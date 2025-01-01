Меню
Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 2025 году

Место проведения США
Дата проведения 23 января 2025 - 2 февраля 2025
Гран-при жюри / Документалистика
Seeds Seeds
Brittany Shyne
Победитель
Все номинанты
The Perfect Neighbor The Perfect Neighbor
Гита Гандбир
André Is an Idiot André Is an Idiot
Tony Benna
Sugar Babies Sugar Babies
Rachel Fleit
Marlee Matlin: Not Alone Anymore Marlee Matlin: Not Alone Anymore
Шошанна Штерн
Life After Life After
Reid Davenport
Selena y Los Dinos Selena y Los Dinos
Isabel Castro
Speak. Speak.
Дженнифер Тиксиера, Guy Mossman
Third Act Third Act
Tadashi Nakamura
Predators Predators
David Osit
Гран-при жюри / Драматургия
Atropia Atropia
Hailey Gates
Победитель
Все номинанты
Omaha Omaha
Cole Webley
Bunnylovr Bunnylovr
Katarina Zhu
Twinless Twinless
James Sweeney
Plainclothes Plainclothes
Carmen Emmi
Bubble & Squeak Bubble & Squeak
Evan Twohy
Sunfish (& Other Stories on Green Lake) Sunfish (& Other Stories on Green Lake)
Sierra Falconer
Love, Brooklyn Love, Brooklyn
Rachael Holder
Sorry, Baby Sorry, Baby
Eva Victor
Ricky Ricky
Rashad Frett
Гран-при жюри / Мировое кино - документальный фильм
Cutting Through Rocks Cutting Through Rocks
Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni
Победитель
Все номинанты
Endless Cookie Endless Cookie
Seth Scriver, Peter Scriver
How to Build a Library How to Build a Library
Chris King, Maia Lekow
2000 Meters to Andriivka 2000 Meters to Andriivka
Mstyslav Chernov
Mr. Nobody Against Putin Mr. Nobody Against Putin
Дэвид Боренстайн, Pavel Ilyich Talankin
The Dating Game The Dating Game
Violet Du Feng
GEN_ GEN_
Gianluca Matarrese
Coexistence, My Ass! Coexistence, My Ass!
Эмбер Фарес
Khartoum Khartoum
Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox, Rawia Alhag, Anas Saeed, Ibrahim Snoopy Ahmad
Prime Minister Prime Minister
Lindsay Utz, Michelle Walshe
Гран-при жюри / Мировое кино – драматургия
Sabar Bonda Sabar Bonda
Rohan Kanawade
Победитель
Все номинанты
Sauna Sauna
Mathias Broe
DJ Ahmet DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Two Women Deux femmes en or
Chloé Robichaud
Luz Luz
Flora Lau
The Things You Kill The Things You Kill
Alireza Khatami
Where the Wind Comes From Where the Wind Comes From
Amel Guellaty
The Virgin of the Quarry Lake The Virgin of the Quarry Lake
Laura Casabe
Brides Brides
Nadia Fall
Sukkwan Island Sukkwan Island
Vladimir de Fontenay
Награда за режиссуру / World Cinema, Documentary
2000 Meters to Andriivka 2000 Meters to Andriivka
Mstyslav Chernov
Победитель
Награда за режиссуру / World Cinema, Dramatic
The Things You Kill The Things You Kill
Alireza Khatami
Победитель
Trailblazer Award
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
Победитель
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo) Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Yohanna Florentino, Juan Collado, Nathaly Navarro, Destiny Checo
Победитель
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Writing
Two Women Deux femmes en or
Chloé Robichaud
Победитель
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Animation Directing
The Eating of an Orange The Eating of an Orange
May Kindred-Boothby
Победитель
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Freedom of Expression
Coexistence, My Ass! Coexistence, My Ass!
Эмбер Фарес
Победитель
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / World Cinema Documentary Special Jury Award
Mr. Nobody Against Putin Mr. Nobody Against Putin
Победитель
Специальный приз жюри документального кино США / Archival Storytelling
Selena y Los Dinos Selena y Los Dinos
Isabel Castro
Победитель
Специальный приз жюри документального кино США / U.S. Documentary Special Jury Award
Life After Life After
Reid Davenport
Победитель
Приз зрительских симпатий / NEXT
East of Wall East of Wall
Kate Beecroft
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм США
André Is an Idiot André Is an Idiot
Tony Benna
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматический фильм США
Twinless Twinless
James Sweeney
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мировое кино - документальный фильм
Prime Minister Prime Minister
Lindsay Utz, Michelle Walshe
Победитель
Приз зрительских симпатий / Мировое кино – драматургия
DJ Ahmet DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Победитель
Награда за режиссуру / Документальный фильм США
The Perfect Neighbor The Perfect Neighbor
Гита Гандбир
Победитель
Награда за режиссуру / Драматический фильм США
Ricky Ricky
Rashad Frett
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий / Драматический фильм США
Sorry, Baby Sorry, Baby
Eva Victor
Победитель
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Sally Sally
Кристина Константини
Победитель
Визионерская премия
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов / Лучший короткометражный фильм
The Flowers Stand Silently, Witnessing The Flowers Stand Silently, Witnessing
