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In Her Shoes

Подальше от тебя, 2005

2005 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Безответственная и легкомысленная Мэгги Феллер поселяется у своей старшей сестры Роуз, которая работает адвокатом и придерживается во всем строгих правил. Между сестрами нет ничего общего, кроме разве что размера обуви. Неприятности начинаются с того, что Мэгги затаскивает к себе в постель бойфренда Роуз. Когда же та выгоняет ее из квартиры, Мэгги приходится переехать в библиотеку Принстонского университета, где она проводит дневные часы в учебной аудитории, а спит в кабинке, предназначенной для индивидуальной работы. Ситуацию меняет невесть откуда взявшаяся бабушка, о существовании которой сестры раньше и не догадывались.
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 10 ноября 2005
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 7 октября 2005
Возраст 12+
MPAA PG-13
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Брук Смит
Брук Смит
Франсин Бирс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Подальше от тебя 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
гри 2 апреля 2015, 12:51
зырил кто?
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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