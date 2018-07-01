Film details
Country
Russia / Belarus / Germany / USA
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2018
Online premiere
10 November 2018
World premiere
1 July 2018
Release date
|13 December 2018
|Russia
| Капелла Фильм
|12+
|30 August 2018
|Belarus
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|8 November 2018
|Ukraine
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Worldwide Gross
$63,603
Production
Demarsh-Film, Crystal Goose, Fusion Features
Also known as
Khrustal, Crystal Swan, Crystal Swan (Khrustal), Kryształ, Le cygne de cristal, Κρυστάλλινος κύκνος, Кристален лебед, Кришталь, Хрусталь, Krysztal