Theo Panagopoulos
Победитель
Все номинанты
Inkwo for When the Starving Return Inkwo for When the Starving Return
Amanda Strong
Jesus 2 Jesus 2
Jesse Moynihan
Debaters Debaters
Alex Heller
Miss You Perdularia Miss You Perdularia
Manu Zilveti
Em & Selma Go Griffin Hunting Em & Selma Go Griffin Hunting
Alex Thompson
Swollen Swollen
Roxy Sophie Sorkin
Trokas Duras Trokas Duras
Jazmin Garcia
Susana Susana
Amandine Thomas, Gerardo Coello Escalante
The Things We Keep The Things We Keep
Joanna Fernandez
Goodnight Goodnight
Isabel Pask
En Memoria En Memoria
Roberto Fatal
Death Education Death Education
Yuxuan Ethan Wu
Out for Delivery Out for Delivery
Chelsea Christer
Full Month Full Month
Ash Goh Hua
Such Good Friends Such Good Friends
Bri Klaproth
Pasta Negra Pasta Negra
Jorge Thielen Armand
Vox Humana Vox Humana
Don Josephus Raphael Eblahan
People & Things People & Things
Damian Kosowski
Caries Caries
Aline Höchli
The Lily The Lily
Куинтесса Суинделл
We Were the Scenery We Were the Scenery
Christopher Radcliff
Suo Jiang Suo Jiang
Chien-Yu Lin
Entre le Feu et le Clair de Lune Entre le Feu et le Clair de Lune
Dominic Yarabe
Remember Me Remember Me
Claire Titelman
Somebody Cares Somebody Cares
Julien Lasseur
Ragamuffin Ragamuffin
Kaitlyn Mikayla
View from the Floor View from the Floor
Меган Гриффитс, Mindie Lind
Hold Me Close Hold Me Close
Latajh Weaver, Aurora Brachman
The Long Valley The Long Valley
Rodrigo Ojeda-Beck, Роберт Мачоян
Luz Diabla Luz Diabla
Patricio Plaza, Gervasio Canda, Paula Boffo
Deadlock Deadlock
Lucien Beucher, Mahdi Boucif
The Reality of Hope The Reality of Hope
Джо Хантинг
Unholy Unholy
Daisy Friedman
We're Not Done Yet We're Not Done Yet
Joseph Longo, Sofia Camargo
B(l)ind the Sacrifice B(l)ind the Sacrifice
Nakhane
Hippopotami Hippopotami
Jianjie Lin
Flower Show Flower Show
Elli Vuorinen
Tiger Tiger
Loren Waters
Azi Azi
Montana Mann
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail? Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Bec Pecaut
Almost Certainly False Neredeyse Kesinlikle Yanlis
Cansu Baydar
Hoops, Hopes & Dreams Hoops, Hopes & Dreams
Glenn Kaino
An Almost Successful Dating App Love Story An Almost Successful Dating App Love Story
Winter Coleman
Sweet Talkin' Guy Sweet Talkin' Guy
Spencer Wardwell, Miss Dylan
Stranger, Brother. Stranger, Brother.
Annelise Hickey
Sweetheart Sweetheart
Luke Wintour
Upper Upper
Lennert Madou
Bunnyhood Bunnyhood
Mansi Maheshwari
Como si la tierra se las hubiera tragado Como si la tierra se las hubiera tragado
Natalia León
Field Recording Field Recording
Quinne Larsen
Hurikán Hurikán
Jan Saska
Grandma Nai Who Played Favorites Grandma Nai Who Played Favorites
Chheangkea
Platanero Platanero
Juan Frank Hernandez
The Eating of an Orange The Eating of an Orange
May Kindred-Boothby
A Round of Applause for Death A Round of Applause for Death
Stephen Irwin
Paradise Man II Paradise Man II
Jordan Michael Blake
Приз жюри короткометражного фильма / Анимационный фильм
Como si la tierra se las hubiera tragado Como si la tierra se las hubiera tragado
Natalia León
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Международная художественная литература
Grandma Nai Who Played Favorites Grandma Nai Who Played Favorites
Chheangkea
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Нон-фикшн
We Were the Scenery We Were the Scenery
Christopher Radcliff
Победитель
Приз жюри короткометражного фильма / Художественная литература США
Trokas Duras Trokas Duras
Jazmin Garcia
Победитель
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Креативное Видение
DJ Ahmet DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Победитель
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссура
Tiger Tiger
Loren Waters
Победитель
Премия Института Сандэнс/Производство студии Amazon
Joe Pirro
The Wedding Banquet
Победитель
Премия NEXT «Инноватор»
Zodiac Killer Project Zodiac Killer Project
Charlie Shackleton
Победитель
Все номинанты
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo) Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Joel Alfonso Vargas
Serious People Serious People
Ben Mullinkosson, Pasqual Gutierrez
By Design By Design
Аманда Крамер
East of Wall East of Wall
Kate Beecroft
Rains Over Babel Llueve sobre Babel
Gala del Sol
BLKNWS: Terms & Conditions BLKNWS: Terms & Conditions
Калил Джозеф
OBEX OBEX
Альберт Бирни
Специальный приз жюри драматического искусства США / Актерское мастерство
Twinless Twinless
Дилан О’Брайен
Победитель
Специальный приз жюри драматического искусства США / Ансамбль
Plainclothes Plainclothes
Кристиан Кук, Рассел Тови, Мария Диззия, Гейб Фазио, Том Блит, Эми Форсайт
Победитель
Награда «Любимец фестиваля»
Come See Me in the Good Light Come See Me in the Good Light
Тиг Нотаро, Райан Уайт, Stef Willen, Jessica Hargrave
Победитель
Премия Авангард
Emily Kassie
Победитель
Julian Brave NoiseCat
Победитель
Sean Wang
Победитель
Премия Джонатана Оппенгейма за монтаж / Американский документальный фильм
André Is an Idiot André Is an Idiot
Parker Laramie
Победитель
