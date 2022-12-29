Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Olive
5.1
Olive - Trailer
Kinoafisha Films Olive
5.1

Olive

, 2022
Olive
Russia, Belarus / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Olive
5.1
Olive - Trailer
Olive  Trailer

Cast

Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Verin
Stanislav Duzhnikov
Stanislav Duzhnikov
Viktor
Irina Pegova
Irina Pegova
Karina
Marina Petrenko
Marina Petrenko
Sasha
Anton Denisenko
Anton Denisenko
Igor
Elena Polyanskaya
Elena Polyanskaya
Liza
Tereza Diouro
Tereza Diouro
Lyuba
Vladimir Ivanov
Grisha
Viktoriya Razumovskaya
Alina
Egor Sazykin
Dimka
Director Igor Chetverikov, Andrey Nikiforov
Writer Aleksey Zyuzin
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Belarus
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2022
Online premiere 29 December 2022
World premiere 29 December 2022
Also known as
Olive, Оливье

Film rating

5.1
Rate 13 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 24 February 2026

Film Trailers

All trailers
Olive - Trailer
Olive Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more