Подальше от тебя, 2005

Безответственная и легкомысленная Мэгги Феллер поселяется у своей старшей сестры Роуз, которая работает адвокатом и придерживается во всем строгих правил. Между сестрами нет ничего общего, кроме разве что размера обуви. Неприятности начинаются с того, что Мэгги затаскивает к себе в постель бойфренда Роуз. Когда же та выгоняет ее из квартиры, Мэгги приходится переехать в библиотеку Принстонского университета, где она проводит дневные часы в учебной аудитории, а спит в кабинке, предназначенной для индивидуальной работы. Ситуацию меняет невесть откуда взявшаяся бабушка, о существовании которой сестры раньше и не догадывались.

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