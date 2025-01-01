Меню
Кинофестивали
Сандэнс
События
Сандэнс 1985
Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1985 году
Место проведения
США
Гран-при жюри / Документалистика
Seventeen
Seventeen
Joel DeMott, Jeff Kreines
Победитель
Seventeen
Seventeen
Joel DeMott, Jeff Kreines
Победитель
Все номинанты
Kerouac, the Movie
Kerouac, the Movie
John Antonelli
Kaddish
Kaddish
Steve Brand
Far from Poland
Far from Poland
Jill Godmilow
The Work I've Done
The Work I've Done
Кеннет Финк
In Heaven There Is No Beer?
In Heaven There Is No Beer?
Лес Бланк
Strategic Trust: The Making of a Nuclear Free Palau
Strategic Trust: The Making of a Nuclear Free Palau
James Heddle
Gospel According to Al Green
Gospel According to Al Green
Robert Mugge
The World of Tomorrow
The World of Tomorrow
Tom Johnson
Hopi: Songs of the Fourth World
Hopi: Songs of the Fourth World
Pat Ferrero
Streetwise
Streetwise
Martin Bell
Before Stonewall
Before Stonewall
Greta Schiller
America and Lewis Hine
America and Lewis Hine
Nina Rosenblum
The Times of Harvey Milk
The Times of Harvey Milk
Роб Эпштейн
Показать всех номинантов
Гран-при жюри / Драматургия
7.6
Просто кровь
Blood Simple
Джоэл Коэн
Победитель
Все номинанты
Almost You
Almost You
Адам Брукс
6.8
Брат с другой планеты
The Brother from Another Planet
Джон Сейлз
7.5
Более странно, чем в раю
Stranger Than Paradise
Джим Джармуш
A Flash of Green
A Flash of Green
Виктор Нунез
Hard Choices
Hard Choices
Рик Кинг
Cold Feet
Cold Feet
Bruce Van Dusen
The Killing Floor
The Killing Floor
Билл Дьюк
Heartbreakers
Heartbreakers
Бобби Рот
The Roommate
The Roommate
Nell Cox
Показать всех номинантов
Специальный приз жюри / Документальный фильм
America and Lewis Hine
America and Lewis Hine
Nina Rosenblum
Победитель
The Times of Harvey Milk
The Times of Harvey Milk
Роб Эпштейн
Победитель
Streetwise
Streetwise
Martin Bell
Победитель
Kaddish
Kaddish
Steve Brand
Победитель
Специальный приз жюри / Драматичный
The Killing Floor
The Killing Floor
Билл Дьюк
Победитель
Almost You
Almost You
Адам Брукс
Победитель
Особое признание жюри / Документалистика
In Heaven There Is No Beer?
In Heaven There Is No Beer?
Лес Бланк
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный
7.5
Более странно, чем в раю
Stranger Than Paradise
Джим Джармуш
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный (вне соревнований)
6.8
Брат с другой планеты
The Brother from Another Planet
Джон Сейлз
Победитель
