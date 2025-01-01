Меню
Кинофестивали
Сандэнс
События
Сандэнс 1998
Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1998 году
Место проведения
США
Дата проведения
15 января 1998 - 25 января 1998
Гран-при жюри / Документалистика
Frat House
Frat House
Тодд Филлипс
Tied with The Farm: Angola, USA (1998).
Победитель
The Farm: Angola, USA
The Farm: Angola, USA
Лиз Гарбус, Jonathan Stack
Tied with Frat House (1998).
Победитель
The Farm: Angola, USA
The Farm: Angola, USA
Лиз Гарбус, Jonathan Stack
Tied with Frat House (1998).
Победитель
Все номинанты
Lou Reed: Rock and Roll Heart
Lou Reed: Rock and Roll Heart
Тимоти Гринфилд-Сандерс
Beautopia
Beautopia
Katharina Otto-Bernstein
Some Nudity Required
Some Nudity Required
Odette Springer
6.9
Блюз дикого человека
Wild Man Blues
Барбара Коппл
Frank Lloyd Wright
Frank Lloyd Wright
Кен Бёрнс
A Letter Without Words
A Letter Without Words
Lisa Lewenz
Modulations
Modulations
Иара Ли
The Decline of Western Civilization Part III
The Decline of Western Civilization Part III
Пенелопа Сфирис
6.9
Из прошлого
Out of the Past
Джефф Дюпре
Slavegirls
Slave Girls
Ellen Bruno
Moment of Impact
Moment of Impact
Джулия Локтев
Divine Trash
Divine Trash
Steve Yeager
Paulina
Paulina
Vicky Funari
Baby, It's You
Baby, It's You
Anne Makepeace
Показать всех номинантов
Гран-при жюри / Драматургия
7.1
Слэм
Slam
Марк Левин
Победитель
Все номинанты
6.6
Высокое искусство
High Art
Лиза Холоденко
How to Make the Cruelest Month
How to Make the Cruelest Month
Kip Koenig
6.6
Следующая остановка – Страна чудес
Next Stop Wonderland
Брэд Андерсон
Once We Were Strangers
Once We Were Strangers
Эмануэле Криалезе
Billy's Hollywood Screen Kiss
Billy's Hollywood Screen Kiss
Томми О’Хейвер
2by4
2by4
Jimmy Smallhorne
Hav Plenty
Hav Plenty
Christopher Scott Cherot
7.5
Буффало-66
Buffalo '66
Винсент Галло
7.4
Я вышла замуж за странную личность
I Married a Strange Person
Билл Плимптон
Miss Monday
Miss Monday
Бенсон Ли
Wrestling with Alligators
Wrestling with Alligators
Laurie Weltz
Smoke Signals
Smoke Signals
Крис Эйр
7.2
Пи
Pi
Даррен Аронофски
Jerry and Tom
Jerry and Tom
Сол Рубинек
Under Heaven
Under Heaven
Meg Richman
Показать всех номинантов
Премия NHK / Премия NHK
Премия «Дань независимому видению»
Фрэнсис МакДорманд
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
6.9
Из прошлого
Out of the Past
Джефф Дюпре
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Smoke Signals
Smoke Signals
Крис Эйр
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
6.9
Блюз дикого человека
Wild Man Blues
Tom Hurwitz
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
2by4
2by4
Declan Quinn
Победитель
Награда за режиссуру / Документалистика
Moment of Impact
Moment of Impact
Джулия Локтев
Победитель
Награда за режиссуру / Драматичный
7.2
Пи
Pi
Даррен Аронофски
Победитель
Премия за свободу слова
The Decline of Western Civilization Part III
The Decline of Western Civilization Part III
Пенелопа Сфирис
Победитель
Премия латиноамериканского кино / Премия латиноамериканского кино
Who the Hell Is Juliette?
¿Quién diablos es Yuliet?
Carlos Marcovich
Победитель
Премия за короткометражное кино
Snake Feed
Snake Feed
Дебра Граник
Победитель
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Human Remains
Human Remains
Jay Rosenblatt
Победитель
Специальный приз жюри
Miss Monday
Miss Monday
Andrea Hart
For her acting performance.
