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Monster-in-Law

Если свекровь - монстр, 2005

2005 / Германия / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Потратив годы на поиски настоящей любви, красавица Шарлотта Кантилини наконец-то встречает мужчину своей мечты – доктора Кевина Филдса. Однако она сталкивается с серьезной проблемой в лице его матери – властной и деспотичной телеведущей Виолы Филдс. Недавно лишившись работы, мать боится потерять вслед за этим и любимого сына. Чтобы этого не произошло, Виола решает внести раскол в отношения Шарлотты и Кевина и, став худшей в мире свекровью, превратить жизнь потенциальной невестки в сущий ад. В осуществлении коварных замыслов Виоле помогает ее давняя ассистентка Руби. Однако Шарлотта не намерена сдаваться и готова сражаться за свое счастье до победного конца. В итоге создается впечатление, что Виола и Шарлотта вполне стоят друг друга.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 14 июля 2005
Премьера в мире 13 мая 2005
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Роберт Лукетич
Роберт Лукетич
В ролях
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Майкл Вартан
Уонда Сайкс
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Если свекровь - монстр 2 постера
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