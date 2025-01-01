Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
All films
Films of Belarus
Alphabetically
By year
By country
By genre
Australia
Austria
Azerbaijan
Albania
Algeria
Angola
Andorra
Argentina
Armenia
Afghanistan
Bahamas
Bangladesh
Bahrain
Bashkortostan
Belarus
Belgium
Benin
Bulgaria
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Burkina Faso
Bhutan
Holy See
Great Britain
Hungary
Venezuela
Viet Nam
East Germany
Haiti
Ghana
Guatemala
Germany
Honduras
Hong Kong
Palestine, State of
Greenland
Greece
Georgia
Denmark
Congo
Dominican Republic
Egypt
Zambia
Israel
India
Indonesia
Jordan
Iraq
Iran (Islamic Republic of)
Ireland
Iceland
Spain
Italy
Yemen
North Korea
Kazakhstan
Cambodia
Cameroon
Canada
Qatar
Kenya
Cyprus
China
Colombia
Congo
Kosovo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Liberia
Lebanon
Libya
Lithuania
Liechtenstein
Luxembourg
Mauritania
Madagascar
Macao
North Macedonia
Malaysia
Mali
Malta
Morocco
Mexico
Moldova
Monaco
Mongolia
Myanmar
Namibia
Nepal
Niger
Nigeria
Netherlands
Nicaragua
New Zealand
Norway
UAE
Cayman Islands
Cook Islands
Pakistan
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Puerto Rico
Russian Empire
Russia
Rwanda
Romania
USSR
USA
El Salvador
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Serbia and Montenegro
Singapore
Syrian Arab Republic
Slovakia
Slovenia
Somalia
Sudan
Tajikistan
Thailand
Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Tunisia
Turkmenistan
Turkey
Uganda
Uzbekistan
Ukraine
Uruguay
West Germany
Faroe Islands
Micronesia
Philippines
Finland
France
Croatia
Central African Republic
Chad
Montenegro
Czechia
Czechoslovakia
Chile
Switzerland
Sweden
Sri Lanka
Ecuador
Estonia
Ethiopia
South Africa
Yugoslavia
South Korea
Jamaica
Japan
A
A Date in Minsk
AZ
AZS №1
AL
Alpiyskaya ballada
BA
Ba-bu
Balnoye platye
BE
Belovezhskaya puscha (Zubr Bublik i bolshoy pobeg)
Belye Rosy. Vozvrashchenie
Between Life and Death
BI
Birds Without Nests
CH
Chaklun i Rumba
Chernyy zamok
Chyortovy kukly
CO
Code of Cain
CR
Crystal Swan
DA
Darkness Outside
Daughter of the Pripyat
DE
Debut
DN
Dneprovskiy rubezh
DO
Dobro pozhalovat v semyu
Dog Brown
Doroga
ES
Eshchyo o voyne
FO
Fortress of War
FR
Franz + Polina
From Hell to Hell
GA
GaraSh
GE
Genocid. Bez prava na zhizn
GL
Gladiator for Hire
GR
Graf v Apelsinakh
HE
Hell Hath No Fury
II
II
II/Dva
IN
In August of 1944
In the Fog
Innocent Saturday
Inokinya
Insayt
KA
Kadet
KI
Kinder-Vileyskoe prividenie
Kinoalmanah «Pokolenie.BY»
KL
Klassnaya
KU
Kulturnyy kod
LA
Lahva. Cena svobody
LE
Lekarstvo dlya Very
Leonid Schemelyov. Vse ottenki belogo
LI
List ozhidaniya
Little Runaways
LO
Lonely Island
LU
Luka
MA
Malenkiy boyets
Masakra
ME
Mezhdu nebom i zemley
MI
Mir tankov i lyudey
MO
Moon’s Apple
NA
Na bezymyannoy vysote
Na drugom beregu
Na perepute
Na spine u chyornogo kota
Narochno ne pridumaesh
NE
Nerd
Neveroyatnoye peremeshcheniye
NO
Noch korotkogo metra. Chast 3
Not a Game
O
O chem ne znayut zriteli. Za granicami glyanca
OB
Obitel svyatoy Evfrosinii
OL
Olive
PA
PARTY-zan film
PE
Persian Lessons
Pesnya Sirin
PI
Pismo Fellini
PL
Plach Yurodivogo
PO
Podryv
Pokushenie
Political Bureau Co-op or A Long Farewell
Poslanie k cheloveku-2022. Programma «Intermediya / Kuda my edem?»
