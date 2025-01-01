Меню
Киноафиша Кинофестивали Сандэнс События Сандэнс 1993

Все фильмы-номинанты «Сандэнс» в 1993 году

Место проведения США
Гран-при жюри / Документалистика
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Michael Roemer, Susan Todd, Andrew Young, Роберт М. Янг Tied with Silverlake Life: The View from Here (1993).
Победитель
Все номинанты
Delivered Vacant Delivered Vacant
Nora Jacobson
The Life and Times of Allen Ginsberg The Life and Times of Allen Ginsberg
Jerry Aronson
Great Performances Great Performances
Сьюзен Лейси, Susan Steinberg For episode "Paul Simon: Born at the Right Time".
Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer
Ник Брумфилд
On the Bridge On the Bridge
Фрэнк Перри
Earth and the American Dream Earth and the American Dream
Bill Couturié
Harry Bridges: A Man and His Union Harry Bridges: A Man and His Union
Berry Minnott
Saviors of the Forest Saviors of the Forest
Bill Day
Road Scholar Road Scholar
Roger Weisberg
My Home, My Prison My Home, My Prison
Susana Blaustein Muñoz, Erica Marcus
Nitrate Kisses Nitrate Kisses
Barbara Hammer
From Hollywood to Hanoi From Hollywood to Hanoi
Tiana Alexandra-Silliphant
Something Within Me Something Within Me
Emma Morris
Гран-при жюри / Драматургия
Public Access Public Access
Брайан Сингер, Кристофер МакКуорри, Adam Ripp Tied with Ruby in Paradise (1993).
Победитель
Ruby in Paradise Ruby in Paradise
Виктор Нунез Tied with Public Access (1993).
Победитель
Все номинанты
Amongst Friends Amongst Friends
Rob Weiss
Bodies, Rest & Motion Bodies, Rest & Motion
Michael Steinberg
Музыкант 7.2
Музыкант El mariachi
Роберт Родригес
Just Another Girl on the I.R.T. Just Another Girl on the I.R.T.
Leslie Harris
Lillian Lillian
David D. Williams
Fly by Night Fly by Night
Стив Гомер
Rift Rift
Edward S. Barkin
Inside Monkey Zetterland Inside Monkey Zetterland
Джефри Ливай
Twenty Bucks Twenty Bucks
Keva Rosenfeld
Boxing Helena Boxing Helena
Дженнифер Чэмберс Линч
An Ambush of Ghosts An Ambush of Ghosts
Everett Lewis
Combination Platter Combination Platter
Тони Чан
Frameup Frameup
Jon Jost
Paper Hearts Paper Hearts
Rod McCall
Премия «Дань независимому видению»
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Something Within Me Something Within Me
Emma Morris, Jerret Engle
Победитель
Приз зрительских симпатий / Драматургия
Музыкант 7.2
Музыкант El mariachi
Роберт Родригес
Победитель
Премия за операторскую работу / Документалистика
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Роберт М. Янг
Победитель
Премия за операторскую работу / Драматургия
An Ambush of Ghosts An Ambush of Ghosts
Judy Irola
Победитель
Премия за свободу слова
Silverlake Life: The View from Here Silverlake Life: The View from Here
Peter Friedman, Tom Joslin
Победитель
Специальный приз жюри
Something Within Me Something Within Me
Emma Morris
Победитель
Lillian Lillian
David D. Williams
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Combination Platter Combination Platter
Edwin Baker, Тони Чан
Победитель
Особое признание жюри
Earth and the American Dream Earth and the American Dream
Bill Couturié For technical achievement.
Победитель
Just Another Girl on the I.R.T. Just Another Girl on the I.R.T.
Leslie Harris For a dramatic first feature.
Победитель
Трофей кинематографистов / Документальный
Something Within Me Something Within Me
Emma Morris, Jerret Engle
Победитель
Трофей кинематографистов / Драматичный
Fly by Night Fly by Night
Стив Гомер
Победитель
