Сандэнс 2025
Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 2025 году
Место проведения
США
Дата проведения
23 января 2025 - 2 февраля 2025
Гран-при жюри / Документалистика
Seeds
Seeds
Brittany Shyne
Победитель
Все номинанты
The Perfect Neighbor
The Perfect Neighbor
Гита Гандбир
André Is an Idiot
André Is an Idiot
Tony Benna
Sugar Babies
Sugar Babies
Rachel Fleit
Marlee Matlin: Not Alone Anymore
Marlee Matlin: Not Alone Anymore
Шошанна Штерн
Life After
Life After
Reid Davenport
Selena y Los Dinos
Selena y Los Dinos
Isabel Castro
Speak.
Speak.
Дженнифер Тиксиера, Guy Mossman
Third Act
Third Act
Tadashi Nakamura
Predators
Predators
David Osit
Показать всех номинантов
Гран-при жюри / Драматургия
Atropia
Atropia
Hailey Gates
Победитель
Все номинанты
Omaha
Omaha
Cole Webley
Bunnylovr
Bunnylovr
Katarina Zhu
Twinless
Twinless
James Sweeney
Plainclothes
Plainclothes
Carmen Emmi
Bubble & Squeak
Bubble & Squeak
Evan Twohy
Sunfish (& Other Stories on Green Lake)
Sunfish (& Other Stories on Green Lake)
Sierra Falconer
Love, Brooklyn
Love, Brooklyn
Rachael Holder
Sorry, Baby
Sorry, Baby
Eva Victor
Ricky
Ricky
Rashad Frett
Показать всех номинантов
Гран-при жюри / Мировое кино - документальный фильм
Cutting Through Rocks
Cutting Through Rocks
Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni
Победитель
Все номинанты
Endless Cookie
Endless Cookie
Seth Scriver, Peter Scriver
How to Build a Library
How to Build a Library
Chris King, Maia Lekow
2000 Meters to Andriivka
2000 Meters to Andriivka
Mstyslav Chernov
Mr. Nobody Against Putin
Mr. Nobody Against Putin
Дэвид Боренстайн, Pavel Ilyich Talankin
The Dating Game
The Dating Game
Violet Du Feng
GEN_
GEN_
Gianluca Matarrese
Coexistence, My Ass!
Coexistence, My Ass!
Эмбер Фарес
Khartoum
Khartoum
Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox, Rawia Alhag, Anas Saeed, Ibrahim Snoopy Ahmad
Prime Minister
Prime Minister
Lindsay Utz, Michelle Walshe
Показать всех номинантов
Гран-при жюри / Мировое кино – драматургия
Sabar Bonda
Sabar Bonda
Rohan Kanawade
Победитель
Все номинанты
Sauna
Sauna
Mathias Broe
DJ Ahmet
DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Two Women
Deux femmes en or
Chloé Robichaud
Luz
Luz
Flora Lau
The Things You Kill
The Things You Kill
Alireza Khatami
Where the Wind Comes From
Where the Wind Comes From
Amel Guellaty
The Virgin of the Quarry Lake
The Virgin of the Quarry Lake
Laura Casabe
Brides
Brides
Nadia Fall
Sukkwan Island
Sukkwan Island
Vladimir de Fontenay
Показать всех номинантов
Награда за режиссуру / World Cinema, Documentary
2000 Meters to Andriivka
2000 Meters to Andriivka
Mstyslav Chernov
Победитель
Награда за режиссуру / World Cinema, Dramatic
The Things You Kill
The Things You Kill
Alireza Khatami
Победитель
Trailblazer Award
Джеймс Мэнголд
Победитель
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Yohanna Florentino, Juan Collado, Nathaly Navarro, Destiny Checo
Победитель
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Writing
Two Women
Deux femmes en or
Chloé Robichaud
Победитель
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Animation Directing
The Eating of an Orange
The Eating of an Orange
May Kindred-Boothby
Победитель
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Freedom of Expression
Coexistence, My Ass!
Coexistence, My Ass!