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
6.6
Высокое искусство
High Art
Лиза Холоденко
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
Divine Trash
Divine Trash
Steve Yeager
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Smoke Signals
Smoke Signals
Крис Эйр
Победитель
Год проведения
Сандэнс 2025
Сандэнс 2024
Сандэнс 2023
Сандэнс 2022
Сандэнс 2021
Сандэнс 2020
Показать все
Сандэнс 2019
Сандэнс 2018
Сандэнс 2017
Сандэнс 2016
Сандэнс 2015
Сандэнс 2014
Сандэнс 2013
Сандэнс 2012
Сандэнс 2011
Сандэнс 2010
Сандэнс 2009
Сандэнс 2008
Сандэнс 2007
Сандэнс 2006
Сандэнс 2005
Сандэнс 2004
Сандэнс 2003
Сандэнс 2002
Сандэнс 2001
Сандэнс 2000
Сандэнс 1999
Сандэнс 1998
Сандэнс 1997
Сандэнс 1996
Сандэнс 1995
Сандэнс 1994
Сандэнс 1993
Сандэнс 1992
Сандэнс 1991
Сандэнс 1990
Сандэнс 1989
Сандэнс 1988
Сандэнс 1987
Сандэнс 1986
Сандэнс 1985
Сандэнс 1984
Сандэнс 1982
Номинации
Документалистика
Драматургия
Мировое кино - документальный фильм
Мировое кино – драматургия
Приз зрительских симпатий / NEXT
Приз зрительских симпатий / NEXT Представлено компанией Adobe
Показать все
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм США
Приз зрительских симпатий / Драматический фильм США
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Приз зрительских симпатий / Короткометражные фильмы
Приз зрительских симпатий / Лучшее из следующего!
Приз зрительских симпатий / Мировое кино
Приз зрительских симпатий / Мировое кино - документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Мировое кино – драматургия
Приз зрительских симпатий / Фаворит фестиваля
Trailblazer Award
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Премия продюсеров документальной литературы Amazon Studios
Награда продюсеров художественной литературы Amazon Studios
Премия Джонатана Оппенгейма за монтаж / Американский документальный фильм
Премия Авангард
Премия Горизонт / Начинающая женщина-режиссер
Награда «Любимец фестиваля»
Специальный приз жюри документального кино США / Archival Storytelling
Специальный приз жюри документального кино США / Art of Change
Специальный приз жюри документального кино США / Sound
Специальный приз жюри документального кино США / U.S. Documentary Special Jury Award
Специальный приз жюри документального кино США / Влияние на изменения
Специальный приз жюри документального кино США / Инновации в документальном повествовании
Специальный приз жюри документального кино США / Кинопроизводство с социальным влиянием
Специальный приз жюри документального кино США / Креативное Видение
Специальный приз жюри документального кино США / Моральная срочность
Специальный приз жюри документального кино США / Начинающий режиссер
Специальный приз жюри документального кино США / Режиссерский прорыв
Специальный приз жюри документального кино США / Свобода выражения
Специальный приз жюри документального кино США / Эксперементирование в нон фикшн
Специальный приз жюри документального кино США / Ясность видения
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Cinematic Innovation
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Craft
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Freedom of Expression
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / World Cinema Documentary Special Jury Award
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Верите Кинопроизводство
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Влияние и изменения
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Документальное ремесло
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Креативное Видение
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Креативное повествование
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Нет границ
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Превосходство в кинопроизводстве варите
Специальный приз жюри драматического искусства США / Breakthrough Performance
Специальный приз жюри драматического искусства США / Авторское кино
Специальный приз жюри драматического искусства США / Актерский ансамбль
Специальный приз жюри драматического искусства США / Актерское мастерство
Специальный приз жюри драматического искусства США / Ансамбль
Специальный приз жюри драматического искусства США / Бескомпромиссное художественное видение
Специальный приз жюри драматического искусства США / Достижения в актерском мастерстве
Специальный приз жюри драматического искусства США / Креативное Видение
Специальный приз жюри драматического искусства США / Лучший ансамбль
Специальный приз жюри драматического искусства США / Неореализм
Специальный приз жюри драматического искусства США / Творческое сотрудничество
Премия NEXT «Инноватор»
Премия Института Сандэнс/Производство студии Amazon
Новый рубеж / Мобильная виртуальная реальность
Новый рубеж
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Animation Directing
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Актерский ансамбль
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Актерское мастерство
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Лучшая женская роль в короткометражном фильме
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Монтаж
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссер, США
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссура
