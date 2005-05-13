Если свекровь - монстр, 2005

Потратив годы на поиски настоящей любви, красавица Шарлотта Кантилини наконец-то встречает мужчину своей мечты – доктора Кевина Филдса. Однако она сталкивается с серьезной проблемой в лице его матери – властной и деспотичной телеведущей Виолы Филдс. Недавно лишившись работы, мать боится потерять вслед за этим и любимого сына. Чтобы этого не произошло, Виола решает внести раскол в отношения Шарлотты и Кевина и, став худшей в мире свекровью, превратить жизнь потенциальной невестки в сущий ад. В осуществлении коварных замыслов Виоле помогает ее давняя ассистентка Руби. Однако Шарлотта не намерена сдаваться и готова сражаться за свое счастье до победного конца. В итоге создается впечатление, что Виола и Шарлотта вполне стоят друг друга.