Эмбер Фарес
Победитель
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / World Cinema Documentary Special Jury Award
Mr. Nobody Against Putin
Mr. Nobody Against Putin
Победитель
Специальный приз жюри документального кино США / Archival Storytelling
Selena y Los Dinos
Selena y Los Dinos
Isabel Castro
Победитель
Специальный приз жюри документального кино США / U.S. Documentary Special Jury Award
Life After
Life After
Reid Davenport
Победитель
Приз зрительских симпатий / NEXT
East of Wall
East of Wall
Kate Beecroft
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм США
André Is an Idiot
André Is an Idiot
Tony Benna
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматический фильм США
Twinless
Twinless
James Sweeney
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мировое кино - документальный фильм
Prime Minister
Prime Minister
Lindsay Utz, Michelle Walshe
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мировое кино – драматургия
DJ Ahmet
DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Победитель
Награда за режиссуру / Документальный фильм США
The Perfect Neighbor
The Perfect Neighbor
Гита Гандбир
Победитель
Награда за режиссуру / Драматический фильм США
Ricky
Ricky
Rashad Frett
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий / Драматический фильм США
Sorry, Baby
Sorry, Baby
Eva Victor
Победитель
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Sally
Sally
Кристина Константини
Победитель
Визионерская премия
Синтиа Эриво
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов / Лучший короткометражный фильм
The Flowers Stand Silently, Witnessing
The Flowers Stand Silently, Witnessing
Theo Panagopoulos
Победитель
Все номинанты
Inkwo for When the Starving Return
Inkwo for When the Starving Return
Amanda Strong
Jesus 2
Jesus 2
Jesse Moynihan
Debaters
Debaters
Alex Heller
Miss You Perdularia
Miss You Perdularia
Manu Zilveti
Em & Selma Go Griffin Hunting
Em & Selma Go Griffin Hunting
Alex Thompson
Swollen
Swollen
Roxy Sophie Sorkin
Trokas Duras
Trokas Duras
Jazmin Garcia
Susana
Susana
Amandine Thomas, Gerardo Coello Escalante
The Things We Keep
The Things We Keep
Joanna Fernandez
Goodnight
Goodnight
Isabel Pask
En Memoria
En Memoria
Roberto Fatal
Death Education
Death Education
Yuxuan Ethan Wu
Out for Delivery
Out for Delivery
Chelsea Christer
Full Month
Full Month
Ash Goh Hua
Such Good Friends
Such Good Friends
Bri Klaproth
Pasta Negra
Pasta Negra
Jorge Thielen Armand
Vox Humana
Vox Humana
Don Josephus Raphael Eblahan
People & Things
People & Things
Damian Kosowski
Caries
Caries
Aline Höchli
The Lily
The Lily
Куинтесса Суинделл
We Were the Scenery
We Were the Scenery
Christopher Radcliff
Suo Jiang
Suo Jiang
Chien-Yu Lin
Entre le Feu et le Clair de Lune
Entre le Feu et le Clair de Lune
Dominic Yarabe
Remember Me
Remember Me
Claire Titelman
Somebody Cares
Somebody Cares
Julien Lasseur
Ragamuffin
Ragamuffin
Kaitlyn Mikayla
View from the Floor
View from the Floor
Меган Гриффитс, Mindie Lind
Hold Me Close
Hold Me Close
Latajh Weaver, Aurora Brachman
The Long Valley
The Long Valley
Rodrigo Ojeda-Beck, Роберт Мачоян
Luz Diabla
Luz Diabla
Patricio Plaza, Gervasio Canda, Paula Boffo
Deadlock
Deadlock
Lucien Beucher, Mahdi Boucif
The Reality of Hope
The Reality of Hope
Джо Хантинг
Unholy
Unholy
Daisy Friedman
We're Not Done Yet
We're Not Done Yet
Joseph Longo, Sofia Camargo
B(l)ind the Sacrifice
B(l)ind the Sacrifice
Nakhane
Hippopotami
Hippopotami
Jianjie Lin
Flower Show
Flower Show
Elli Vuorinen
Tiger
Tiger
Loren Waters
Azi
Azi
Montana Mann
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Bec Pecaut
Almost Certainly False
Neredeyse Kesinlikle Yanlis
Cansu Baydar
Hoops, Hopes & Dreams
Hoops, Hopes & Dreams
Glenn Kaino
An Almost Successful Dating App Love Story
An Almost Successful Dating App Love Story
Winter Coleman
Sweet Talkin' Guy
Sweet Talkin' Guy
Spencer Wardwell, Miss Dylan
Stranger, Brother.
Stranger, Brother.
Annelise Hickey
Sweetheart
Sweetheart
Luke Wintour
Upper
Upper
Lennert Madou
Bunnyhood
Bunnyhood
Mansi Maheshwari
Como si la tierra se las hubiera tragado
Como si la tierra se las hubiera tragado
Natalia León
Field Recording
Field Recording
Quinne Larsen
Hurikán
Hurikán
Jan Saska
Grandma Nai Who Played Favorites
Grandma Nai Who Played Favorites
Chheangkea
Platanero
Platanero
Juan Frank Hernandez
The Eating of an Orange
The Eating of an Orange
May Kindred-Boothby
A Round of Applause for Death
A Round of Applause for Death
Stephen Irwin
Paradise Man II
Paradise Man II
Jordan Michael Blake
Показать всех номинантов
Приз жюри короткометражного фильма / Анимационный фильм
Como si la tierra se las hubiera tragado
Como si la tierra se las hubiera tragado
Natalia León
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Международная художественная литература
Grandma Nai Who Played Favorites
Grandma Nai Who Played Favorites
Chheangkea
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Нон-фикшн
We Were the Scenery
We Were the Scenery
Christopher Radcliff
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Художественная литература США
Trokas Duras
Trokas Duras
Jazmin Garcia
Победитель
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Креативное Видение
DJ Ahmet
DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Победитель
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссура
Tiger
Tiger
Loren Waters
Победитель
Премия Института Сандэнс/Производство студии Amazon
Joe Pirro
The Wedding Banquet
Победитель
Премия NEXT «Инноватор»
Zodiac Killer Project
Zodiac Killer Project
Charlie Shackleton
Победитель
Все номинанты
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Joel Alfonso Vargas
Serious People
Serious People
Ben Mullinkosson, Pasqual Gutierrez
By Design
By Design
Аманда Крамер
East of Wall
East of Wall
Kate Beecroft
Rains Over Babel
Llueve sobre Babel
Gala del Sol
BLKNWS: Terms & Conditions
BLKNWS: Terms & Conditions
Калил Джозеф
OBEX
OBEX
Альберт Бирни
Показать всех номинантов
Специальный приз жюри драматического искусства США / Актерское мастерство
Twinless
Twinless
Дилан О’Брайен
Победитель
Специальный приз жюри драматического искусства США / Ансамбль
Plainclothes
Plainclothes
Кристиан Кук, Рассел Тови, Мария Диззия, Гейб Фазио, Том Блит, Эми Форсайт
Победитель
Награда «Любимец фестиваля»
Come See Me in the Good Light
Come See Me in the Good Light
Тиг Нотаро, Райан Уайт, Stef Willen, Jessica Hargrave
Победитель
Премия Авангард
Emily Kassie
Победитель
Julian Brave NoiseCat
Победитель
Sean Wang
Победитель
Премия Джонатана Оппенгейма за монтаж / Американский документальный фильм
André Is an Idiot
André Is an Idiot
Parker Laramie
Победитель
Год проведения
Сандэнс 2025
Сандэнс 2024
Сандэнс 2023
Сандэнс 2022
Сандэнс 2021
Сандэнс 2020
Показать все
Сандэнс 2019
Сандэнс 2018
Сандэнс 2017
Сандэнс 2016
Сандэнс 2015
Сандэнс 2014
Сандэнс 2013
Сандэнс 2012
Сандэнс 2011
Сандэнс 2010
Сандэнс 2009
Сандэнс 2008
Сандэнс 2007
Сандэнс 2006
Сандэнс 2005
Сандэнс 2004
Сандэнс 2003
Сандэнс 2002
Сандэнс 2001
Сандэнс 2000
Сандэнс 1999
Сандэнс 1998
Сандэнс 1997
Сандэнс 1996
Сандэнс 1995
Сандэнс 1994
Сандэнс 1993
Сандэнс 1992
Сандэнс 1991
Сандэнс 1990
Сандэнс 1989
Сандэнс 1988
Сандэнс 1987
Сандэнс 1986
Сандэнс 1985
Сандэнс 1984
Сандэнс 1982
Номинации
Документалистика
Драматургия
Мировое кино - документальный фильм
Мировое кино – драматургия
Приз зрительских симпатий / NEXT
Приз зрительских симпатий / NEXT Представлено компанией Adobe
Показать все
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм США
Приз зрительских симпатий / Драматический фильм США
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Приз зрительских симпатий / Короткометражные фильмы
Приз зрительских симпатий / Лучшее из следующего!
