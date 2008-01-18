Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грузовички» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.6
Киноафиша Фильмы Король пинг-понга
6.6

Король пинг-понга

, 2008
Ping-pongkingen
Швеция / драма / 18+
Постер фильма Король пинг-понга
6.6

О фильме

Жизнь шестнадцатилетнего Рилле состоит из проблем. Толстый и угрюмый, он является излюбленным объектом насмешек со стороны сверстников. Он - настоящий неудачник, на которого не обращает внимания ни одна девушка. В то время, как его младший брат Эрик, напротив, любим, кажется, всеми. И Рилле привык мириться с таким положением вещей, ведь несмотря на все различия между ними, в их жилах течет одна кровь. Дома свои проблемы: мать занята личной жизнью, встречаясь с малоприятным типом, а отец, который давно не живет с ними и по которому они так скучают, не привык о ком-либо заботится, любит выпить и ведет жизнь взрослого ребенка. Единственная радость в жизни Рилле – это пинг-понг. В этой игре он король, непревзойденный мастер и чемпион. За столом он отыгрывается за все свои неудачи и мстит за все обиды. Размеренная жизнь ребят меняется, когда они узнают правду о своем рождении. Тогда Рилле и Эрик становятся друг для друга непримиримыми врагами.

В ролях

Джерри Йоханссон
Хампус Иоханссон
Анн -Софи Нурми
Георги Стайков
Frederik Nilsson
Alicia Stewén
Режиссер Йенс Йонссон
Сценарист Hans Gunnarsson, Йенс Йонссон
Композитор Мартин Виллерт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 января 2008
Дата выхода
18 января 2008 США
8 февраля 2008 Швеция
Сборы в мире $293 276
Производство BOB Film Sweden AB, Filmpool Nord
Другие названия
Ping-pongkingen, A pingpong királya, King of Ping Pong, Kongen af ping pong, Král ping-pongu, Król ping ponga, O vasilias tou ping pong, Pingiskingi, Pingpong-kingen, The King of Ping Pong, Король пинг-понга, Кралят на пинг-понга, 乒乓男孩的煩惱

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше