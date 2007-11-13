После катастрофы, 2007

12 октября 1972 года самолет Fairchild F 227 уругвайских авиалиний вылетел из аэропорта Монтевидео в Сантьяго-де-Чили. На борту самолета находилась любительская команда по регби. Плохая погода заставила лайнер совершить вынужденную посадку в аэропорту аргентинского города Мендоза. На следующий день, вскоре после возобновления полета, диспетчеры потеряли связь с лайнером, который потерпел крушение где-то в высокогорном районе Анд. Чрезвычайно сильный снегопад практически целиком скрыл обломки самолета и сделал их практически не видимыми с воздуха - десятидневные поиски, в которых были задействованы спасатели из Уругвая, Аргентины и Чили не увенчались успехом. Никто не верил в то, что есть хоть какая-то надежда на то, что кто-то из 45 человек, бывших на борту, смог выжить после авиакатастрофы. Но десять недель спустя высоко в горах местный пастух заметил вдалеке двух людей, которые размахивали руками, пытаясь привлечь его внимание. После падения с высоты 4 тысяч метров, на протяжении 72 дней, борясь за жизни в сложнейших погодных условиях, смогли выжить 16 человек. Двое из них добрались до людей и дали сигнал о помощи. «После катастрофы» – это притча о невероятных возможностях человека.

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