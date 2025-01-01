Меню
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1982

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1982 году

Место проведения США
Гран-при жюри / Документалистика
Soldier Girls Soldier Girls
Ник Брумфилд, Джоан Черчилль
Победитель
Гран-при жюри / Драматургия
Circle of Power Circle of Power
Бобби Рот
Победитель
Год проведения
Номинации

