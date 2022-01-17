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Айла Фишер
Айла Фишер
Isla Fisher
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Айла Фишер
Isla Fisher
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Дата рождения
3 февраля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Саша Барон Коэн
В браке с 2010 года
Биография Айла Фишер
Родилась 3 февраля 1976 года. Маскат, Султаната Оман.
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Фильмография Айла Фишер
Дорога домой
анимация, комедия
2021, США / Австралия
7.0
Бывшая с того света
комедия
2020, Великобритания
5.0
Фея-крестная
комедия, мелодрама
2020, США
6.0
Жадность
драма, комедия
2019, Великобритания
5.0
Пляжный бездельник
комедия
2019, США
4.0
Ты водишь!
комедия
2018, США
7.0
Шпионы по соседству
комедия
2016, США
6.0
Братья из Гримсби
комедия
2016, США
7.0
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«Никто не идеален»: вышел трейлер сериала «Волк как я» с Айлой Фишер в роли оборотня
Все серии мистической комедии уже вышли на Peacock.
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17 января 2022 15:28
Самые прелестные животные в мире бегут из зоопарка в трейлере мультфильма «Дорога домой»
Премьера анимационной приключенческой комедии состоится 10 декабря на Netflix.
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9 ноября 2021 12:36
Netflix выпустил тизер мультфильма «Дорога домой» с обаятельными танцующими животными
Анимационная картина выйдет на стрим-сервисе 10 декабря.
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15 октября 2021 17:09
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Фото: 12 актеров, которые так похожи, что могли бы сыграть друг друга в кино
Голливуд собрал в своих стенах самых талантливых, красивых и интересных людей мира. Это бесспорно. Однако, если начать присматриваться к некоторым актерам, то становится ясно, что нередко типаж… повторяется. Мы составили список знаменитостей, которые настолько похожи, что могли бы подменять друг друга на съемках – и никто бы не заметил.
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22 октября 2018 00:10
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Саша Барон Коэн
Sacha Noam Baron Cohen
В браке с 2010 года
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