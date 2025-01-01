Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
All films
Films of Kyrgyzstan
Alphabetically
By year
By country
By genre
Australia
Austria
Azerbaijan
Albania
Algeria
Angola
Andorra
Argentina
Armenia
Afghanistan
Bahamas
Bangladesh
Bahrain
Bashkortostan
Belarus
Belgium
Benin
Bulgaria
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Burkina Faso
Bhutan
Holy See
Great Britain
Hungary
Venezuela
Viet Nam
East Germany
Haiti
Ghana
Guatemala
Germany
Honduras
Hong Kong
Palestine, State of
Greenland
Greece
Georgia
Denmark
Congo
Dominican Republic
Egypt
Zambia
Israel
India
Indonesia
Jordan
Iraq
Iran (Islamic Republic of)
Ireland
Iceland
Spain
Italy
Yemen
North Korea
Kazakhstan
Cambodia
Cameroon
Canada
Qatar
Kenya
Cyprus
China
Colombia
Congo
Kosovo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Liberia
Lebanon
Libya
Lithuania
Liechtenstein
Luxembourg
Mauritania
Madagascar
Macao
North Macedonia
Malaysia
Mali
Malta
Morocco
Mexico
Moldova
Monaco
Mongolia
Myanmar
Namibia
Nepal
Niger
Nigeria
Netherlands
Nicaragua
New Zealand
Norway
UAE
Cayman Islands
Cook Islands
Pakistan
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Puerto Rico
Russian Empire
Russia
Rwanda
Romania
USSR
USA
El Salvador
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Serbia and Montenegro
Singapore
Syrian Arab Republic
Slovakia
Slovenia
Somalia
Sudan
Tajikistan
Thailand
Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Tunisia
Turkmenistan
Turkey
Uganda
Uzbekistan
Ukraine
Uruguay
West Germany
Faroe Islands
Micronesia
Philippines
Finland
France
Croatia
Central African Republic
Chad
Montenegro
Czechia
Czechoslovakia
Chile
Switzerland
Sweden
Sri Lanka
Ecuador
Estonia
Ethiopia
South Africa
Yugoslavia
South Korea
Jamaica
Japan
10
10 жылдык
10 жылдык 2
1000 Grez
102
46
46 ночей
7
7 Ата
A
A Father's Will
AT
ATA
Ata-Ene tilegi
Ataman
Atirkül in the Land of Real Men
AI
AiДа
AK
Akyrky koch
AL
Altyshka
AP
Apam kayra student
AY
Ayalyma kuyoo izdeym
Ayash
Ayzhamal
AZ
Azhar
BA
BAYKUSh-3: Bөlөm үchүn өlөm
BAYKUSh: Operaciya Pantera
Bakyt Baasy
BayKush
Bazhariki
Bazhariki 2
BE
Belek
BO
Boshetunmai
Bosteri unterm Rad
BR
Brat
Bride Kidnapping
BU
Buyursa
CA
Call of God
DE
Deal at the Border
DO
Doch
EG
EGIZ
ER
Erkekche/Ayalcha
Erkekter 4
FA
Fanatka
Farewell Tour
FI
Finding Mother
HA
Hanbiyke
HE
Heavenly Nomadic
IF
Ifrit
JI
Jigar 2
KA
KAN URSUN
Kamkor
KE
Kelechek
KO
Koshomatchiki
KU
Kuyoo Zholdosh
MA
Mafiya
Mahr v Taylande
Mamasha
ME
Metallicheskiy hleb
MI
Millionery iz obschagi
Ministrdin kyzynyn mahabaty 4
OK
Okul Ata
OS
Oshibka 404
PE
Peri
PL
Plan B
PO
Polchan 3
PR
Proklyatyy Samuray
QU
Queen of the Mountains
RA
Raketa
Razboy
Razboy 2. Novaya glava
RE
Recept schastya
RO
Rodnoy Qyrgyzsha
SO
SOS: Жардамга!
Song of the Tree
SA
Sagynbay Manaschy
Sayakbay
SH
Shambala
Sherik
TA
Takebay 2
Taksi
Taksyr
Tash
TE
Tenirberdi
Terrorist
TH
The Adopted Son
The Mountain Wagtail
VO
Vozvrashchenie Mendysha
VT
Vtoroy shans
ZD
Zdravstvuy, papa!
