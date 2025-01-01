Меню
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1998

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1998 году

Место проведения США
Дата проведения 15 января 1998 - 25 января 1998
Гран-при жюри / Документалистика
Frat House Frat House
Тодд Филлипс Tied with The Farm: Angola, USA (1998).
Победитель
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Лиз Гарбус, Jonathan Stack Tied with Frat House (1998).
Победитель
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Лиз Гарбус, Jonathan Stack Tied with Frat House (1998).
Победитель
Все номинанты
Lou Reed: Rock and Roll Heart Lou Reed: Rock and Roll Heart
Тимоти Гринфилд-Сандерс
Beautopia Beautopia
Katharina Otto-Bernstein
Some Nudity Required Some Nudity Required
Odette Springer
Блюз дикого человека 6.9
Блюз дикого человека Wild Man Blues
Барбара Коппл
Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright
Кен Бёрнс
A Letter Without Words A Letter Without Words
Lisa Lewenz
Modulations Modulations
Иара Ли
The Decline of Western Civilization Part III The Decline of Western Civilization Part III
Пенелопа Сфирис
Из прошлого 6.9
Из прошлого Out of the Past
Джефф Дюпре
Slavegirls Slave Girls
Ellen Bruno
Moment of Impact Moment of Impact
Джулия Локтев
Divine Trash Divine Trash
Steve Yeager
Paulina Paulina
Vicky Funari
Baby, It's You Baby, It's You
Anne Makepeace
Гран-при жюри / Драматургия
Слэм 7.1
Слэм Slam
Марк Левин
Победитель
Все номинанты
Высокое искусство 6.6
Высокое искусство High Art
Лиза Холоденко
How to Make the Cruelest Month How to Make the Cruelest Month
Kip Koenig
Следующая остановка – Страна чудес 6.6
Следующая остановка – Страна чудес Next Stop Wonderland
Брэд Андерсон
Once We Were Strangers Once We Were Strangers
Эмануэле Криалезе
Billy's Hollywood Screen Kiss Billy's Hollywood Screen Kiss
Томми О’Хейвер
2by4 2by4
Jimmy Smallhorne
Hav Plenty Hav Plenty
Christopher Scott Cherot
Буффало-66 7.5
Буффало-66 Buffalo '66
Винсент Галло
Я вышла замуж за странную личность 7.4
Я вышла замуж за странную личность I Married a Strange Person
Билл Плимптон
Miss Monday Miss Monday
Бенсон Ли
Wrestling with Alligators Wrestling with Alligators
Laurie Weltz
Smoke Signals Smoke Signals
Крис Эйр
Пи 7.2
Пи Pi
Даррен Аронофски
Jerry and Tom Jerry and Tom
Сол Рубинек
Under Heaven Under Heaven
Meg Richman
Премия NHK / Премия NHK
Премия «Дань независимому видению»
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Из прошлого 6.9
Из прошлого Out of the Past
Джефф Дюпре
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Smoke Signals Smoke Signals
Крис Эйр
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Блюз дикого человека 6.9
Блюз дикого человека Wild Man Blues
Tom Hurwitz
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
2by4 2by4
Declan Quinn
Победитель
Награда за режиссуру / Документалистика
Moment of Impact Moment of Impact
Джулия Локтев
Победитель
Награда за режиссуру / Драматичный
Пи 7.2
Пи Pi
Даррен Аронофски
Победитель
Премия за свободу слова
The Decline of Western Civilization Part III The Decline of Western Civilization Part III
Пенелопа Сфирис
Победитель
Премия латиноамериканского кино / Премия латиноамериканского кино
Who the Hell Is Juliette? ¿Quién diablos es Yuliet?
Carlos Marcovich
Победитель
Премия за короткометражное кино
Snake Feed Snake Feed
Дебра Граник
Победитель
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Human Remains Human Remains
Jay Rosenblatt
Победитель
Специальный приз жюри
Miss Monday Miss Monday
Andrea Hart For her acting performance.
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Высокое искусство 6.6
Высокое искусство High Art
Лиза Холоденко
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
Divine Trash Divine Trash
Steve Yeager
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Smoke Signals Smoke Signals
Крис Эйр
Победитель