Приз зрительских симпатий / Мировое кино
Приз зрительских симпатий / Мировое кино - документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Мировое кино – драматургия
Приз зрительских симпатий / Фаворит фестиваля
Trailblazer Award
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Премия продюсеров документальной литературы Amazon Studios
Награда продюсеров художественной литературы Amazon Studios
Премия Джонатана Оппенгейма за монтаж / Американский документальный фильм
Премия Авангард
Премия Горизонт / Начинающая женщина-режиссер
Награда «Любимец фестиваля»
Специальный приз жюри документального кино США / Archival Storytelling
Специальный приз жюри документального кино США / Art of Change
Специальный приз жюри документального кино США / Sound
Специальный приз жюри документального кино США / U.S. Documentary Special Jury Award
Специальный приз жюри документального кино США / Влияние на изменения
Специальный приз жюри документального кино США / Инновации в документальном повествовании
Специальный приз жюри документального кино США / Кинопроизводство с социальным влиянием
Специальный приз жюри документального кино США / Креативное Видение
Специальный приз жюри документального кино США / Моральная срочность
Специальный приз жюри документального кино США / Начинающий режиссер
Специальный приз жюри документального кино США / Режиссерский прорыв
Специальный приз жюри документального кино США / Свобода выражения
Специальный приз жюри документального кино США / Эксперементирование в нон фикшн
Специальный приз жюри документального кино США / Ясность видения
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Cinematic Innovation
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Craft
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Freedom of Expression
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / World Cinema Documentary Special Jury Award
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Верите Кинопроизводство
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Влияние и изменения
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Документальное ремесло
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Креативное Видение
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Креативное повествование
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Нет границ
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Превосходство в кинопроизводстве варите
Специальный приз жюри драматического искусства США / Breakthrough Performance
Специальный приз жюри драматического искусства США / Авторское кино
Специальный приз жюри драматического искусства США / Актерский ансамбль
Специальный приз жюри драматического искусства США / Актерское мастерство
Специальный приз жюри драматического искусства США / Ансамбль
Специальный приз жюри драматического искусства США / Бескомпромиссное художественное видение
Специальный приз жюри драматического искусства США / Достижения в актерском мастерстве
Специальный приз жюри драматического искусства США / Креативное Видение
Специальный приз жюри драматического искусства США / Лучший ансамбль
Специальный приз жюри драматического искусства США / Неореализм
Специальный приз жюри драматического искусства США / Творческое сотрудничество
Премия NEXT «Инноватор»
Премия Института Сандэнс/Производство студии Amazon
Новый рубеж / Мобильная виртуальная реальность
Новый рубеж
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Animation Directing
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Актерский ансамбль
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Актерское мастерство
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Лучшая женская роль в короткометражном фильме
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Монтаж
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссер, США
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссура
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссура, Международное
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Сценарий
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Original Music
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Writing
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Актерское мастерство
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Визионерское кинопроизводство
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Инновационный дух
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Креативное Видение
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Лучшее представление
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Лучший сценарий
