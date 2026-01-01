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Poster of Sladkoe proshchanie Very
3.7
Kinoafisha Films Sladkoe proshchanie Very
3.7

Sladkoe proshchanie Very

, 2015
Sladkoe proshchanie Very
Belarus / Drama / 18+
Poster of Sladkoe proshchanie Very
3.7

Cast

Nelė Savičenko
Vera
Pavel Kharlanchuk
Pavel Kharlanchuk
Juozas Budraitis
Juozas Budraitis
Pilot
Syarhey Zhuravel
Anna Polupanova
Tatyana Bovkalova
Viktor Manaev
Elena Pobegaeva
Alyona Sidorova
Director Aleksandra Butor, Aleksandra Butorina
Writer Aleksandra Butorina, Yuliya Girela
Composer Artem Galitsin, Nikolai Sivkov
Cast and Crew

Film details

Country Belarus
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2015
Production Belarusfilm
Also known as
Sladkoe proshchanie Very, Сладкое прощание Веры

Film rating

3.7
Rate 13 votes
3.7 IMDb
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