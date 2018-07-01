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Poster of Crystal Swan
7.1
Crystal Swan - Trailer
Kinoafisha Films Crystal Swan
7.1

Crystal Swan

, 2018
Khrustal
Russia, Belarus, Germany, USA / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Crystal Swan
7.1
Crystal Swan - Trailer
Crystal Swan  Trailer

Cast

Alina Nasibullina
Alina Nasibullina
Velya
Ivan Mulin
Ivan Mulin
Stepan
Yuriy Borisov
Yuriy Borisov
Alik
Svyatlana Anikey
Velya's mother
Ilya Kapanets
Kostya
Anastasia Garvey
Vika
Lyudmila Razumova
Alya
Natalya Onischenko
Natalya Onischenko
Angela
Anatoliy Golub
Anatoliy Golub
Artyom Kuren
Director Darya Zhuk
Writer Helga Julevna Olsjvang
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Belarus / Germany / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2018
Online premiere 10 November 2018
World premiere 1 July 2018
Release date
13 December 2018 Russia Капелла Фильм 12+
30 August 2018 Belarus
8 November 2018 Ukraine
Worldwide Gross $63,603
Production Demarsh-Film, Crystal Goose, Fusion Features
Also known as
Khrustal, Crystal Swan, Crystal Swan (Khrustal), Kryształ, Le cygne de cristal, Κρυστάλλινος κύκνος, Кристален лебед, Кришталь, Хрусталь, Krysztal

Film rating

7.1
Rate 14 votes
7 IMDb
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Crystal Swan - Trailer
Crystal Swan Trailer
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