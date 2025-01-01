Меню
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1989

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1989 году

Место проведения США
Дата проведения 20 января 1989 - 29 января 1989
Гран-при жюри / Документалистика
Ради всего человечества 8.1
Ради всего человечества For All Mankind
Эл Райнерт
Победитель
Все номинанты
Lodz Ghetto Lodz Ghetto
Alan Adelson, Kate Taverna
Isadora Duncan: Movement from the Soul Isadora Duncan: Movement from the Soul
Дэниэл Геллер, Дэйна Голдфайн
Coming Out Coming Out
Ted Reed
Cover Up: Behind the Iran Contra Affair Cover Up: Behind the Iran Contra Affair
Barbara Trent
Comic Book Confidential Comic Book Confidential
Ron Mann
The Days of the Dead La ofrenda
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
Давайте потеряемся 7.8
Давайте потеряемся Let's Get Lost
Bruce Weber
Who Killed Vincent Chin? Who Killed Vincent Chin?
Christine Choy, Renee Tajima-Pena
Funny Funny
Bran Ferren
John Huston: The Man, the Movies, the Maverick John Huston: The Man, the Movies, the Maverick
Frank Martin
Lightning Over Braddock: A Rustbowl Fantasy Lightning Over Braddock: A Rustbowl Fantasy
Tony Buba
Heavy Petting Heavy Petting
Obie Benz
Motel Motel
Кристиан Блэквуд
The Days of the Dead La ofrenda
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
Гран-при жюри / Драматургия
True Love True Love
Нэнси Савока
Победитель
Все номинанты
That's Adequate That's Adequate
Harry Hurwitz
Of Men and Angels Of Men and Angels
William Farley
Clownhouse Clownhouse
Виктор Сальва
Lobster Man from Mars Lobster Man from Mars
Stanley Sheff
Ginger Ale Afternoon Ginger Ale Afternoon
Рафал Зелински
Секс, ложь и видео 7.0
Секс, ложь и видео Sex, Lies, and Videotape
Стивен Содерберг
The Laser Man The Laser Man
Peter Wang
Смертельное влечение 7.1
Смертельное влечение Heathers
Майкл Леманн
Смотреть трейлер
Miracle Mile Miracle Mile
Стив Де Джарнатт
Cheap Shots Cheap Shots
Jerry Stoeffhaas, Jeff Ureles
84C MoPic 84C MoPic
Patrick Sheane Duncan
Apartment Zero Apartment Zero
Martin Donovan
Cheap Shots Cheap Shots
Jerry Stoeffhaas, Jeff Ureles
Шоссе встреч 7.2
Шоссе встреч Powwow Highway
Джонатан Уэкс
The Big Dis The Big Dis
Gordon Eriksen, John O'Brien
Morgan's Cake Morgan's Cake
Rick Schmidt
Prisoners of Inertia Prisoners of Inertia
Jeffrey Noyes Scher
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Ради всего человечества 8.1
Ради всего человечества For All Mankind
Эл Райнерт
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Секс, ложь и видео 7.0
Секс, ложь и видео Sex, Lies, and Videotape
Стивен Содерберг
Победитель
Особое признание жюри / Документалистика
Solovky Power Vlast Solovetskaya. Svidetelstva i dokumenty
Марина Голдовская
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный
The Roommate The Roommate
Олей Сэссон
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
John Huston: The Man, the Movies, the Maverick John Huston: The Man, the Movies, the Maverick
Frank Martin
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Шоссе встреч 7.2
Шоссе встреч Powwow Highway
Джонатан Уэкс
Победитель
Год проведения
Номинации