Posledniy bronepoezd
Povodyr
PR
Priklyucheniya Nesterki
Priklyucheniya reaktivnogo porosenka
Princess Slutskaya
Prison for Godfather
Pritchi 2
Pritchi-3: Tri slova o proschenii
RE
Reyndzher iz atomnoy zony
RH
Rhyming with love
RO
Road to Mother
Roditelskiy dom
RY
Ryzhik v Zazerkale
S
S 8 marta, muzhchiny!
SH
Shchit otechestva
SK
Sky Team
SL
Sladkoe proshchanie Very
Sledy na vode
SP
Spice Boyz
ST
Strana spasennogo velikana
Strannyy dom
SU
Summer of '89
SV
Svyatoy Vladimir Hirasko
SY
Syn za ottsa...
TE
Ten' vraga
TH
The Role
The Son
TI
Timur i komanda
TO
To Leave and to Not Return
TR
Tri zhenschiny i muzhchina
TU
Tufelki
Tum-Pabi-Dum
UE
Uezdnaya drama
UI
Uik-end s ubiycey
UP
Upyri
V
V spiskakh ne znachilsya
VA
Vam — zadanie
VE
Vechnoe novoe
VI
Violin
VN
Vnutri sebya
VO
Volki
Vozvrashchenie Mendysha
VR
Vremya vernutsya
VS
Vselennaya Ivana Misko
WH
Where Are We Headed?
Who, If Not Us? The Fight for Democracy in Belarus
YA
Ya ne vernus
Ya pomnyu
YO
Yoyogi
ZA
Zapretnaya gruppa
ZH
Zhyoltyy pesochek
ZO
Zorka venera
ВЫ
Высота 89
ПУ
Пустая церковь
СА
Сашин ад
ЧЁ
Чёрный пёс. Выстрел в прошлое
Australia
Austria
Azerbaijan
Albania
Algeria
Angola
Andorra
Argentina
Armenia
Afghanistan
Bahamas
Bangladesh
Bahrain
Bashkortostan
Belarus
Belgium
Benin
Bulgaria
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Burkina Faso
Bhutan
Holy See
Great Britain
Hungary
Venezuela
Viet Nam
East Germany
Haiti
Ghana
Guatemala
Germany
Honduras
Hong Kong
Palestine, State of
Greenland
Greece
Georgia
Denmark
Congo
Dominican Republic
Egypt
Zambia
Israel
India
Indonesia
Jordan
Iraq
Iran (Islamic Republic of)
Ireland
Iceland
Spain
Italy
Yemen
North Korea
Kazakhstan
Cambodia
Cameroon
Canada
Qatar
Kenya
Cyprus
China
Colombia
Congo
Kosovo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Liberia
Lebanon
Libya
Lithuania
Liechtenstein
Luxembourg
Mauritania
Madagascar
Macao
North Macedonia
Malaysia
Mali
Malta
Morocco
Mexico
Moldova
Monaco
Mongolia
Myanmar
Namibia
Nepal
Niger
Nigeria
Netherlands
Nicaragua
New Zealand
Norway
UAE
Cayman Islands
Cook Islands
Pakistan
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Puerto Rico
Russian Empire
Russia
Rwanda
Romania
USSR
USA
El Salvador
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Serbia and Montenegro
Singapore
Syrian Arab Republic
Slovakia
Slovenia
Somalia
Sudan
Tajikistan
Thailand
Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Tunisia
Turkmenistan
Turkey
Uganda
Uzbekistan
Ukraine
Uruguay
West Germany
Faroe Islands
Micronesia
Philippines
Finland
France
Croatia
Central African Republic
Chad
Montenegro
Czechia
Czechoslovakia
Chile
Switzerland
Sweden
Sri Lanka
Ecuador
Estonia
Ethiopia
South Africa
Yugoslavia
South Korea
Jamaica
Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree