесты Элоиза, которую незадолго до церемонии бросает шафер по СМС, решает все же отправиться на свадьбу, где оказывается в окружении 5 незнакомых ей гостей за жутким столиком N19.
|3 марта 2017
|Россия
|16+
|10 апреля 2017
|Австралия
|7 апреля 2017
|Великобритания
|17 августа 2017
|Германия
|22 июня 2017
|Дания
|7 апреля 2017
|Ирландия
|12A
|31 марта 2017
|Испания
|3 марта 2017
|США