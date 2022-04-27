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Downton Abbey: A New Era

Аббатство Даунтон 2, 2022

2022 / США / Великобритания
9.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Семейство Кроули отправляется на юг Франции, где вдовствующая графиня присмотрела себе виллу.

9.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 июня 2022
Премьера в мире 27 апреля 2022
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Саймон Кертис
Саймон Кертис
В ролях
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Лора Хэддок
Лора Хэддок
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Мишель Докери
Мишель Докери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аббатство Даунтон 2 5 постеров
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мэгги Смит получает в наследство виллу на юге Франции в новом трейлере «Аббатства Даунтон 2» Премьера ленты запланирована на 5 мая.
Написать
16 февраля 2022 10:28
Студия Focus Features опубликовала новый постер «Аббатства Даунтон 2» Трейлер на подходе.
Написать
15 февраля 2022 14:31
Релиз «Аббатства Даунтон 2» перенесен на лето В Великобритании продолжение выпустят уже в конце апреля.
Написать
27 января 2022 10:43
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