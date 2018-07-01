Country Russia / Belarus / Germany / USA

Runtime 1 hour 40 minutes

Production year 2018

Online premiere 10 November 2018

World premiere 1 July 2018

Release date 13 December 2018 Russia Капелла Фильм 12+ 30 August 2018 Belarus 8 November 2018 Ukraine

Worldwide Gross $63,603

Production Demarsh-Film, Crystal Goose, Fusion Features