Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 2008

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 2008 году

Место проведения США
Гран-при жюри / Документалистика
Мутная вода 7.3
Мутная вода Trouble the Water
Тиа Лессин, Карл Дил
Победитель
Смотреть трейлер
Мутная вода 7.3
Мутная вода Trouble the Water
Тиа Лессин, Карл Дил
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Secrecy Secrecy
Robb Moss, Peter Galison
American Teen American Teen
Нанетт Бурштейн
Slingshot Hip Hop Slingshot Hip Hop
Jacqueline Reem Salloum
The Betrayal The Betrayal - Nerakhoon
Курас, Эллен, Thavisouk Phrasavath
I.O.U.S.A. I.O.U.S.A.
Patrick Creadon
Топливо 7.4
Топливо Fuel
Джошуа Тикелл
Bigger Stronger Faster* Bigger Stronger Faster*
Chris Bell
Патти Смит. Мечта жизни 7.0
Патти Смит. Мечта жизни Patti Smith: Dream of life
Стивен Себринг
Роман Полански: разыскиваемый и желанный 7.6
Роман Полански: разыскиваемый и желанный Roman Polanski: Wanted and Desired
Марина Зенович
Смотреть трейлер
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона 6.7
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson
Алекс Гибни
Смотреть трейлер
Traces of the Trade: A Story from the Deep North Traces of the Trade: A Story from the Deep North
Алла Ковган, Jude Ray, Katrina Browne
The Greatest Silence: Rape in the Congo The Greatest Silence: Rape in the Congo
Lisa F. Jackson
Flow: For Love of Water Flow: For Love of Water
Irena Salina
Орден мифов 6.9
Орден мифов The Order of Myths
Margaret Brown
7.3
Вербовщик The Recruiter
Эдет Белзберг
Гран-при жюри / Драматургия
Замерзшая река 6.7
Замерзшая река Frozen River
Кортни Хант
Победитель
Все номинанты
American Son American Son
Neil Abramson
Пташка 5.0
Пташка Pretty Bird
Пол Шнайдер
Чистка до блеска 6.8
Чистка до блеска Sunshine Cleaning
Кристин Джэффс
Смотреть трейлер
Скачивая Нэнси 6.1
Скачивая Нэнси Downloading Nancy
Йохан Ренк
Балласт 6.9
Балласт Ballast
Лэнс Хаммер
Торговец сном 5.9
Торговец сном Sleep Dealer
Алекс Ривера
Безумие 7.5
Безумие The Wackness
Джонатан Левин
Смотреть трейлер
Сахар 7.2
Сахар Sugar
Райан Флек, Анна Боден
Сахар 7.2
Сахар Sugar
Райан Флек, Анна Боден
Удушье 6.0
Удушье Choke
Кларк Грегг
Смотреть трейлер
Красавчик 6.4
Красавчик Good Dick
Марианна Палка
Anywhere, USA Anywhere, USA
Chusy
Фиби в Стране чудес 7.0
Фиби в Стране чудес Phoebe in Wonderland
Даниел Барнз
Смотреть трейлер
Тайны Питтсбурга 5.8
Тайны Питтсбурга The Mysteries of Pittsburgh
Роусон Маршалл Тербер
Смотреть трейлер
North Starr North Starr
Мэт Стэнтон
The Last Word The Last Word
Geoffrey Haley
Гран-при жюри / Мировое кино - документальный фильм
Человек на канате 7.7
Человек на канате Man on Wire
Джеймс Марш
Победитель
Все номинанты
Puujee Puujee
Kazuya Yamada
Полная история моих сексуальных неудач 6.3
Полная история моих сексуальных неудач Complete History of My Sexual Failures, A
Крис Уэйтт
После катастрофы 8.1
После катастрофы Stranded
Гонзало Арихон
In Prison My Whole Life In Prison My Whole Life
Марк Эванс
Durakovo: Village of Fools Durakovo: Le village des fous
Нино Киртадзе
Triage: Dr. James Orbinski's Humanitarian Dilemma Triage: Dr. James Orbinski's Humanitarian Dilemma
Patrick Reed
Be Like Others Be Like Others
Таназ Эшагиан
Арт-звезда и суданские близнецы 6.6
Арт-звезда и суданские близнецы The Art Star and the Sudanese Twins
Пьетра Бретткелли
The Women of Brukman Les femmes de la Brukman
Isaac Isitan, Carole Poliquin
Вверх по Янцзы 7.6
Вверх по Янцзы Up The Yangtze
Юнь Чань
Yasukuni Yasukuni
Ai Wan, Ying Li
Derek Derek
Isaac Julien
Yasukuni Yasukuni
Ai Wan, Ying Li
7.2
Один в четырех стенах Allein in vier Wanden
Александра Вестмайер
Recycle Recycle
Mahmoud al Massad
Dinner with the President: A Nation's Journey Dinner with the President: A Nation's Journey
Sabiha Sumar, Sachithanandam Sathananthan
Гран-при жюри / Мировое кино – драматургия
Король пинг-понга 6.6
Король пинг-понга Ping-pongkingen
Йенс Йонссон
Победитель
Все номинанты
Я всегда хотел быть гангстером 7.0
Я всегда хотел быть гангстером J'ai Toujours Rêvé D'être Un Gangster
Самюэль Беншетри
И пес пожрал пса 6.7
И пес пожрал пса Perro сome perro / Dog Eat Dog
Карлос Морено
Strangers Strangers
Эрез Тадмор, Гай Наттив
Обнаженные чувства 6.1
Обнаженные чувства Riprendimi
Анна Негри
Смотреть трейлер
Strangers Strangers
Эрез Тадмор, Гай Наттив
The Wind and the Water Burwa dii ebo
Mancora Máncora
Рикардо де Монреиль
Абсурдистан 7.2
Абсурдистан Absurdistan
Вайт Хэлмер
Эксперимент 2 6.8
Эксперимент 2 Welle, Die
Деннис Ганзель
