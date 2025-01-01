|Название мероприятия
|Год
|Дата проведения
|Сандэнс 2025
|2025
|23 января 2025 - 2 февраля 2025
|Сандэнс 2024
|2024
|18 января 2024 - 28 января 2024
|Сандэнс 2023
|2023
|19 января 2023 - 29 января 2023
|Сандэнс 2022
|2022
|20 января 2022 - 30 января 2022
|Сандэнс 2021
|2021
|Сандэнс 2020
|2020
|Сандэнс 2019
|2019
|Сандэнс 2018
|2018
|18 января 2018 - 28 января 2018
|Сандэнс 2017
|2017
|19 января 2017 - 29 января 2017
|Сандэнс 2016
|2016
|21 января 2016 - 31 января 2016
|Сандэнс 2015
|2015
|22 января 2015 - 1 февраля 2015
|Сандэнс 2014
|2014
|16 января 2014 - 26 января 2014
|Сандэнс 2013
|2013
|17 января 2013 - 27 января 2013
|Сандэнс 2012
|2012
|19 января 2012 - 29 января 2012
|Сандэнс 2011
|2011
|20 января 2011 - 30 января 2011
|Сандэнс 2010
|2010
|21 января 2010 - 31 января 2010
|Сандэнс 2009
|2009
|15 января 2009 - 25 января 2009
|Сандэнс 2008
|2008
|Сандэнс 2007
|2007
|18 января 2007 - 28 января 2007
|Сандэнс 2006
|2006
|19 января 2006 - 29 января 2006
|Сандэнс 2005
|2005
|20 января 2005 - 30 января 2005
|Сандэнс 2004
|2004
|15 января 2004 - 25 января 2004
|Сандэнс 2003
|2003
|16 января 2003 - 26 января 2003
|Сандэнс 2002
|2002
|10 января 2002 - 20 января 2002
|Сандэнс 2001
|2001
|18 января 2001 - 28 января 2001
|Сандэнс 2000
|2000
|20 января 2000 - 30 января 2000
|Сандэнс 1999
|1999
|21 января 1999 - 31 января 1999
|Сандэнс 1998
|1998
|15 января 1998 - 25 января 1998
|Сандэнс 1997
|1997
|16 января 1997 - 26 января 1997
|Сандэнс 1996
|1996
|18 января 1996 - 28 января 1996
|Сандэнс 1995
|1995
|19 января 1995 - 29 января 1995
|Сандэнс 1994
|1994
|Сандэнс 1993
|1993
|Сандэнс 1992
|1992
|19 января 1992 - 27 января 1992
|Сандэнс 1991
|1991
|Сандэнс 1990
|1990
|19 января 1990 - 27 января 1990
|Сандэнс 1989
|1989
|20 января 1989 - 29 января 1989
|Сандэнс 1988
|1988
|15 января 1988 - 24 января 1988
|Сандэнс 1987
|1987
|16 января 1987 - 25 января 1987
|Сандэнс 1986
|1986
|17 января 1986 - 26 января 1986
|Сандэнс 1985
|1985
|Сандэнс 1984
|1984
|Сандэнс 1982
|1982