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссура, Международное
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Сценарий
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Original Music
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Writing
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Актерское мастерство
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Визионерское кинопроизводство
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Инновационный дух
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Креативное Видение
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Лучшее представление
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Лучший сценарий
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Операторская работа
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Оригинальность
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Специальный приз жюри мирового кинематографа в области драматического кино
Приз жюри короткометражного фильма / Анимационный фильм
Приз жюри короткометражного фильма / Документальный фильм
Приз жюри короткометражного фильма / Международная художественная литература
Приз жюри короткометражного фильма / Нон-фикшн
Приз жюри короткометражного фильма / Специальный приз жюри
Приз жюри короткометражного фильма / Художественная литература США
Приз жюри короткометражного кино / Лучший короткометражный фильм
Награда "Женщины в кино" / Женщины года в кино
Продюсерская премия «Красная Корона»
Лучшее из следующих
Премия индийского производителя кистей
Приз Большого жюри короткометражных фильмов / Лучший короткометражный фильм
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Институт Сандэнс / Глобальная премия в области кинематографии Махиндра
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Приз жюри короткометражного фильма / Анимация
Приз жюри короткометражного фильма / Международная фантастика
Приз жюри короткометражного фильма / Нон-фикшн
Приз жюри короткометражного фильма / Фантастика
Приз жюри короткометражного фильма / Художественная литература США
Премия сценаристов / Документалистика
Премия сценаристов / Мировое кино – драматическое
Награда за монтаж / Документальный фильм
Награда за монтаж / Драматичный
Награда за монтаж / Мировое кино - документальный фильм
Женщины в кино - награда "Все дороги" National Geographic
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Трофей кинематографистов / Документальный
Трофей кинематографистов / Драматичный
Победитель киноконкурса «Дельта-летающие фильмы»
Специальный приз жюри за короткометражное кино
Премия Инди-могола
Премия за монтаж документального фильма
Премия за короткометражное кино – особое признание
Приз жюри онлайн-кинофестиваля / Анимация
Приз жюри онлайн-кинофестиваля / Галерея новых форм
Приз жюри онлайн-кинофестиваля / Короткая тема
Премия NHK – Почетное упоминание
Визионерская премия
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля / Анимация
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля / Живое действие
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля / Короткая тема
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля / Новые формы
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Особое признание
Особое признание жюри / Документалистика
Особое признание жюри / Драматичный
Особое признание жюри / Драматичный (вне соревнований)
Особое признание жюри / Короткометражное кино
Особое признание жюри
Почетное упоминание / Короткометражное кино
Почетное упоминание / Латиноамериканское кино
Cinema 100/Международная премия Сандэнса
Премия Уолдо Солта за сценарий / Драматический фильм США
Премия Уолдо Солта за сценарий / Драматичный
Премия Уолдо Солта за сценарий
Специальный приз жюри / Документальный фильм
Специальный приз жюри / Драматичный
Специальный приз жюри / Короткометражное кино
Специальный приз жюри / Латиноамериканское кино
Специальный приз жюри / Мировое кино - документальный фильм
Специальный приз жюри / Мировое кино – драматическое
Специальный приз жюри / Монтаж документального фильма
Специальный приз жюри
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Премия за короткометражное кино / Американская фантастика
Премия за короткометражное кино / Анимационный фильм
Премия за короткометражное кино / Документальный фильм
Премия за короткометражное кино / Международный
Премия за короткометражное кино / Национальный
Премия за короткометражное кино
Премия за короткометражное кино / Специальный приз жюри
Премия латиноамериканского кино / Лучший латиноамериканский фильм
Премия латиноамериканского кино / Премия латиноамериканского кино
Премия за свободу слова
Награда за режиссуру / World Cinema, Documentary
Награда за режиссуру / World Cinema, Dramatic
Награда за режиссуру / Документалистика
Награда за режиссуру / Документальный фильм США
Награда за режиссуру / Драматический фильм США
Награда за режиссуру / Драматичный
Награда за режиссуру / Мировое кино - документальный фильм
Награда за режиссуру / Мировое кино – драматургия
Премия за операторскую работу / Документалистика
Премия за операторскую работу / Драматургия
Премия за операторскую работу / Мировое кино - документальный фильм
Премия за операторскую работу / Мировое кино – драматургия
Премия «Дань независимому видению»
Премия NHK / Премия NHK
