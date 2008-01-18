Жизнь шестнадцатилетнего Рилле состоит из проблем. Толстый и угрюмый, он является излюбленным объектом насмешек со стороны сверстников. Он - настоящий неудачник, на которого не обращает внимания ни одна девушка. В то время, как его младший брат Эрик, напротив, любим, кажется, всеми. И Рилле привык мириться с таким положением вещей, ведь несмотря на все различия между ними, в их жилах течет одна кровь. Дома свои проблемы: мать занята личной жизнью, встречаясь с малоприятным типом, а отец, который давно не живет с ними и по которому они так скучают, не привык о ком-либо заботится, любит выпить и ведет жизнь взрослого ребенка. Единственная радость в жизни Рилле – это пинг-понг. В этой игре он король, непревзойденный мастер и чемпион. За столом он отыгрывается за все свои неудачи и мстит за все обиды. Размеренная жизнь ребят меняется, когда они узнают правду о своем рождении. Тогда Рилле и Эрик становятся друг для друга непримиримыми врагами.

