Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1988

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1988 году

Место проведения США
Дата проведения 15 января 1988 - 24 января 1988
Гран-при жюри / Документалистика
Beirut: The Last Home Movie Beirut: The Last Home Movie
Дженнифер Фокс
Победитель
Все номинанты
Fire from the Mountain Fire from the Mountain
Deborah Shaffer
Radio Bikini Radio Bikini
Robert Stone For episode "Radio Bikini".
Elvis '56 Elvis '56
Alan Raymond, Susan Raymond
Miss... or Myth? Miss... or Myth?
Geoffrey Dunn, Mark Schwartz
Dear America: Letters Home from Vietnam Dear America: Letters Home from Vietnam
Bill Couturié
Missile Missile
Фредерик Вайсман
The Family Album The Family Album
Alan Berliner
The Houses Are Full of Smoke The Houses Are Full of Smoke
Allan Francovich
Where the Heart Roams Where the Heart Roams
George Paul Csicsery
Distant Harmony Distant Harmony
DeWitt Sage
John Huston and the Dubliners John Huston and the Dubliners
Lilyan Sievernich
Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done
Anthony Thomas
Broken Noses Broken Noses
Bruce Weber
Chuck Solomon: Coming of Age Chuck Solomon: Coming of Age
Marc Huestis
Acting Our Age Acting Our Age
Михаль Авиад
Гран-при жюри / Драматургия
Heat and Sunlight Heat and Sunlight
Rob Nilsson
Победитель
Все номинанты
Promised Land Promised Land
Майкл Хоффман
The Brave Little Toaster The Brave Little Toaster
Джерри Рис
Lemon Sky Lemon Sky
Ян Эглсон
Made in U.S.A. Made in U.S.A.
Ken Friedman
Выстоять и сделать 7.3
Выстоять и сделать Stand and Deliver
Рамон Менендез
Лак для волос 7.0
Лак для волос Hairspray
Джон Уотерс
Patti Rocks Patti Rocks
David Burton Morris
Break of Dawn Break of Dawn
Isaac Artenstein
South of Reno South of Reno
Mark Rezyka
Rachel River Rachel River
Сэнди Смолан
The Silence at Bethany The Silence at Bethany
Joel Oliansky
Премия за операторскую работу / Документалистика
Beirut: The Last Home Movie Beirut: The Last Home Movie
Alex Nepomniaschy
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Rachel River Rachel River
Paul Elliott
Победитель
Специальный приз жюри / Документальный фильм
Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done Thy Kingdom Come... Thy Will Be Done
Anthony Thomas
Победитель
Dear America: Letters Home from Vietnam Dear America: Letters Home from Vietnam
Bill Couturié
Победитель
Специальный приз жюри / Драматичный
Lemon Sky Lemon Sky
Ян Эглсон
Победитель
Rachel River Rachel River
Вивека Линдфорс Acting
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный
The Brave Little Toaster The Brave Little Toaster
Джерри Рис
Победитель
Год проведения
Номинации

