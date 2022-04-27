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Аббатство Даунтон 2
Downton Abbey: A New Era
Аббатство Даунтон 2, 2022
2022 / США / Великобритания
Трейлер
9.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
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О фильме
Семейство Кроули отправляется на юг Франции, где вдовствующая графиня присмотрела себе виллу.
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9.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
24 июня 2022
Премьера в мире
27 апреля 2022
Возраст
12+
Прокатчик
UPI
Режиссер
Саймон Кертис
В ролях
Доминик Уэст
Лора Хэддок
Мэгги Смит
Имелда Стонтон
Мишель Докери
Все актеры и съемочная группа
5 постеров
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мэгги Смит получает в наследство виллу на юге Франции в новом трейлере «Аббатства Даунтон 2»
Премьера ленты запланирована на 5 мая.
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16 февраля 2022 10:28
Студия Focus Features опубликовала новый постер «Аббатства Даунтон 2»
Трейлер на подходе.
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15 февраля 2022 14:31
Релиз «Аббатства Даунтон 2» перенесен на лето
В Великобритании продолжение выпустят уже в конце апреля.
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27 января 2022 10:43
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