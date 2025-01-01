Меню
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1986

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1986 году

Место проведения США
Дата проведения 17 января 1986 - 26 января 1986
Гран-при жюри / Документалистика
Arthur Miller: Private Conversations Arthur Miller: Private Conversations
Кристиан Блэквуд
Победитель
Все номинанты
Troupers Troupers
Glenn Silber, Claudia Vianello
Einstein on the Beach: The Changing Image of Opera Einstein on the Beach: The Changing Image of Opera
Mark Obenhaus
The Return of Rubén Blades The Return of Rubén Blades
Robert Mugge
Rate It X Rate It X
Paula De Koenigsberg, Lucy Winer
Louie Bluie Louie Bluie
Терри Цвигофф
Wildcatter: The Story of Texas Oil Wildcatter: The Story of Texas Oil
Robert Tranchin
Huey Long Huey Long
Кен Бёрнс
You Got to Move You Got to Move
Lucy Massie Phenix, Veronica Selver
Nicaragua Was Our Home Nicaragua Was Our Home
Lee Shapiro
Stripper Stripper
Jerome Gary
In Her Own Time In Her Own Time
Линн Литман
Growing Up with Rockets Growing Up with Rockets
Nancy Yasecko
Contrary Warriors: A Film of the Crow Tribe Contrary Warriors: A Film of the Crow Tribe
Beth Ferris, Connie Poten, Pamela Roberts
The Mothers of the Plaza of Mayo Las madres de la Plaza de Mayo
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
Гран-при жюри / Драматургия
Smooth Talk Smooth Talk
Джойс Чопра
Победитель
Все номинанты
Дим Сум: легкое биение сердца 6.6
Дим Сум: легкое биение сердца Dim Sum: A Little Bit of Heart
Уэйн Ван
On Valentine's Day On Valentine's Day
Ken Harrison
Seven Minutes in Heaven Seven Minutes in Heaven
Linda Feferman
Desert Hearts Desert Hearts
Донна Дейч
Static Static
Марк Романек
Chain Letters Chain Letters
Mark Rappaport
Belizaire the Cajun Belizaire the Cajun
Glen Pitre
Parting Glances Parting Glances
Bill Sherwood
The Great Wall Is a Great Wall A Great Wall
Peter Wang
Hard Traveling Hard Traveling
Dan Bessie
Raw Tunes Raw Tunes
Dan Lewk, Gary Levy
Restless Natives Restless Natives
Майкл Хоффман
The Cosmic Eye The Cosmic Eye
Faith Hubley
Специальный приз жюри / Документальный фильм
The Mothers of the Plaza of Mayo Las madres de la Plaza de Mayo
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
Победитель
Специальный приз жюри / Драматичный
Desert Hearts Desert Hearts
Донна Дейч
Победитель
Особое признание жюри / Документалистика
The Great Wall Is a Great Wall A Great Wall
Peter Wang
Победитель
Особое признание жюри / Драматичный
Parting Glances Parting Glances
Bill Sherwood
Победитель
Seven Minutes in Heaven Seven Minutes in Heaven
Linda Feferman For youth comedy.
Победитель
