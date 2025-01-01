Меню
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1990

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1990 году

Место проведения США
Дата проведения 19 января 1990 - 27 января 1990
Гран-при жюри / Документалистика
H-2 Worker H-2 Worker
Stephanie Black Tied with Water and Power (1989).
Победитель
Water and Power Water and Power
Pat O'Neill Tied with H-2 Worker (1990).
Победитель
Все номинанты
Teatro! Teatro!
Edward Burke, Ruth Shapiro, Памела Йатс
Painting the Town: The Illusionistic Murals of Richard Haas Painting the Town: The Illusionistic Murals of Richard Haas
Amalie R. Rothschild
Current Events Current Events
Ralph Arlyck
To Protect Mother Earth To Protect Mother Earth
Joel L. Freedman
Metamorphosis: Man Into Woman Metamorphosis: Man Into Woman
Лиза Лиман
The Other Side of the Moon The Other Side of the Moon
Микки Лемле
Vienna Is Different: 50 Years After the Anschluss Vienna Is Different: 50 Years After the Anschluss
Susan Korda, David W. Leitner
Mr. Hoover and I Mr. Hoover and I
Emile de Antonio
In the Blood In the Blood
George Butler
Dancing for Mr. B: Six Balanchine Ballerinas Dancing for Mr. B: Six Balanchine Ballerinas
Anne Belle, Deborah Dickson
Teatro! Teatro!
Edward Burke, Ruth Shapiro, Памела Йатс
American Masters American Masters
Karen L. Thorson For episode "James Baldwin: The Price of the Ticket".
Berkeley in the Sixties Berkeley in the Sixties
Mark Kitchell
American Masters American Masters
Kenneth Bowser For episode "Preston Sturges: The Rise and Fall of an American Dreamer".
Dance of Hope Dance of Hope
Deborah Shaffer
Гран-при жюри / Драматургия
Хамелеон-стрит 6.9
Хамелеон-стрит Chameleon Street
Wendell B. Harris Jr.
Победитель
Все номинанты
The Plot Against Harry The Plot Against Harry
Michael Roemer
Horseplayer Horseplayer
Kurt Voss
To Sleep with Anger To Sleep with Anger
Charles Burnett
The Natural History of Parking Lots The Natural History of Parking Lots
Everett Lewis
Never Leave Nevada Never Leave Nevada
Steve Swartz
How to Be Louise How to Be Louise
Anne Flournoy
Mortal Passions Mortal Passions
Andrew Lane
Iron & Silk Iron & Silk
Shirley Sun
Давний друг 7.6
Давний друг Longtime Companion
Норман Рене
Золотая молодежь 7.4
Золотая молодежь Metropolitan
Уит Стиллман
Denial Denial
Erin Dignam Festival title: Loon.
House Party House Party
Реджинальд Хадлин
The Unbelievable Truth The Unbelievable Truth
Хэл Хартли
The Kill-Off The Kill-Off
Мэгги Гринволд
A Matter of Degrees A Matter of Degrees
W.T. Morgan
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Berkeley in the Sixties Berkeley in the Sixties
Mark Kitchell
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Давний друг 7.6
Давний друг Longtime Companion
Норман Рене
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
H-2 Worker H-2 Worker
Maryse Alberti
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
House Party House Party
Peter Deming
Победитель
Особое признание жюри / Документалистика
Samsara: Death and Rebirth in Cambodia Samsara: Death and Rebirth in Cambodia
Ellen Bruno
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный
To Sleep with Anger To Sleep with Anger
Charles Burnett
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
Metamorphosis: Man Into Woman Metamorphosis: Man Into Woman
Лиза Лиман
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
House Party House Party
Реджинальд Хадлин
Победитель