Смотреть трейлер
Glasses Megane
Наоко Огигами
Барабанщик 6.9
Барабанщик Zhan. gu
Кеннет Би
Blue Eyelids Párpados azules
Ernesto Contreras
Just Another Love Story Kærlighed på film
Оле Борнедаль
Under the Bombs Sous les bombes
Philippe Aractingi
Captain Abu Raed Captain Abu Raed
Amin Matalqa
Русалка 7.1
Русалка The Mermaid
Анна Меликян
Премия NHK / Премия NHK
The Happiest Girl in the World Cea mai fericita fata din lume
Раду Жуде
Победитель
Мгновение любви 4.6
Мгновение любви Here
Браден Кинг
Победитель
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Топливо 7.4
Топливо Fuel
Джошуа Тикелл
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Безумие 7.5
Безумие The Wackness
Джонатан Левин
Победитель
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий / Мировое кино - документальный фильм
Человек на канате 7.7
Человек на канате Man on Wire
Джеймс Марш
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мировое кино – драматургия
Captain Abu Raed Captain Abu Raed
Amin Matalqa
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Патти Смит. Мечта жизни 7.0
Патти Смит. Мечта жизни Patti Smith: Dream of life
Стивен Себринг, Phillip Hunt
Победитель
Recycle Recycle
Mahmoud al Massad
Победитель
Патти Смит. Мечта жизни 7.0
Патти Смит. Мечта жизни Patti Smith: Dream of life
Стивен Себринг, Phillip Hunt
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Балласт 6.9
Балласт Ballast
Lol Crawley
Победитель
Премия за операторскую работу / Мировое кино – драматургия
Король пинг-понга 6.6
Король пинг-понга Ping-pongkingen
Askild Edvardsen
Победитель
Награда за режиссуру / Документалистика
American Teen American Teen
Нанетт Бурштейн
Победитель
Награда за режиссуру / Драматичный
Балласт 6.9
Балласт Ballast
Лэнс Хаммер
Победитель
Награда за режиссуру / Мировое кино - документальный фильм
Durakovo: Village of Fools Durakovo: Le village des fous
Нино Киртадзе
Победитель
Награда за режиссуру / Мировое кино – драматургия
Русалка 7.1
Русалка The Mermaid
Анна Меликян
Победитель
Премия за короткометражное кино / Международный
Soft Soft
Саймон Эллис
Победитель
Премия за короткометражное кино
My Olympic Summer My Olympic Summer
Daniel Robin
Победитель
On the Ice Sikumi
Эндрю МакЛин
Победитель
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Spider Spider
Нэш Эдгертон
Победитель
Oiran Lyrics Oiran no uta
Победитель
Suspension Suspension
Николас Провост
Победитель
August 15th August 15th
Xuan Jiang
Победитель
W. W.
The Vikings
Победитель
Aquarium Aquarium
Роб Мейер
Победитель
La corona La corona
Amanda Micheli
Победитель
La corona La corona
Amanda Micheli
Победитель
Специальный приз жюри / Документальный фильм
The Greatest Silence: Rape in the Congo The Greatest Silence: Rape in the Congo
Lisa F. Jackson For for her piercing, intimate look into the struggle of the lives of rape survivors.
Победитель
Специальный приз жюри / Драматичный
Удушье 6.0
Удушье Choke
Анжелика Хьюстон, Сэм Рокуэлл, Брэд Уильям Хенке, Келли Макдоналд For the work by an ensemble cast.
Победитель
Смотреть трейлер
Anywhere, USA Anywhere, USA
Chusy For the spirit of independence.
Победитель
Удушье 6.0
Удушье Choke
Анжелика Хьюстон, Сэм Рокуэлл, Брэд Уильям Хенке, Келли Макдоналд For the work by an ensemble cast.
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный приз жюри / Мировое кино – драматическое
Blue Eyelids Párpados azules
Ernesto Contreras
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Торговец сном 5.9
Торговец сном Sleep Dealer
Дэвид Райкер, Алекс Ривера
Победитель
Торговец сном 5.9
Торговец сном Sleep Dealer
Дэвид Райкер, Алекс Ривера
Победитель
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Торговец сном 5.9
Торговец сном Sleep Dealer
Дэвид Райкер, Алекс Ривера
Победитель
Торговец сном 5.9
Торговец сном Sleep Dealer
Дэвид Райкер, Алекс Ривера
Победитель
Награда за монтаж / Документальный фильм
Роман Полански: разыскиваемый и желанный 7.6
Роман Полански: разыскиваемый и желанный Roman Polanski: Wanted and Desired
Joe Bini
Победитель
Смотреть трейлер
Награда за монтаж / Мировое кино - документальный фильм
Арт-звезда и суданские близнецы 6.6
Арт-звезда и суданские близнецы The Art Star and the Sudanese Twins
Irena Dol
Победитель
Премия сценаристов / Мировое кино – драматическое
Я всегда хотел быть гангстером 7.0
Я всегда хотел быть гангстером J'ai Toujours Rêvé D'être Un Gangster
Самюэль Беншетри
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Все номинанты
Pariah Pariah
Ди Рис
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше