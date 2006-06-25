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Poster of Franz + Polina
6.6
Kinoafisha Films Franz + Polina
6.6

Franz + Polina

, 2006
Franz + Polina
Russia, Belarus / Drama, War / 18+
Poster of Franz + Polina
6.6

Cast

Adrian Topol
Franz
Svetlana Ivanova
Svetlana Ivanova
Polina
Igor Sigov
Igor Sigov
Viktor Rybchinskiy
Aleksey Kolokoltsev
Doctor
Viktor Manaev
Dzhuletta Gering
Apothecary
Tamara Mironova
Kucherikha
Uwe Jellinek
Otto
Valentin Makapura
Kazik
Erika Bulataya
Erika Bulataya
Kazik's sister
Natalia Gorbatenko
Kazik's mother
Director Mikhail Segal
Writer Ales Adamovich, Mikhail Segal, Vladimir Stepanenko, Maksim Trapo
Composer Andjei Petras
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Belarus
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2006
World premiere 25 June 2006
Release date
25 June 2006 Russia 16+
16 November 2006 Kazakhstan
11 November 2006 USA
16 November 2006 Ukraine
Production Ugra-Film Film Company
Also known as
Franz + Polina, Francis + Polīna, Franz ja Polina, Франц + Полина, Franz + Polina - Eine Liebe im Krieg, Franz und Polina

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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