ZH
ZhEZ
Zhadeit
Zhanybar
Zhanym
Zhaңy zhyldyk Osobnyak
Zheңe
Zhigar
Zholukkancha
Zhyrtqysh
АБ
Абысынки
АГ
Агатай
АД
Адам болчу
Адат
АЙ
Айыл Өкмөт
АК
Акча
АЛ
Алданганмын
АП
Апакай күйөө бала
Апаңды бийге чакыр
АС
Асман алдында
АШ
Аш пен тоқ
Ашыгым
АЯ
Аят 4
Аячы
Аяш 3
Аяш 4
Аяш-2
БА
Баары эркектер үчүн
Байбиче
БЕ
Бейиш-эненин таманында
Белек
БЫ
Быйыл сөзсүз күйөөгө тием
ВЕ
Вердикт
ДО
Доске
ДӨ
Дөөпараз
ЖА
Жаныбек
Жаңы Кошуна
Жаӊы күч
ЖЕ
Жезде
Жене
Жеңижок
ЖИ
Жигиттин гүлү
ЖО
Жол
ЖУ
Жубайым
ЖЫ
Жырткыч
ИН
Интеллигент
ИФ
Ифрит 2
КА
Кайнене 2
Кандай анан, күйөө бала?!
Каникулы
Кара Кызыл Сары
Кара дуба
Каражаным
Карачач
Карындаш
Качан турмушка чыгасын
КЕ
Келин темир эмес
Керексин
КО
Коз ирмем
Кош дегим келбейт
Кошбой
Кошуналар Кинодо
КУ
Кудай Сактасын
Курьер
КЫ
Кызганыч
Кызыл көйнөк
Кыргыз — казак: бир тууган
Кыргызбай
Кыргызстан, мен сени сүйөм
КҮ
Күрөш
КӨ
Көз ирмем
МА
Малыш
Марска учкан Кыргыздар
МЕ
Месть
НА
Наку
НИ
Ниет
ОЗ
Озеро
ОР
Орус куда
ОС
Особняк
ОТ
От
ПА
Папа с прицепом
Папаша
ПЕ
Перегонщик
Периште
ПО
По ту сторону
Полчан
Полчан 2
ПР
Профессор
СА
Сабак
Сагынам
Салам, Европа!
СК
Скрытая угроза
СУ
Суперкудалар 3
СЫ
Сырдуу Самарканд
СҮ
Сүйүнчү
ТА
ТАК МУРАСКЕРИ. МАНАСТЫН УУЛУ СЕМЕТЕЙ
Талаш
УЧ
Участковый инспектор Марат
ФЛ
Флешбэк
ЧА
Чайки-Зайки 2
Чаке
ЧЕ
Чемпион
ЧО
Чоң кыз
ЭК
Эки дос
ЭЛ
Элес
ЭР
Эрмен жыты
ЭС
Эсимде
ЭШ
Эшбай
ҮЙ
Үй сатылат
ӘМ
Әмеңгер. Ағама аманат
ӨЧ
Өч
Australia
Austria
Azerbaijan
Albania
Algeria
Angola
Andorra
Argentina
Armenia
Afghanistan
Bahamas
Bangladesh
Bahrain
Bashkortostan
Belarus
Belgium
Benin
Bulgaria
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Burkina Faso
Bhutan
Holy See
Great Britain
Hungary
Venezuela
Viet Nam
East Germany
Haiti
Ghana
Guatemala
Germany
Honduras
Hong Kong
Palestine, State of
Greenland
Greece
Georgia
Denmark
Congo
Dominican Republic
Egypt
Zambia
Israel
India
Indonesia
Jordan
Iraq
Iran (Islamic Republic of)
Ireland
Iceland
Spain
Italy
Yemen
North Korea
Kazakhstan
Cambodia
Cameroon
Canada
Qatar
Kenya
Cyprus
China
Colombia
Congo
Kosovo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Liberia
Lebanon
Libya
Lithuania
Liechtenstein
Luxembourg
Mauritania
Madagascar
Macao
North Macedonia
Malaysia
Mali
Malta
Morocco
Mexico
Moldova
Monaco
Mongolia
Myanmar
Namibia
Nepal
Niger
Nigeria
Netherlands
Nicaragua
New Zealand
Norway
UAE
Cayman Islands
Cook Islands
Pakistan
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Puerto Rico
Russian Empire
Russia
Rwanda
Romania
USSR
USA
El Salvador
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Serbia and Montenegro
Singapore
Syrian Arab Republic
Slovakia
Slovenia
Somalia
Sudan
Tajikistan
Thailand
Taiwan, Province of China
Tanzania, United Republic of
Tunisia
Turkmenistan
Turkey
Uganda
Uzbekistan
Ukraine
Uruguay
West Germany
Faroe Islands
Micronesia
Philippines
Finland
France
Croatia
Central African Republic
Chad
Montenegro
Czechia
Czechoslovakia
Chile
Switzerland
Sweden
Sri Lanka
Ecuador
Estonia
Ethiopia
South Africa
Yugoslavia
South Korea
Jamaica
Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree