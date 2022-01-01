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Фильмы про моду и стиль
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Фильмы про моду и стиль

Все 29 Онлайн
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Дрис ван Нотен
Дрис ван Нотен
7.0
биография, документальный
2018, Германия / Бельгия
Призрачная нить
Призрачная нить
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6.0
драма
2017, США
Бал
Бал
7.0
документальный
2016, США
Джеки
Джеки
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7.0
драма, биография
2016, США / Франция
Месть от кутюр
Месть от кутюр
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7.0
драма
2015, Австралия
Диор и я
Диор и я
6.0
документальный
2014, Франция
Айрис
Айрис
7.0
документальный, биография, исторический
2014, США
Римские приключения
Римские приключения
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7.0
комедия
2012, США / Италия / Испания
Полночь в Париже
Полночь в Париже
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7.0
комедия, мелодрама
2011, США
Секс в большом городе 2
Секс в большом городе 2
7.0
комедия
2010, США
Ив Сен Лоран: Сумасшедшая любовь
Ив Сен Лоран: Сумасшедшая любовь
7.0
документальный
2010, Франция
Шопоголик
Шопоголик
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7.0
комедия, мелодрама
2009, США
Разомкнутые объятия
Разомкнутые объятия
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7.0
драма, триллер
2009, Испания
Бруно
Бруно
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6.0
комедия
2008, США
Секс в большом городе
Секс в большом городе
7.0
мелодрама, комедия
2008, США
Вики Кристина Барселона
Вики Кристина Барселона
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7.0
мелодрама, драма, комедия
2008, США / Испания
Съемки в Палермо
Съемки в Палермо
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7.0
драма
2008, Германия / Франция / Италия
Коко до Шанель
Коко до Шанель
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7.0
биография
2008, Франция
Секреты Лагерфельда
Секреты Лагерфельда
7.0
документальный, биография
2007, Франция
Возвращение
Возвращение
6.0
комедия, приключения
2006, Испания
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Каждая девушка втайне мечтает о брендовых вещах от известных кутюрье. Но позволить их себе могут далеко не все. Фильмы про моду раскрывают тайны мира люксовой одежды, которые тщательно оберегают дизайнеры. Ведь то, что скрывается за кулисами модных показов, вряд ли смогут понять простые люди.

Снимите это немедленно: пять лучших фильмов про моду и стиль

Люди, которые стремятся покупать модные вещи, вряд ли представляют, сколько усилий затрачивают дизайнеры, чтобы они увидели свет. Главные герои подборки понимают, чего стоит быть стильным и успешным. В мире моды нет места слабости или сомнениям, иначе можно лишиться всего.

Дьявол носит Prada

Экранизация нашумевшего бестселлера с одноименным названием собрала на одной съемочной площадке таких голливудских звезд, как Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант. Главная героиня этой истории – обычная провинциальная девушка, которая переезжает в большой город. Нью-Йорк манит ее возможностью начать карьеру журналиста. Но первая работа, которую получает Энди, – это должность младшего помощника у гуру популярного журнала мод «Подиум». Светская львица Миранда Пристли знает все о стильных тенденциях.

Однако подчиненные на дух ее не переносят, поскольку она каждый день превращает их жизнь в настоящий ад.

Стильная штучка

Риз Уизерспун в роли провинциалки Мелани, жизнь которой напоминает настоящую сказку о Золушке. Не понимающая ничего в мире моды, она со временем превращается в утонченную светскую львицу, а затем получает предложение руки и сердца от самого завидного жениха Нью-Йорка – сына мэра. До полного блаженства девушке остается лишь один маленький шаг. Ей предстоит развестись с бывшим мужем, который остался в штате Алабама.

Вот только Джейк не собирается так просто соглашаться на развод, ведь у него остались чувства к девушке.

Коко до Шанель

Французская биографическая лента рассказывает историю становления одной из самых знаменитых женщин в истории мировой моды. Габриэль, как звали будущую диву, большую часть детских лет провела в приюте, куда ее забрали при живом отце. Взрослея, девушка цепляется за надежду однажды выбраться из того серого мира, в котором не видит себя. Она устраивается в бар, где совмещает сразу две должности. Героиня шьет одежду для исполнителей, а вскоре и сама выходит на сцену. Песня, которую поет Габриэль, приносит ей новое имя – Коко.

Именно с ним она навечно оставит свой след в истории модной индустрии.

Секреты Лагерфельда

Еще один биографический фильм, рассказывающий о легендарной личности, снят в жанре документального кино. Авторы ленты исследуют жизнь одной из самых провокационных личностей в мире моды. Немецкий кутюрье Карл Лагерфельд знаком зрителям своим неизменным образом. Волосы, забранные в хвост, и черные очки – то, что всегда отличало дизайнера. Он стремился сохранить свою личную жизнь в секрете, поэтому даже во время многочисленных интервью затрагивал только рабочие темы.

Однако создателям картины впервые удалось приоткрыть завесу тайны и заглянуть в тот мир, где по-настоящему живет законодатель модных тенденций.

Секс в большом городе

Являясь продолжением нашумевшего романтического сериала, фильм закономерно продолжает историю четырех подруг, живущих в Нью-Йорке. За время, прошедшее с последней серии, в их жизни мало что изменилось. Кэрри по-прежнему увлечена модой, Саманта – мужчинами, а Шарлотта – семьей. Главная героиня готовится к свадьбе с мужчиной своей мечты и подбирает десятки модных образов. Вот только ее надежды на счастье рухнут в тот момент, когда избранник испугается брака и оставит невесту в белоснежном наряде за считаные минуты до начала церемонии.

Чтобы спасти Кэрри от пучины отчаяния, лучшие подруги решают вместе отправиться в свадебное путешествие в Мексику, которое так и не состоялось.

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