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Операторская работа
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Оригинальность
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Специальный приз жюри мирового кинематографа в области драматического кино
Приз жюри короткометражного фильма / Анимационный фильм
Приз жюри короткометражного фильма / Документальный фильм
Приз жюри короткометражного фильма / Международная художественная литература
Приз жюри короткометражного фильма / Нон-фикшн
Приз жюри короткометражного фильма / Специальный приз жюри
Приз жюри короткометражного фильма / Художественная литература США
Приз жюри короткометражного кино / Лучший короткометражный фильм
Награда "Женщины в кино" / Женщины года в кино
Продюсерская премия «Красная Корона»
Лучшее из следующих
Премия индийского производителя кистей
Приз Большого жюри короткометражных фильмов / Лучший короткометражный фильм
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Институт Сандэнс / Глобальная премия в области кинематографии Махиндра
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Приз жюри короткометражного фильма / Анимация
Приз жюри короткометражного фильма / Международная фантастика
Приз жюри короткометражного фильма / Нон-фикшн
Приз жюри короткометражного фильма / Фантастика
Приз жюри короткометражного фильма / Художественная литература США
Премия сценаристов / Документалистика
Премия сценаристов / Мировое кино – драматическое
Награда за монтаж / Документальный фильм
Награда за монтаж / Драматичный
Награда за монтаж / Мировое кино - документальный фильм
Женщины в кино - награда "Все дороги" National Geographic
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Трофей кинематографистов / Документальный
Трофей кинематографистов / Драматичный
Победитель киноконкурса «Дельта-летающие фильмы»
Специальный приз жюри за короткометражное кино
Премия Инди-могола
Премия за монтаж документального фильма
Премия за короткометражное кино – особое признание
Приз жюри онлайн-кинофестиваля / Анимация
Приз жюри онлайн-кинофестиваля / Галерея новых форм
Приз жюри онлайн-кинофестиваля / Короткая тема
Премия NHK – Почетное упоминание
Визионерская премия
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля / Анимация
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля / Живое действие
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля / Короткая тема
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля / Новые формы
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Особое признание
Особое признание жюри / Документалистика
Особое признание жюри / Драматичный
Особое признание жюри / Драматичный (вне соревнований)
Особое признание жюри / Короткометражное кино
Особое признание жюри
Почетное упоминание / Короткометражное кино
Почетное упоминание / Латиноамериканское кино
Cinema 100/Международная премия Сандэнса
Премия Уолдо Солта за сценарий / Драматический фильм США
Премия Уолдо Солта за сценарий / Драматичный
Премия Уолдо Солта за сценарий
Специальный приз жюри / Документальный фильм
Специальный приз жюри / Драматичный
Специальный приз жюри / Короткометражное кино
Специальный приз жюри / Латиноамериканское кино
Специальный приз жюри / Мировое кино - документальный фильм
Специальный приз жюри / Мировое кино – драматическое
Специальный приз жюри / Монтаж документального фильма
Специальный приз жюри
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Премия за короткометражное кино / Американская фантастика
Премия за короткометражное кино / Анимационный фильм
Премия за короткометражное кино / Документальный фильм
Премия за короткометражное кино / Международный
Премия за короткометражное кино / Национальный
Премия за короткометражное кино
Премия за короткометражное кино / Специальный приз жюри
Премия латиноамериканского кино / Лучший латиноамериканский фильм
Премия латиноамериканского кино / Премия латиноамериканского кино
Премия за свободу слова
Награда за режиссуру / World Cinema, Documentary
Награда за режиссуру / World Cinema, Dramatic
Награда за режиссуру / Документалистика
Награда за режиссуру / Документальный фильм США
Награда за режиссуру / Драматический фильм США
Награда за режиссуру / Драматичный
Награда за режиссуру / Мировое кино - документальный фильм
Награда за режиссуру / Мировое кино – драматургия
Премия за операторскую работу / Документалистика
Премия за операторскую работу / Драматургия
Премия за операторскую работу / Мировое кино - документальный фильм
Премия за операторскую работу / Мировое кино – драматургия
Премия «Дань независимому видению»
Премия NHK / Премия NHK
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
