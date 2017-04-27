Cast
Evgeniy Ivkovich
The German General
Igor Senkov
Ivan Rostenkov
Andrey Popkov
General's Adjutant
Pavel Savelev
Paul Schneider
Artem Bykov
Battalion Commander
Fyodor Savelev
The Messenger
Anastasiya Senkova
Rostenkov's Wife
Evgeniy Demeshkevich
The Young Scout
Dmitriy Shinkevich
The Young Scout
Cast and Crew
Director
Igor Senkov
Writer
Igor Senkov
Composer
Aleksey Pilipovets
Film details
Country
Belarus
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2017
Online premiere
4 November 2019
World premiere
27 April 2017
Also known as
Ten' vraga, Vaenlase löömise päev, Тень врага, Ten vraga