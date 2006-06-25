Similar films for Franz + Polina
Sidonie in Japan Drama, Romantic
2023, France / Germany / Japan / Switzerland
6.0
Father War, Drama
2007, Russia
6.0
The Tourist Action
2021, Russia
7.0
The Blackout Sci-Fi, Thriller
2019, Russia
5.0
He's a Dragon Fantasy, Drama, Romantic
2015, Russia
6.0
Legenda No. 17 Biography, Sport
2012, Russia
7.0
The Silence of the Sea Drama, Romantic, War
2004, France / Belgium
7.0
Come and See War, Drama
1985, USSR
8.0
Agony Drama, History
1981, USSR
7.0
War Under the Roofs Drama
1971, USSR
6.0
A Night Before Christmas Family, Fairy Tale
1961, USSR
7.0
Kino pro Alekseeva Drama
2014, Russia
7.0