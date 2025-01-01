Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1997

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1997 году

Место проведения США
Дата проведения 16 января 1997 - 26 января 1997
Гран-при жюри / Документалистика
Girls Like Us Girls Like Us
Tina Di Feliciantonio, Джейн Вагнер
Победитель
Все номинанты
Sick Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist
Кирби Дик
New School Order New School Order
Gini Reticker
John Henrik Clarke: A Great and Mighty Walk John Henrik Clarke: A Great and Mighty Walk
Poverty Outlaw Poverty Outlaw
Peter Kinoy, Памела Йатс
Fear and Learning at Hoover Elementary Fear and Learning at Hoover Elementary
Laura Angelica Simon
Hide and Seek Hide and Seek
Su Friedrich
Family Name Family Name
Macky Alston
Poverty Outlaw Poverty Outlaw
Peter Kinoy, Памела Йатс
My America... or Honk If You Love Buddha My America... or Honk If You Love Buddha
Renee Tajima-Pena
Paul Monette: The Brink of Summer's End Paul Monette: The Brink of Summer's End
Monte Bramer
The Fight in the Fields The Fight in the Fields
Rick Tejada-Flores, Ray Telles Festival title: The Fight in the Fields, Cesar Chavez and the Farmworkers' Struggle.
Licensed to Kill Licensed to Kill
Arthur Dong
The Long Way Home The Long Way Home
Марк Джонатан Харрис
An Act of Conscience An Act of Conscience
Robbie Leppzer
A Healthy Baby Girl A Healthy Baby Girl
Judith Helfand
Riding the Rails Riding the Rails
Lexy Lovell, Michael Uys
Гран-при жюри / Драматургия
Sunday Sunday
Джонатан Носситер
Победитель
Все номинанты
Eye of God Eye of God
Тим Блейк Нельсон
Hurricane Streets Hurricane
Морган Дж. Фриман
Santa Fe Santa Fe
Эндрю Ши
Попутчики 6.0
Попутчики Going All The Way
Марк Пеллингтон
Black & White & Red All Over Black & White & Red All Over
Димэйн Дэвис, Harry McCoy, Khari Streeter
Strays Strays
Вин Дизель
In the Company of Men In the Company of Men
Нил ЛаБут
Clockwatchers Clockwatchers
Джилл Шпрехер
Тени прошлого 6.0
Тени прошлого The Myth of Fingerprints
Барт Фрейндлих
The Delta The Delta
Айра Сакс
George B. George B.
Eric Lea
Slaves to the Underground Slaves to the Underground
Кристин Питерсон
All Over Me All Over Me
Alex Sichel
Colin Fitz Lives! Colin Fitz
Robert Bella
The House of Yes The House of Yes
Марк Уотерс
Arresting Gena Arresting Gena
Hannah Weyer
Black & White & Red All Over Black & White & Red All Over
Димэйн Дэвис, Harry McCoy, Khari Streeter
Love Jones Love Jones
Theodore Witcher
Премия «Дань независимому видению»
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Paul Monette: The Brink of Summer's End Paul Monette: The Brink of Summer's End
Monte Bramer
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Hurricane Streets Hurricane
Морган Дж. Фриман Tied with Love Jones (1997).
Победитель
Love Jones Love Jones
Theodore Witcher Tied with Hurricane (1997).
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
My America... or Honk If You Love Buddha My America... or Honk If You Love Buddha
Christine Choy
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
Hurricane Streets Hurricane
Enrique Chediak
Победитель
Награда за режиссуру / Документалистика
Licensed to Kill Licensed to Kill
Arthur Dong
Победитель
Награда за режиссуру / Драматичный
Hurricane Streets Hurricane
Морган Дж. Фриман
Победитель
Премия за свободу слова
Family Name Family Name
Macky Alston Tied with Fear and Learning at Hoover Elementary (1997).
Победитель
Fear and Learning at Hoover Elementary Fear and Learning at Hoover Elementary
Laura Angelica Simon Tied with Family Name (1997).
Победитель
Премия латиноамериканского кино / Премия латиноамериканского кино
O Sertão das Memórias O Sertão das Memórias
José Araújo
Победитель
Премия за короткометражное кино
Man About Town Man About Town
Крис Исакссон
Победитель
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Birdhouse Birdhouse
Rich Zim
Победитель
Syphon Gun Syphon Gun
K.C. Amos
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Sunday Sunday
James Lasdun, Джонатан Носситер
Победитель
Особое признание жюри
Sick Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist
Кирби Дик
Победитель
The House of Yes The House of Yes
Паркер Поузи Acting
Победитель
Особое признание
Попутчики 6.0
Попутчики Going All The Way
Thérèse DePrez For superb production design.
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
Licensed to Kill Licensed to Kill
Arthur Dong
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
In the Company of Men In the Company of Men
Нил ЛаБут
Победитель
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Кроваво-красный 7.2
Кроваво-красный Profundo carmesí
Артуро Рипстейн
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше