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Poster of Ten' vraga
4.7
Kinoafisha Films Ten' vraga
4.7

Ten' vraga

, 2017
Ten' vraga
Belarus / War / 18+
Poster of Ten' vraga
4.7

Cast

Evgeniy Ivkovich
The German General
Igor Senkov
Ivan Rostenkov
Igor Denisov
Igor Denisov
Matvey Rostenkov
Andrey Popkov
General's Adjutant
Pavel Savelev
Paul Schneider
Artem Bykov
Battalion Commander
Fyodor Savelev
The Messenger
Anastasiya Senkova
Rostenkov's Wife
Evgeniy Demeshkevich
The Young Scout
Dmitriy Shinkevich
The Young Scout
Director Igor Senkov
Writer Igor Senkov
Composer Aleksey Pilipovets
Cast and Crew

Film details

Country Belarus
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2017
Online premiere 4 November 2019
World premiere 27 April 2017
Release date
27 April 2017 Belarus
Also known as
Ten' vraga, Vaenlase löömise päev, Тень врага, Ten vraga

Film rating

4.7
Rate 10 votes
4.8 IMDb
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