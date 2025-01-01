Меню
Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1996 году

Место проведения США
Дата проведения 18 января 1996 - 28 января 1996
Гран-при жюри / Документалистика
Troublesome Creek: A Midwestern Troublesome Creek: A Midwestern
Стивен Ашер, Джинн Джордан
Победитель
Все номинанты
Целлулоидный шкаф 7.8
Целлулоидный шкаф The Celluloid Closet
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
Belly Talkers Belly Talkers
Sandra Luckow
Хайп! 7.6
Хайп! Hype!
Даг Прэй
Halving the Bones Halving the Bones
Ruth Ozeki Lounsbury
Synthetic Pleasures Synthetic Pleasures
Иара Ли
Tender Fictions Tender Fictions
Barbara Hammer
Jane: An Abortion Service Jane: An Abortion Service
Kate Kirtz, Nell Lundy
When We Were Kings When We Were Kings
Leon Gast
Cutting Loose Cutting Loose
Susan Todd, Andrew Young
The Battle Over Citizen Kane The Battle Over Citizen Kane
Michael Epstein, Thomas Lennon
Buckminster Fuller: Thinking Out Loud Buckminster Fuller: Thinking Out Loud
Karen Goodman, Kirk Simon
My Knees Were Jumping: Remembering the Kindertransports My Knees Were Jumping: Remembering the Kindertransports
Melissa Hacker
Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills
Джо Берлинджер, Bruce Sinofsky
Гран-при жюри / Драматургия
Welcome to the Dollhouse Welcome to the Dollhouse
Тодд Солондз
Победитель
Все номинанты
Большая ночь 7.3
Большая ночь Big Night
Кэмпбелл Скотт, Стэнли Туччи
Follow Me Home Follow Me Home
Питер Брэтт
Color of a Brisk and Leaping Day Color of a Brisk and Leaping Day
Christopher Munch
The Keeper The Keeper
Джо Брюстер
Late Bloomers Late Bloomers
Gretchen Dyer, Джулия Дайер
Citizen Ruth Citizen Ruth
Александр Пэйн
Eden Eden
Ховард Голдберг
The Darien Gap The Darien Gap
Брэд Андерсон
Женская извращенность 5.4
Женская извращенность Female Perversions
Сьюзан Стейтфилд
Шоссе 6.8
Шоссе Freeway
Мэттью Брайт
God's Lonely Man God's Lonely Man
Francis von Zerneck
Walking and Talking Walking and Talking
Николь Холофсенер
Girls Town Girls Town
Джим МакКэй
Bandwagon Bandwagon
Джон Шульц
Я стреляла в Энди Уорхола 6.9
Я стреляла в Энди Уорхола I Shot Andy Warhol
Мэри Хэррон
The Whole Wide World The Whole Wide World
Дэн Айрлэнд
Премия NHK / Премия NHK
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Troublesome Creek: A Midwestern Troublesome Creek: A Midwestern
Стивен Ашер, Джинн Джордан
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
The Spitfire Grill The Spitfire Grill
Lee David Zlotoff
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Cutting Loose Cutting Loose
Andrew Young
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Color of a Brisk and Leaping Day Color of a Brisk and Leaping Day
Rob Sweeney
Победитель
Премия за свободу слова
Целлулоидный шкаф 7.8
Целлулоидный шкаф The Celluloid Closet
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
Победитель
Премия латиноамериканского кино / Премия латиноамериканского кино
Madagascar Madagascar
Fernando Pérez
Победитель
Премия за короткометражное кино
A Small Domain A Small Domain
Britta Sjogren
Победитель
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Pig! Pig!
Фрэнсин МакДугалл
Победитель
Dry Mount Dry Mount
Nichol Simmons
Победитель
Специальный приз жюри
Я стреляла в Энди Уорхола 6.9
Я стреляла в Энди Уорхола I Shot Andy Warhol
Лили Тейлор Acting
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Большая ночь 7.3
Большая ночь Big Night
Стэнли Туччи, Joseph Tropiano
Победитель
Cinema 100/Международная премия Сандэнса
Чиро Каппеллари
Победитель
Hirotaka Tashiro
Победитель
Danian Tang
Победитель
Победитель
Крис Эйр
Победитель
Особое признание жюри
When We Were Kings When We Were Kings
Leon Gast
Победитель
Girls Town Girls Town
Джим МакКэй For outstanding collaborative merit.
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
Cutting Loose Cutting Loose
Susan Todd, Andrew Young
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Girls Town Girls Town
Джим МакКэй
Победитель
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Guantanamera Guantanamera
Томас Гутьеррес Алеа, Хуан Карлос Табио
Победитель
Wild Horses Caballos salvajes
Марсело Пиньейро
Победитель
Год проведения
Номинации

