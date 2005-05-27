Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Этот фильм – портрет одной семьи, изображающий необычную жизнь обычных людей, ищущих счастья. Главный герой Зак, окруженный четырьмя братьями, музыкой Pink Floyd, Rolling Stones и Дэвида Боуи, чередует мотоциклетный прогулки по городу, дымящиеся петарды, серьезные и не очень споры. Особенное место в его жизни занимает отец, доверие которого Зак отчаянно пытается завоевать.
Здесь то и начинается CRAZY - история жизни сначала маленького мальчика, потом подростка, непохожего на остальных, который доходит до того, что отрекается от своего существа, лишь бы привлечь внимание отца.
|27 мая 2005
|Канада
|7 сентября 2006
|Нидерланды
|27 мая 2005
|США
|3 мая 2006
|Франция
|5 февраля 2008
|Южная Корея
|15