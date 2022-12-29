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5.1
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Olive
5.1
Olive
, 2022
Olive
Russia, Belarus / Comedy, Romantic / 18+
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5.1
Olive
Trailer
Trailer
Cast
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Egor Sazykin
Dimka
Director
Igor Chetverikov
,
Andrey Nikiforov
Writer
Aleksey Zyuzin
Cast and Crew
Film details
Country
Russia / Belarus
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2022
Online premiere
29 December 2022
World premiere
29 December 2022
Also known as
Olive, Оливье
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Film rating
5.1
Rate
13
votes
5.2
IMDb
Place in the rating
Best Comedies
Best Russian Films
Updated 24 February 2026
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