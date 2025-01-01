Меню
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1994

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1994 году

Место проведения США
Гран-при жюри / Документалистика
Freedom on My Mind Freedom on My Mind
Connie Field, Marilyn Mulford
Победитель
Все номинанты
Boatman Boatman
Джанфранко Рози
Theremin: An Electronic Odyssey Theremin: An Electronic Odyssey
Steven M. Martin
Boxer Rebellion Boxer Rebellion
Celia Susan Cotelo
The Heart of the Matter The Heart of the Matter
Amber Hollibaugh, Gini Reticker
Cuba Va: The Challenge of the Next Generation Cuba Va: The Challenge of the Next Generation
Gail Dolgin, Vicente Franco
Баскетбольные мечты 8.3
Баскетбольные мечты Hoop Dreams
Стив Джеймс
Cuba Va: The Challenge of the Next Generation Cuba Va: The Challenge of the Next Generation
Gail Dolgin, Vicente Franco
Colorado Cowboy: The Bruce Ford Story Colorado Cowboy: The Bruce Ford Story
Arthur Elgort
Fast Trip, Long Drop Fast Trip, Long Drop
Gregg Bordowitz
Coming Out Under Fire Coming Out Under Fire
Arthur Dong
Martha & Ethel Martha & Ethel
Jyll Johnstone
Fire Eyes Fire Eyes
Soraya Mire
Dialogues with Madwomen Dialogues with Madwomen
Allie Light
Lives in Hazard Lives in Hazard
Susan Todd, Andrew Young
Mama Awethu! Mama Awethu!
Bethany Yarrow
The Fire This Time The Fire This Time
Randy Holland
Lives in Hazard Lives in Hazard
Susan Todd, Andrew Young
Гран-при жюри / Драматургия
What Happened Was... What Happened Was...
Том Нунен
Победитель
Все номинанты
The Secret Life of Houses The Secret Life of Houses
Adrian Velicescu
Путаница 5.9
Путаница Floundering
Питер МакКарти
Nina Takes a Lover Nina Takes a Lover
Alan Jacobs
Clean, Shaven Clean, Shaven
Lodge Kerrigan
Клерки 7.6
Клерки Clerks
Кевин Смит
Suture Suture
Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Suture Suture
Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Grief Grief
Ричард Глэтцер
Fun Fun
Рафал Зелински
Blessing Blessing
Paul Zehrer
Болотистая река 6.6
Болотистая река River of Grass
Келли Райхардт
Fresh Fresh
Боаз Якин
Go Fish Go Fish
Роуз Троше
Risk Risk
Deirdre Fishel
Spanking the Monkey Spanking the Monkey
Дэвид О. Расселл
The Pornographer The Pornographer
Patrick Sheane Duncan
Премия «Дань независимому видению»
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Баскетбольные мечты 8.3
Баскетбольные мечты Hoop Dreams
Стив Джеймс
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Spanking the Monkey Spanking the Monkey
Дэвид О. Расселл
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Colorado Cowboy: The Bruce Ford Story Colorado Cowboy: The Bruce Ford Story
Morten Sandtroen
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Suture Suture
Greg Gardiner
Победитель
Премия за свободу слова
Dialogues with Madwomen Dialogues with Madwomen
Allie Light
Победитель
The Heart of the Matter The Heart of the Matter
Amber Hollibaugh, Gini Reticker
Победитель
Специальный приз жюри
Fresh Fresh
Шон Нельсон Acting
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
What Happened Was... What Happened Was...
Том Нунен
Победитель
Особое признание жюри
Fun Fun
Рене Хамфри For technical acting.
Победитель
Coming Out Under Fire Coming Out Under Fire
Arthur Dong For technical achievement.
Победитель
Family Remains Family Remains
Тамара Дженкинс For a short film.
Победитель
Fun Fun
Алисия Уитт For technical acting.
Победитель
Avenue X Avenue X
Leslie McCleave For a short film.
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
Theremin: An Electronic Odyssey Theremin: An Electronic Odyssey
Steven M. Martin
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Fresh Fresh
Боаз Якин Tied with Clerks (1994).
Победитель
Клерки 7.6
Клерки Clerks
Кевин Смит Tied with Fresh (1994).
Победитель
