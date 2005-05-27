Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Братья C.R.A.Z.Y.
Рейтинг IMDb: 7.8
Братья C.R.A.Z.Y.

C.R.A.Z.Y. 18+
О фильме

Этот фильм – портрет одной семьи, изображающий необычную жизнь обычных людей, ищущих счастья. Главный герой Зак, окруженный четырьмя братьями, музыкой Pink Floyd, Rolling Stones  и Дэвида Боуи, чередует мотоциклетный прогулки по городу, дымящиеся петарды, серьезные и не очень споры. Особенное место в его жизни занимает отец, доверие которого Зак отчаянно пытается завоевать.
Здесь то и начинается CRAZY - история жизни сначала маленького мальчика, потом подростка, непохожего на остальных, который доходит до того, что отрекается от своего существа, лишь бы привлечь внимание отца.

Страна Канада
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 3 мая 2006
Премьера в мире 27 мая 2005
Дата выхода
27 мая 2005 Канада
7 сентября 2006 Нидерланды
27 мая 2005 США
3 мая 2006 Франция
5 февраля 2008 Южная Корея 15
Бюджет 6 500 000 CAD
Сборы в мире $3 710 169
Производство Cirrus Communications, Crazy Films, Téléfilm Canada
Другие названия
C.R.A.Z.Y., C.R.A.Z.Y. - Loucos de Amor, C.R.A.Z.Y. - Una familia disfuncional como cualquiera, Crazy, C.R.A.Z.Y. - Verrücktes Leben, Çılgın, Dar od Boha, Mis gloriosos hermanos (C.R.A.Z.Y.), Брати C.R.A.Z.Y., Братья C.R.A.Z.Y., 愛斷背, 愛瘋狂, 爱疯狂
Режиссер
Жан-Марк Валле
Жан-Марк Валле
В ролях
Мишель Коте
Даниела Проуль
Эмиль Валле
ПрьерЛюк Бриллент
Максим Тремблэ
Все актеры и съемочная группа
7.7

7.7
13 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
