Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1985

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1985 году

Место проведения США
Гран-при жюри / Документалистика
Seventeen Seventeen
Joel DeMott, Jeff Kreines
Победитель
Seventeen Seventeen
Joel DeMott, Jeff Kreines
Победитель
Все номинанты
Kerouac, the Movie Kerouac, the Movie
John Antonelli
Kaddish Kaddish
Steve Brand
Far from Poland Far from Poland
Jill Godmilow
The Work I've Done The Work I've Done
Кеннет Финк
In Heaven There Is No Beer? In Heaven There Is No Beer?
Лес Бланк
Strategic Trust: The Making of a Nuclear Free Palau Strategic Trust: The Making of a Nuclear Free Palau
James Heddle
Gospel According to Al Green Gospel According to Al Green
Robert Mugge
The World of Tomorrow The World of Tomorrow
Tom Johnson
Hopi: Songs of the Fourth World Hopi: Songs of the Fourth World
Pat Ferrero
Streetwise Streetwise
Martin Bell
Before Stonewall Before Stonewall
Greta Schiller
America and Lewis Hine America and Lewis Hine
Nina Rosenblum
The Times of Harvey Milk The Times of Harvey Milk
Роб Эпштейн
Гран-при жюри / Драматургия
Просто кровь 7.6
Просто кровь Blood Simple
Джоэл Коэн
Победитель
Все номинанты
Almost You Almost You
Адам Брукс
Брат с другой планеты 6.8
Брат с другой планеты The Brother from Another Planet
Джон Сейлз
Более странно, чем в раю 7.5
Более странно, чем в раю Stranger Than Paradise
Джим Джармуш
A Flash of Green A Flash of Green
Виктор Нунез
Hard Choices Hard Choices
Рик Кинг
Cold Feet Cold Feet
Bruce Van Dusen
The Killing Floor The Killing Floor
Билл Дьюк
Heartbreakers Heartbreakers
Бобби Рот
The Roommate The Roommate
Nell Cox
Специальный приз жюри / Документальный фильм
America and Lewis Hine America and Lewis Hine
Nina Rosenblum
Победитель
The Times of Harvey Milk The Times of Harvey Milk
Роб Эпштейн
Победитель
Streetwise Streetwise
Martin Bell
Победитель
Kaddish Kaddish
Steve Brand
Победитель
Специальный приз жюри / Драматичный
The Killing Floor The Killing Floor
Билл Дьюк
Победитель
Almost You Almost You
Адам Брукс
Победитель
Особое признание жюри / Документалистика
In Heaven There Is No Beer? In Heaven There Is No Beer?
Лес Бланк
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный
Более странно, чем в раю 7.5
Более странно, чем в раю Stranger Than Paradise
Джим Джармуш
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный (вне соревнований)
Брат с другой планеты 6.8
Брат с другой планеты The Brother from Another Planet
Джон Сейлз
Победитель
